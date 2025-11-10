IPL Biggest Trade Deal: राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे रवींद्र जडेजा? संजू सैमसन ट्रेड डील में अब नए अपडेट ने चौंकाया

IPL Biggest Trade Deal: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन से पहले अफवाहों का बाजार गर्म है. खिलाड़ियों की अदला-बदली (ट्रेड) को लेकर नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं. आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े ट्रेड डील के तहत दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) से राजस्थान रॉयल्स में जाने की चर्चा जोरों पर है. यह लगभग तय हो गया है कि संजू सैमसन आईपीएल की सबसे सफल टीमों में एक सीएसके के साथ जुड़ जाएंगे. उनकी जगह जडेजा अपनी पुरानी टीम में वापसी करेंगे.

ट्रेड डील में शामिल होंगे 3 खिलाड़ी?

राजस्थान ने चेन्नई सुपरकिंग्स से सैमसन को देने के बदले रवींद्र जडेजा के साथ-साथ ऑलराउंडर सैम करन की भी मांग की है. माना जा रहा है कि 5 बार की चैंपियन टीम इस पर तैयार हो गई है. ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों फ्रेंचाइजी ने इसमें शामिल तीनों खिलाड़ियों से बात की है. हालांकि, वे अभी सार्वजनिक रूप से इस पर कुछ कहने से बच रहे हैं. अगर तीनों खिलाड़ी राजी होते हैं तो राजस्थान और चेन्नई को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजना होगा जिसमें ट्रेड में शामिल तीनों खिलाड़ियों के नाम होंगे. ट्रेडिंग नियमों के अनुसार, एक बार जब खिलाड़ियों की लिखित सहमति मिल जाएगी, तो फ्रेंचाइजी फाइनल एग्रीमेंट के लिए आगे बातचीत कर सकती हैं, जिसे गवर्निंग काउंसिल भी मंजूरी देगी.

दो नए अपडेट ने चौंकाया

सोमवार (10 नवंबर) को इस मामले में दो नए अपडेट आए, जिसने सबको चौंका दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जडेजा ने राजस्थान जाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, अभी तक कोई पुख्ता जानकारी इस मामले पर नहीं मिली है. दूसरी ओर, श्रीलंकाई गेंदबाज मथिशा पथिराना राजस्थान जा सकते हैं. इसे लेकर भी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.

बदलाव चाहते हैं संजू सैमसन

सैमसन और जडेजा लंबे समय से अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी के साथ हैं. सैमसन ने राजस्थान के लिए 11 सीजन खेले हैं, जबकि जडेजा 2012 से चेन्नई के लिए खेल रहे हैं. वह सिर्फ 2016 और 2017 में टीम के सस्पेंड होने के कारण दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए खेले थे. सैमसन ने आईपीएल 2025 के बाद संकेत दिए थे कि वह बदलाव चाहते हैं और राजस्थान से रिलीज होना चाहते हैं. दूसरी ओर, जडेजा को 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले चेन्नई ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के बाद दूसरे खिलाड़ी के तौर पर 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. महेंद्र सिंह धोनी के साथ जडेजा टीम का लगातार हिस्सा रहे हैं. वह पांच टाइटल जीत में से तीन का हिस्सा रहे हैं.

जडेजा का बेजोड़ रिकॉर्ड

जडेजा ने 2023 के फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी ओवर में अपनी शानदार बैटिंग से चेन्नई को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. यह गेंदबाजी में भी उनका सबसे अच्छा सीजन था, जिसमें उन्होंने 20 विकेट लिए थे. 2025 में उन्होंने बल्ले से भी यही कमाल किया और सीजन में दो फिफ्टी के साथ 301 रन बनाए. जडेजा ने 254 IPL मैच खेले हैं. वे धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक के बाद टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले पांचवें खिलाड़ी हैं. वह 143 विकेट के साथ फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उनके पास धोनी के साथ सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड (16) भी हैं. 2022 में जडेजा को CSK का कप्तान बनाया गया था, लेकिन सीजन की खराब शुरुआत के बाद उन्होंने बीच में ही कप्तानी धोनी को वापस सौंप दी थी.

राजस्थान के साथ टाइटल जीत चुके हैं जडेजा

राजस्थान पहली टीम थी जिसके लिए जडेजा ने 19 साल की उम्र में आईपीएल में खेला था और 2008 में इसी टीम के साथ उन्होंने पहला टाइटल भी जीता था. जडेजा पहले दो सीजन तक RR के लिए खेले, लेकिन 2010 में आईपीएल ने उन्हें मुंबई इंडियंस के साथ सीधे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने के लिए सस्पेंड कर दिया था. बैन के बाद जडेजा 2011 में कोच्चि टस्कर्स के लिए खेले और फिर 2012 में चेन्नई के साथ जुड़ गए.

राजस्थान को फाइनल में पहुंचाने वाले कप्तान हैं सैमसन

2013 में अपने शानदार पहले आईपीएल सीजन के बाद सैमसन 2014 सीजन से पहले 19 साल की उम्र में रिटेन किए गए सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे. 2013 में राजस्थान लीग में तीसरे स्थान पर रही और चैंपियंस लीग टी20 में रनर-अप भी रही. उनका पहला कार्यकाल 2016-17 में राजस्थान पर दो साल के बैन तक चला और सैमसन 2018 में फ्रेंचाइजी में फिर से शामिल हो गए. उन्हें 2021 में कप्तान बनाया गया और 2022 में राजस्थान के टीम डायरेक्टर कुमार संगकारा के साथ काम करते हुए उन्होंने फ्रेंचाइजी को 2008 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचाया.

सैमसन का रिकॉर्ड

सैमसन के 67 मैचों में राजस्थान को 33 जीत और 33 हार मिली है. 2024 में जब राजस्थान फिर से प्लेऑफ में पहुंची तो उन्होंने पहली बार सीजन में 500 रन पूरे कर लिए. इसमें उन्होंने 48.27 की औसत और 153.47 के स्ट्राइक रेट से 531 रन बनाए. वह पिछले साल के मेगा ऑक्शन से पहले राजस्थान द्वारा 18 करोड़ रुपये में रिटेन किए गए छह खिलाड़ियों में से एक थे और वह कप्तान भी बने रहे. हालांकि, साइड इंजरी के कारण वह IPL 2025 के दूसरे हाफ से बाहर हो गए. टीम मजबूत स्थिति में होने के बावजूद मैच हारती रही और नौवें स्थान पर रही. सैमसन राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 4027 रन बनाए हैं.

सैम करन का सफर

सैम करन ने अपना आईपीएल करियर 2019 में पंजाब किंग्स से शुरू किया था और 2023 में फिर से उसी टीम के लिए खेले. उन्होंने 2020 और 2021 में चेन्नई के लिए खेला. 2025 सीजन में सीएसके ने करन को 2.4 करोड़ रुपये में वापस खरीद लिया. पिछले सीजन में वह 5 मैचों में खेलें और 114 रन बनाने के साथ-साथ सिर्फ एक ही विकेट ले पाए. राजस्थान आईपीएल में सैम करन की तीसरी टीम होगी.