धोनी आईपीएल 2026 में खेलेंगे या नहीं? रिटेंशन की डेडलाइन नजदीक आते ही CSK ने दिए बड़े संकेत

IPL Auction Players Release: आईपीएल 2026 को लेकर 10 टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. आगामी सीजन के लिए दूसरे के दूसरे हफ्ते में मिनी-ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा. अभी नीलामी की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ. इसके अलावा 15 नवंबर तक सभी टीमों को अपने रिटेंशन लिस्ट जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं. 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपकिंग्स का प्रदर्शन पिछले साल निराशाजनक रहा था और टीम इस बार नई योजनाओं के साथ उतरती हुई नजर आ सकती है.

रिपोर्ट ने मचाई थी हलचल

एक रिपोर्ट में सुझाव में यह बताया गया कि चेन्नई सुपरकिंग्स 2026 सीजन के मिनी-ऑक्शन से पहले अपने पांच बड़े खिलाड़ियों को बाहर करने की तैयारी कर रही है. इस लिस्ट को देखकर फैंस हैरान हो गए. CSK के ट्रांसफर बिजनेस को लेकर हलचल मच गई. हालांकि, फ्रेंचाइजी ने जल्द ही सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए इस तूफान को शांत करने के लिए मामलों को अपने हाथ में ले लिया.

ये पांच बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर?

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व वाली टीम सैम करन, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी और डेवोन कॉनवे जैसे खिलाड़ियों को रिलीज करना चाहती है. प्रशंसक विदेशी सितारों सैम करन और डेवोन कॉनवे को इस सूची में देखकर हैरान थे. इसके बाद तुरंत ही चेन्नई सुपरकिंग्स ने रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया. बता दें कि दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के रिटायर होने के कारण CSK के पास अब 9.75 करोड़ रुपये का पर्स बैलेंस है.

सीएसके का जवाब

CSK ने इस मामले पर बोलने का फैसला किया. उसने मजाकिया अंदाज में रिपोर्ट को खारिज कर दिया. अफवाहों के वायरल होते ही चेन्नई सुपरकिंग्स ने X (पूर्व में ट्विटर) पर अपना बायो अपडेट कर दिया. इसमें लिखा, ''जब तक आप इसे यहाँ नहीं देखते, तब तक कुछ भी आधिकारिक नहीं है.'' अपना बायो अपडेट करने से पहले CSK ने एक पोस्ट भी शेयर किया. उसने पोस्ट में लिखा था, ''चिंता न करें, हमने बायो अपडेट कर दिया है."

धोनी के खेलने पर सस्पेंस

चेन्नई के बायो अपडेट करते ही इतना साफ हो गया है कि खिलाड़ियों के रिटेंशन को लेकर टीम अभी कुछ भी नहीं कहना चाहती है. हालांकि, अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अगले सीजन में खेलेंगे या नहीं? इस पर अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है. धोनी हाल ही में एक इवेंट में नजर आए थे और पूरी तरह फिट दिख रहे थे. अब देखना है कि चेन्नई को 5 बार चैंपियन बनाने वाला यह कप्तान अगले साल आईपीएल में खेलता है या नहीं.