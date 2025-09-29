Advertisement
'IPL को दुनिया की नंबर एक लीग बनाएंगे', आईपीएल चेयरमैन ने वर्ल्ड कप पर भी दिया बयान

IPL के अध्यक्ष अरुण धूमल ने बीसीसीआई की नवगठित समितियों के सदस्यों को बधाई दी है. उन्होंने उम्मीद जताई की सभी साथ मिलकर भारतीय क्रिकेट की बेहतरी की दिशा में काम करेंगे. धूमल ने आईपीएल को दुनिया की नंबर वन खेल लीग बनाने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई.
 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 29, 2025, 03:17 AM IST
'IPL को दुनिया की नंबर एक लीग बनाएंगे', आईपीएल चेयरमैन ने वर्ल्ड कप पर भी दिया बयान

बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक रविवार को संपन्न हुई, जिसमें दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास को बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया. IPL के अध्यक्ष अरुण धूमल ने बीसीसीआई की नवगठित समितियों के सदस्यों को बधाई दी है. उन्होंने उम्मीद जताई की सभी साथ मिलकर भारतीय क्रिकेट की बेहतरी की दिशा में काम करेंगे. धूमल ने आईपीएल को दुनिया की नंबर वन खेल लीग बनाने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई.

'आईपीएल को दुनिया की नंबर एक खेल लीग बनाएंगे'

धूमल ने मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय के बाहर संवाददाताओं से कहा, 'पिछले 18 वर्षों में, हमने कई चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वह कोविड हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, या मौसम की स्थिति जिसने हमें कुछ मैच स्थानांतरित करने पर मजबूर किया. हमारी शानदार टीम की बदौलत, हमने उन सभी कठिनाइयों को पार कर लिया है. हम आईपीएल को दुनिया की नंबर एक खेल लीग बनाएंगे.'

सभी को दी शुभकामनाएं

धूमल ने बीसीसीआई चुनावों में चुने गए पदाधिकारियों को उनकी भूमिकाओं के लिए शुभकामना दी. उन्होंने कहा, 'सभी सदस्यों को उनके विश्वास के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्होंने नई टीम पर जताया है. हम आगे एक शानदार विश्व कप और एक शानदार आईपीएल की उम्मीद कर रहे हैं और हम इस आगामी विश्व कप के लिए अपनी महिला टीम को शुभकामनाएं देते हैं.'

बीसीसीआई और भी मजबूत होगा - धूमल

एजीएम बैठक पर उन्होंने कहा, 'कुछ भी नया नहीं. हमने पिछले सीजन में हुई प्रगति पर चर्चा की, जो सचिव बैठक में सामने आई. इसके अलावा, यह एक नियमित कार्यक्रम था. मेरी उन सभी को शुभकामनाएं और मुझे विश्वास है कि वे बीसीसीआई को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. हमने पिछले नेतृत्व में शानदार काम किया है और हमें उम्मीद है कि बीसीसीआई और भी मजबूत होता जाएगा.'

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

;