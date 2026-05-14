कुर्सी छोड़ने को तैयार हो जाएं ये 4 दिग्गज! मुंबई से लखनऊ तक बदलेगा कप्तान, मैनेजमेंट के गुस्से का शिकार होंगे ये बड़े नाम?

IPL Captaincy: आईपीएल 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है. हर सीजन की तरह कुछ टीमों ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने की ओर कदम बढ़ा दिया है जबकि अन्य टीमें काफी पीछे रह गई हैं. हर बार टूर्नामेंट के बाद टीमें समीक्षा करती हैं और फिर नए सीजन के लिए योजनाएं तैयार करती हैं. अब अगले सीजन के आने से पहले यह संभावना जताई जा रही है कि कुछ आईपीएल कप्तान अपने पदों पर बरकरार नहीं रह पाएंगे.

हम आपको उन 4 कप्तानों के बारे में बता रहे हैं जिनकी कुर्सी खतरे में है.

हार्दिक पांड्या

इस सूची में सबसे हाई-प्रोफाइल नाम मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या का है. रिपोर्टों के अनुसार, मैनेजमेंट और मालिकों के साथ उनके संबंधों में खटास आई है. वर्तमान में हार्दिक पीठ की चोट (बैक स्पैस्म) से जूझ रहे हैं और उनके अंतिम एकादश (XI) में लौटने की संभावना कम है. खराब प्रदर्शन और टीम के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के बाद उन्हें IPL 2027 से पहले कप्तानी की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा सकता है.

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ऋषभ पंत

एक और बड़ा नाम लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के कप्तान और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत का है. उन्हें 27 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. पंत को अभी तक एक आदर्श T20 क्रिकेटर और कप्तान के रूप में खुद को स्थापित करने में संघर्ष करना पड़ा है. पंत की कप्तानी में LSG लगातार दूसरे सीजन में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है, जिससे फ्रेंचाइजी मालिकों का उन पर भरोसा कम हो सकता है.

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अजिंक्य रहाणे

अगले महीने 38 वर्ष के होने जा रहे कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे का भी बतौर कप्तान सफर समाप्त हो सकता है. हालांकि उनकी टीम ने IPL 2026 में चार लगातार मैच जीतकर वापसी की कोशिश की है, लेकिन रहाणे की अपनी फॉर्म और कप्तानी का पारंपरिक तरीका फैंस और फ्रेंचाइजी को प्रभावित नहीं कर पाया है. ऐसी भी अटकलें हैं कि वह इस सीजन के बाद संन्यास ले सकते हैं.

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अक्षर पटेल

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल को इस पद के लिए एक मिसफिट (अनुपयुक्त) माना जा रहा है. उनके नेतृत्व में दिल्ली का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है और टीम की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं. फील्ड पर उनके रणनीतिक फैसलों और प्रदर्शन में गिरावट को देखते हुए अगले सीजन में उन्हें कप्तानी से हटाया जा सकता है.