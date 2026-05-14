Advertisement
trendingNow13216363
Hindi Newsक्रिकेटकुर्सी छोड़ने को तैयार हो जाएं ये 4 दिग्गज! मुंबई से लखनऊ तक बदलेगा कप्तान, मैनेजमेंट के गुस्से का शिकार होंगे ये बड़े नाम?

कुर्सी छोड़ने को तैयार हो जाएं ये 4 दिग्गज! मुंबई से लखनऊ तक बदलेगा कप्तान, मैनेजमेंट के गुस्से का शिकार होंगे ये बड़े नाम?

IPL Captaincy: आईपीएल 2026 के अंत के साथ ही मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या और लखनऊ के ऋषभ पंत सहित इन 4 कप्तानों की छुट्टी हो सकती है. खराब फॉर्म और टीम के प्रदर्शन के कारण अगले सीजन से पहले नेतृत्व में बदल सकता है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 14, 2026, 09:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या. Photo Credit: BCCI
मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या. Photo Credit: BCCI

IPL Captaincy: आईपीएल 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है. हर सीजन की तरह कुछ टीमों ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने की ओर कदम बढ़ा दिया है जबकि अन्य टीमें काफी पीछे रह गई हैं. हर बार टूर्नामेंट के बाद टीमें समीक्षा करती हैं और फिर नए सीजन के लिए योजनाएं तैयार करती हैं. अब अगले सीजन के आने से पहले यह संभावना जताई जा रही है कि कुछ आईपीएल कप्तान अपने पदों पर बरकरार नहीं रह पाएंगे.

हम आपको उन 4 कप्तानों के बारे में बता रहे हैं जिनकी कुर्सी खतरे में है.

हार्दिक पांड्या

इस सूची में सबसे हाई-प्रोफाइल नाम मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या का है. रिपोर्टों के अनुसार, मैनेजमेंट और मालिकों के साथ उनके संबंधों में खटास आई है. वर्तमान में हार्दिक पीठ की चोट (बैक स्पैस्म) से जूझ रहे हैं और उनके अंतिम एकादश (XI) में लौटने की संभावना कम है. खराब प्रदर्शन और टीम के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के बाद उन्हें IPL 2027 से पहले कप्तानी की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऋषभ पंत

एक और बड़ा नाम लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के कप्तान और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत का है. उन्हें 27 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. पंत को अभी तक एक आदर्श T20 क्रिकेटर और कप्तान के रूप में खुद को स्थापित करने में संघर्ष करना पड़ा है. पंत की कप्तानी में LSG लगातार दूसरे सीजन में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है, जिससे फ्रेंचाइजी मालिकों का उन पर भरोसा कम हो सकता है.

ये भी पढ़ें: 13 मैच, 8 टीमें, 4 जगह... प्लेऑफ की भीषण लड़ाई, किसका होगा बेड़ा पार, किसकी विदाई?

अजिंक्य रहाणे

अगले महीने 38 वर्ष के होने जा रहे कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे का भी बतौर कप्तान सफर समाप्त हो सकता है. हालांकि उनकी टीम ने IPL 2026 में चार लगातार मैच जीतकर वापसी की कोशिश की है, लेकिन रहाणे की अपनी फॉर्म और कप्तानी का पारंपरिक तरीका फैंस और फ्रेंचाइजी को प्रभावित नहीं कर पाया है. ऐसी भी अटकलें हैं कि वह इस सीजन के बाद संन्यास ले सकते हैं.

ये भी पढ़ें: विराट को क्यों नहीं मिली ऑरेंज कैप... शतक भी पड़ा बौना, टॉप पर तूफानी बैटर काबिज

अक्षर पटेल

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल को इस पद के लिए एक मिसफिट (अनुपयुक्त) माना जा रहा है. उनके नेतृत्व में दिल्ली का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है और टीम की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं. फील्ड पर उनके रणनीतिक फैसलों और प्रदर्शन में गिरावट को देखते हुए अगले सीजन में उन्हें कप्तानी से हटाया जा सकता है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Hardik PandyaRishabh Pantmumbai indiansLucknow Super Giants

Trending news

खत्म होगी PNG,LPG की दिक्कत! PM मोदी के 5 देशों के दौरे से बदलेगा समीकरण
pm modi 5 nation tour
खत्म होगी PNG,LPG की दिक्कत! PM मोदी के 5 देशों के दौरे से बदलेगा समीकरण
NEET 2026 में सक्रिय था पापा-चाचा-भतीजा सिंडिकेट, CBI के हत्थे चढ़े तीनों आरोपी
NEET 2026
NEET 2026 में सक्रिय था पापा-चाचा-भतीजा सिंडिकेट, CBI के हत्थे चढ़े तीनों आरोपी
जंग के बीच भारत में हो रही ब्रिक्स बैठक, ईरान की डिमांड सुनते ही यह मुस्लिम देश खफा
iran america war
जंग के बीच भारत में हो रही ब्रिक्स बैठक, ईरान की डिमांड सुनते ही यह मुस्लिम देश खफा
होर्मुज के खतरे से बाहर निकला भारत का 15वां LPG टैंकर, जल्द करेगा घर वापसी
Indian Navy
होर्मुज के खतरे से बाहर निकला भारत का 15वां LPG टैंकर, जल्द करेगा घर वापसी
शराब पर कश्मीर में बवाल! राजनीतिक मोर्चे पर विरोध तेज, क्या झुक जाएगी उमर सरकार?
Jammu & Kashmir Liquor Ban
शराब पर कश्मीर में बवाल! राजनीतिक मोर्चे पर विरोध तेज, क्या झुक जाएगी उमर सरकार?
क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? तेल बचाने की सलाह या किसी बड़े संकट का संकेत
DNA
क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? तेल बचाने की सलाह या किसी बड़े संकट का संकेत
अगर कभी नहीं खुला होर्मुज तो भारत के पास क्या हैं विकल्प? सरकार ने बना रखा है प्लान
India oil crisis
अगर कभी नहीं खुला होर्मुज तो भारत के पास क्या हैं विकल्प? सरकार ने बना रखा है प्लान
दुनिया का Thunder Thursday...चीन में ट्रंप और भारत में BRICS; क्या तनाव होगा कुछ कम
BRICS
दुनिया का Thunder Thursday...चीन में ट्रंप और भारत में BRICS; क्या तनाव होगा कुछ कम
आसमान में फैले 3 हजार किमी लंबे 'तबाही' के बादल! इन 9 राज्यों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा
weather update
आसमान में फैले 3 हजार किमी लंबे 'तबाही' के बादल! इन 9 राज्यों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा
महिलाएं बाइक-स्कूटी पर एक तरफ पैर करके ही क्यों बैठती हैं? खुला 200 साल पुराना राज
bike riding
महिलाएं बाइक-स्कूटी पर एक तरफ पैर करके ही क्यों बैठती हैं? खुला 200 साल पुराना राज