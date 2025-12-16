कब-कहां और कैसे देखें IPL 2026 मिनी ऑक्शन का लाइव टेलीकास्ट? टीवी और ऑनलाइन वाले यहां ले सकते हैं मजा

Advertisement
IPL 2026 MINI Auction Live Streaming Details: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन के लिए आज यानी मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी शहर में मिनी ऑक्शन होना है. IPL 2026 के MINI Auction में कुल 350 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. इस ऑक्शन में सिर्फ 77 खिलाड़ी ही खरीदे जा सकते हैं, जिनमें से 31 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 16, 2025, 08:11 AM IST
350 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी

IPL 2026 MINI Auction के लिए शुरुआत में BCCI ने 1355 खिलाड़ियों की एक लंबी लिस्ट जारी की थी. 1355 खिलाड़ियों ने IPL 2026 MINI Auction के लिए खुद को रजिस्टर किया था, लेकिन सभी 10 IPL फ्रेंचाइजी से प्रेफरेंस लिस्ट मिलने के बाद खिलाड़ियों की संख्या 75% कम कर दी गई है. फाइनल लिस्ट में 350 खिलाड़ी हैं, जिनमें 240 भारतीय क्रिकेटर और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि IPL 2026 मिनी ऑक्शन का लाइव टेलीकास्ट आप कब-कहां और कैसे देख सकते हैं.

IPL 2026 MINI Auction Live Streaming: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 मिनी ऑक्शन लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IPL 2026 का MINI Auction कब होगा?

IPL 2026 का MINI Auction आज यानी मंगलवार 16 दिसंबर को होगा.

IPL 2026 का MINI Auction कहां होगा?

IPL 2026 के MINI Auction का आगाज आज संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी शहर में होगा.

IPL 2026 का MINI Auction किस समय पर शुरू होगा?

IPL 2026 का MINI Auction आज दोपहर भारतीय समयानुसार 2:30 बजे से शुरू होगा.

IPL 2026 के MINI Auction में कितनी फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रही हैं?

IPL 2026 के MINI Auction में कुल 10 टीमें शामिल होंगी, जिसमें RCB, MI, DC, KKR, PBKS, GT, SRH, CSK, RR और LSG की टीमें शामिल हैं.

भारत में कौन सा टीवी चैनल IPL 2026 के MINI Auction का लाइव टेलीकास्ट करेगा?

IPL 2026 के MINI Auction का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

IPL 2026 के MINI Auction की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम कहां देख सकते हैं?

IPL 2026 के MINI Auction की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम JioHotstar और इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. साथ ही IPL 2026 के MINI Auction का लाइव ब्लॉग आप https://zeenews.india.com/hindi पर पढ़ सकते हैं.

बेस्ट क्रिकेटर्स की ताक में सभी 10 फ्रेंचाइजी

IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में सभी 10 आईपीएल टीमें एक से बढ़कर एक बेस्ट क्रिकेटर्स को अपना बनाने के लिए जोर लगाएंगी और उन पर पानी की तरह पैसा बहाएंगी. हर फ्रेंचाइजी को 18 से 25 खिलाड़ियों की टीम बनानी होगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आठ विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं, जबकि प्लेइंग XI में सिर्फ चार विदेशी क्रिकेटर ही खेल सकते हैं. खिलाड़ियों को बल्लेबाज, गेंदबाज, ऑलराउंडर और विकेटकीपर बल्लेबाज जैसी कैटेगरी में बांटा गया है और हर खिलाड़ी एक तय बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में आता है. IPL 2026 मिनी ऑक्शन में कोई राइट टू मैच (RTM) ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

IPL 2026

