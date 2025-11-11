IPL Auction 2026: कब होगी खिलाड़ियों की नीलामी? लगातार तीसरी बार विदेश में ऑक्शन, आईपीएल पर आया बड़ा अपडेट

IPL Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन को लेकर खिलाड़ियों की नीलामी होने वाली है. इसे लेकर लगातार नए-नए अपडेट आ रहे हैं. कहा जा रहा है कि दिसंबर में ऑक्शन का आयोजन हो सकता है. लगातार तीसरी बार देश से बाहर यह बड़ा इवेंट हो सकता है. पिछली दो आईपीएल नीलामी सऊदी अरब के जेद्दा और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई में हुई थी, लेकिन इस बार अबू धाबी का चयन किया गया है. इसे लेकर अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है.

कब होगी आईपीएल की नीलामी?

आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी अबू धाबी में 15-16 दिसंबर के बीच हो सकती है. सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि 16 दिसंबर इसकी सबसे संभावित तारीख है. इससे पहले नीलामी भारत में आयोजित करने पर चर्चा थी. इसके लिए मुंबई और बेंगलुरु को चुना गया था, लेकिन विदेशी सहयोगी कर्मचारियों के लिए अबू धाबी की सुविधा ने फिलहाल आईपीएल नीलामी को विदेश में आयोजित करने के चलन को मजबूत किया. एशेज के दौरान अधिकांश सहयोगी कर्मचारी प्रसारण या कोचिंग में शामिल रहेंगे.

15 नवंबर को जारी होगी रिटेंशन लिस्ट

सभी 10 आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए रिटेंशन को अंतिम रूप देने की समय सीमा 15 नवंबर है. सूत्रों के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के बीच एक हाई-प्रोफाइल ट्रेड रिटेंशन की समय सीमा से पहले हो सकता है. चर्चा है कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन सीएसके में शामिल हो सकते हैं.रवींद्र जडेजा के साथ उनकी अदला-बदली की जा सकती है. फिलहाल यह पुष्टि नहीं हुई है कि सैमसन-जडेजा का ट्रेड एक साधारण अदला-बदली होगी या सीएसके का कोई और खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स में जा सकता है.

राजस्थान रॉयल्स से अलग होने वाले हैं सैमसन

सैमसन के ट्रांसफर को लेकर राजस्थान रॉयल्स ने कई फ्रेंचाइजी से बातचीत की थी. दिल्ली कैपिटल्स के साथ संभावित ट्रेड के लिए बातचीत अचानक खत्म होने के बाद, आखिरी समय में किसी बदलाव को छोड़कर, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फ्रेंचाइजी की ट्रेड डील अंतिम चरण से आगे बढ़ सकती है. इस बार आईपीएल में मिनी ऑक्शन होगा. सभी फ्रेंचाइजी को 15 नवंबर तक अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जमा करनी होगी. वहीं, विमेंस प्रीमियर लीग का ऑक्शन 27 नवंबर को दिल्ली में होगा.