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Hindi Newsक्रिकेटIPL का करिश्माई रिकॉर्ड, डेथ ओवर में फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज, 13 साल बाद हुआ ऐसा कारनामा

IPL का करिश्माई रिकॉर्ड, डेथ ओवर में फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज, 13 साल बाद हुआ ऐसा कारनामा

IPL 2026 KKR vs LSG Highlights: IPL 2026 में मुकुल चौधरी ने कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को रोमांचक जीत दिलाई. उन्होंने डेथ ओवर्स में फिफ्टी जड़ने के मामले में 13 साल पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 10, 2026, 08:21 AM IST
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लखनऊ सुपर जाएंट्स के मुकुल चौधरी. Photo Credit: BCCI
लखनऊ सुपर जाएंट्स के मुकुल चौधरी. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 KKR vs LSG Highlights: लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) ने IPL 2026 में अपनी दूसरी जीत दर्ज करते हुए कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) को एक बेहद रोमांचक मुकाबले में तीन विकेट से मात दी. जहां एक ओर लखनऊ की टीम इस करीबी जीत के साथ अंक तालिका में ऊपर बढ़ी है, वहीं चार मैचों में तीसरी हार के बाद कोलकाता की टीम नीचे खिसक गई है. इस मैच में लखनऊ के लिए मुकुल चौधरी ने तूफानी बल्लेबाजी की. उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी से कोलकाता को परास्त कर दिया.

पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच धुलने से मिले एक अंक के कारण कोलकाता की टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है और उनका नेट रन रेट -1.315 है. दूसरी ओर, लगातार दूसरी जीत के साथ लखनऊ की टीम 4 अंकों और -0.359 के नेट रन रेट के साथ तालिका में 5वें पायदान पर पहुँच गई है।

ऐसी रही कोलकाता की बैटिंग

इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता की शुरुआत खराब रही और सलामी बल्लेबाज फिन एलन दूसरे ही ओवर में आउट हो गए. इसके बाद अजिंक्य रहाणे (41) और अंगकृष रघुवंशी (45) ने 84 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला. अंत में रोवमैन पॉवेल की नाबाद 39 और कैमरून ग्रीन की नाबाद 32 रनों की पारी की मदद से कोलकाता ने 20 ओवर में 181/4 का स्कोर खड़ा किया.

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लखनऊ के लिए किसने पलटा हारा हुआ मैच?

182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ ने अपने सलामी बल्लेबाजों को जल्दी खो दिया और मध्यक्रम भी संघर्ष करता नजर आया. आयुष बदोनी ने 54 रनों की शानदार पारी खेलकर संघर्ष जारी रखा, लेकिन असली चमत्कार मुकुल चौधरी ने किया. मुकुल ने मात्र 27 गेंदों में 54* रन (7 छक्के, 2 चौके) ठोक कर आखिरी गेंद पर टीम को जीत दिला दी.

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मुकुल चौधरी ने बनाया कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड

मुकुल चौधरी IPL इतिहास के दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए डेथ ओवर्स (16 से 20 ओवर) में 50 से अधिक रन बनाए हैं. उनसे पहले यह कारनामा 13 साल पहले 2013 में कीरोन पोलार्ड ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ (17 गेंदों में 57 रन) किया था. मुकुल ने अपनी पारी के 52 रन डेथ ओवर्स में बनाए.

ये भी पढ़ें: इधर KKR vs LSG मैच में डूबे रहे फैंस...उधर अब्दुल समद-बाबर आजम ने PAK में मचाई तबाही

सुनीर नरेन ने रचा इतिहास

कोलकाता के गेंदबाजों में सुनील नरेन सबसे किफायती साबित हुए. उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में केवल 13 रन देकर 1 विकेट झटका. इसी मैच के दौरान नरेन भारतीय सरजमीं पर 200 टी20 विकेट लेने वाले पहले विदेशी गेंदबाज भी बन गए. हालांकि, उनकी यह उपलब्धि टीम को जीत नहीं दिला सकी.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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