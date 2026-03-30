बांग्लादेश को मिला 'कर्म का फल', नहीं होगा आईपीएल का लाइव टेलीकास्ट, क्या है कारण?

IPL in Bangladesh: बीसीसीआई के आदेश के बाद कोलकाता नाइटराइडर्स ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल अनुबंध रद्द कर दिया था. इसके बाद बांग्लादेश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी थी. अब उसने बैन को हटाया तो आईपीएल के ब्रॉडकास्टर ने अनुबंध को रद्द करके उसे झटका दे दिया.
Trending Photos
IPL in Bangladesh: बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. वहां आईपीएल के मौजूदा सीजन के मैचों का प्रसारण नहीं हो पाएगा. भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने और आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाने के बाद बांग्लादेश को नया झटका लगा है. उसने जैसा किया है, अब वैसा ही उसके साथ हो रहा है. यह एक ऐसी स्थिति है जिसकी कल्पना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने नहीं की थी. यह पूरा मामला बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बाद शुरू हुआ और अब वहां के फैंस को ही इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है.
दरअसस, कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) ने बीसीसीआई के निर्देशों का पालन करते हुए बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था. बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा और सुरक्षा चिंताओं के चलते भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजी को उनका अनुबंध समाप्त करने का आदेश दिया था. मुस्तफिजुर को केकेआर द्वारा रिलीज किए जाने के विरोध में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 5 जनवरी 2026 को देश में आईपीएल के लाइव प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. वहां के स्थानीय राजनेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने केकेआर के इस कदम को राष्ट्रीय भावनाओं के खिलाफ बताया था.
ये भी पढ़ें: कभी डिफेंडर, कभी मर्सिडीज.. खिलौने की तरह हार्दिक बांट रहे करोड़ों की कारें
यह तनाव तब और बढ़ गया जब भारत-बांग्लादेश संबंधों में खटास आने लगी. बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने से इनकार कर दिया. इस पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने उसे टूर्नामेंट से ही हटा दिया. हालांकि, बांग्लादेश की नई लोकतांत्रिक सरकार ने मार्च के अंत में इस प्रतिबंध की समीक्षा करने और इसे हटाने के संकेत दिए थे, लेकिन जियोस्टार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेशी पार्टनर 'टी-स्पोर्ट्स' के साथ अपना करार खत्म कर दिया है. जियोस्टार के अनुसार, यह फैसला राजनीतिक नहीं बल्कि व्यावसायिक कारणों से लिया गया है.
ये भी पढ़ें: मुंबई ने खत्म किया 14 साल पुराना श्राप.. 2012 में पहला मैच जीतने के बाद क्या हुआ?
स्थानीय पार्टनर टी-स्पोर्ट्स द्वारा समय पर भुगतान न करने के कारण 17 फरवरी 2026 को ही समझौते को समाप्त करने का पत्र भेज दिया गया था. जियोस्टार द्वारा अनुबंध रद्द किए जाने के बाद अब इस सीजन में बांग्लादेश में आईपीएल या महिला प्रीमियर लीग (WPL) का आधिकारिक प्रसारण होना नामुमकिन है. भले ही बांग्लादेश सरकार अपना प्रसारण प्रतिबंध हटा ले, लेकिन आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर न होने के कारण वहां के क्रिकेट प्रेमी अपनी पसंदीदा लीग नहीं देख पाएंगे.