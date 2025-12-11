IPL Auction: कोलकाता नाइटराइडर्स के टारगेट पर ये 5 धुरंधर, एक को तो मिल सकते हैं 25 करोड़

IPL Auction 2026 Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) आईपीएल ल2026 ऑक्शन में एक बड़ी चुनौती के साथ उतर रही है. 2024 में जीत के बाद टीम पटरी से उतर गई. 2025 में केकेआर पॉइंट्स टेबल में आठवें स्थान पर रही. कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव किया गया. चंद्रकांत पंडित की जगह अभिषेक नायर को कोच बनाया गया है. ड्वेन ब्रावो टीम के मेंटर के तौर पर बने हुए हैं, जबकि शेन वॉटसन और टिम साउदी को भी टीम में शामिल किया गया. लंबे समय तक टीम के स्टार खिलाड़ी रहे आंद्रे रसेल को पावर कोच बनाया गया है.

कोलकाता के पास सबसे ज्यादा पैसे

कोलकाता ने 23.75 करोड़ रुपये में खरीदे गए वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर दिया. अय्यर के साथ छह विदेशी खिलाड़ियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया. इसका मतलब है कि कोलकाता नए खिलाड़ियों की तलाश में होगी. वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी बने हुए हैं, लेकिन मिनी-ऑक्शन में टीम को फिर से बनाने और खुद को एक बार फिर टाइटल का दावेदार बनाने की कोशिश करेगी. टीम के पास ऑक्शन में सबसे ज्यादा 64.3 करोड़ रुपये होंगे. उसके पास 13 स्लॉट बचे हैं, जिनमें से छह विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं.

अभी कोलकाता की टीम: अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती.

ऑक्शन में इन 5 खिलाड़ियों पर कोलकाता की नजर

कैमरन ग्रीन

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को लेने के लिए पूरी कोशिश करेगा. यह ऑलराउंडर चोटों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहा है. ग्रीन को टीम रसेल की जगह लाना चाहती है. आईपीएल में पहले ही शतक बना चुके ग्रीन ने टूर्नामेंट में 29 मैचों में 707 रन और 16 विकेट लिए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 21 टी20 भी खेले हैं, जिसमें 160 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 521 रन बनाए हैं. ग्रीन के लिए कोलकाता की भिड़ंत ऑक्शन में चेन्नई सुपरकिंग्स से हो सकती है. कोलकाता ने मेगा ऑक्शन में वेंकटेश के लिए 23 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए थे. वह ग्रीन के लिए 25 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकती है.

जेमी स्मिथ

जब से फिल सॉल्ट ने फ्रेंचाइजी छोड़ी है, कोलकाता को टॉप पर उस तरह के धमाकेदार बल्लेबाज की कमी खल रही है. सुनील नरेन का ओपनर के तौर पर कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसलिए उन्हें टॉप पर एक मजबूत विकल्प की जरूरत है. जेमी स्मिथ में ओपनिंग और निचले क्रम में बल्लेबाजी करने की क्षमता है. स्मिथ का इंग्लैंड के लिए खेले गए पांच T20I मैचों में 190 से ज्यादा का शानदार स्ट्राइक रेट रहा है और वह सॉल्ट के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं.

मैट हेनरी

हाल के दिनों में सबसे बेहतर गेंदबाजों में से एक मैट हेनरी कोलकाता के लिए एक अनुभवी विदेशी तेज गेंदबाज हो सकते हैं. टिम साउदी कनेक्शन के अलावा ब्लैककैप्स के इस पेसर ने बड़े टूर्नामेंट में लगातार भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया है. पिछले साल चोट लगने की वजह से उनका आईपीएल कैंपेन छोटा हो गया था, इसलिए उम्मीद है कि हेनरी इस सीजन में वापसी करेंगे.

मथीशा पथिराना

जब चेन्नई सुपरकिंग्स ने ऑक्शन से पहले मथीशा पथिराना को रिलीज करने का फैसला किया तो कई लोगों को झटका लगा. चेन्नई के लिए 32 मैचों में 47 विकेट लेकर पथिराना ने चेन्नई की 2023 की टाइटल जीत में अहम भूमिका निभाई. पिछले साल इस श्रीलंकाई गेंदबाज का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. पथिराना अपनी तेज यॉर्कर और बेहतरीन डेथ-बॉलिंग स्किल्स से मैच का रुख बदल सकते हैं. कई लोगों को उम्मीद है कि चेन्नई उन्हें वापस लाने के लिए लड़ेगी, लेकिन कोलकाता भी जोरदार बोली लगा सकती है.

पृथ्वी शॉ

भले ही यह बात अजीब लगे, लेकिन कोलकाता पृथ्वी शॉ को चुन सकता है. पृथ्वी शॉ एक बल्लेबाज है जो पावरप्ले का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. अभिषेक नायर भारत के पूर्व अंडर-19 कैप्टन के फैन हैं और उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं. अगर कोलकाता मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने वाला विकेटकीपर रखता है, तो पृथ्व शॉ टॉप पर ऑप्शन हो सकते हैं. 26 साल के पृथ्वी ने अब तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने सात मैचों में 160.52 के स्ट्राइक रेट से 183 रन बनाए हैं.