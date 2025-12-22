'विराट-रोहित के लिए जीतो 2027 वर्ल्ड कप...', टीम इंडिया से IPL चेयरमैन की अपील, सचिन तेंदुलकर जैसी मिले विदाई

Indian Cricket Team: भारत की अनुभवी जोड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी20 से अलग हो चुके हैं. दोनों ने इन दो फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है. अब रोहित और विराट सिर्फ वनडे में खेलते हैं. हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में कोहली ने तीन मैचों में 300 से ज्यादा रन बनाकर अपने आलोचकों को स्टाइल में चुप करा दिया. वहीं, रोहित ने उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन किया था.

विराट के लिए जीतो वर्ल्ड कप

इस जोड़ी ने अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कहने से पहले 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर ध्यान दिया है. उनकी विरासत को ध्यान में रखते हुए आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि भारतीय टीम को 2011 की शानदार जीत को दोहराने का लक्ष्य रखना चाहिए. एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में धूमल ने कहा कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी की लीडरशिप वाली 2011 की टीम ने सचिन तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जीता था, वैसे ही नई पीढ़ी को विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए.

ये भी पढ़ें: धोनी-कोहली-रोहित का चहेता... ICC टूर्नामेंट में साबित हुआ 'तुरुप का इक्का', गंभीर-अगरकर ने कर दिया साइडलाइन

सचिन जैसी मिले विदाई

अरुण धूमल ने कहा, ''पिछले दस सालों में टेस्ट, वनडे और टी20 में विराट कोहली की परफॉर्मेंस को देखिए. जिस तरह से इंडियन टीम ने मिलकर खेला और सचिन तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जीता, इस इंडियन टीम को 2027 वर्ल्ड कप में उनके लिए भी वैसा ही करना चाहिए. कोहली का न सिर्फ इंडियन क्रिकेट बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में भी अहम योगदान है.''

रोहित शर्मा व्हाइट-बॉल क्रिकेट के रॉकस्टार

खास बात यह है कि कोहली 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, जिसने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को फाइनल में हराया था. हालांकि, रोहित शर्मा को उस टीम से बाहर रखा गया और उन्हें अभी तक यह आइकॉनिक ट्रॉफी नहीं मिली है. धूमल ने कहा, ''रोहित शर्मा को भी टेस्ट टीम का अहम हिस्सा बनने में समय लगा, लेकिन एक बार जब उन्होंने कप्तानी संभाली, तो उनका प्रदर्शन शानदार रहा. जहां तक ​​व्हाइट-बॉल क्रिकेट की बात है, वह एक रॉकस्टार रहे हैं. मुझे लगता है कि जब तक वे खेलना चाहते हैं और जैसा अभी कर रहे हैं वैसा ही प्रदर्शन करते रहेंगे, उनके भविष्य के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए.'' रोहित और कोहली अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे.