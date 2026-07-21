रेप के केस में फंसा ये IPL क्रिकेटर, मारपीट और धमकी के भी लगे आरोप, कोर्ट ने दिए गिरफ्तारी के आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने IPL क्रिकेटर अभिषेक पोरेल और एक अन्य आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं. यह आदेश एक मेडिकल छात्रा की शिकायत पर दर्ज आपराधिक मामले के संबंध में दिया गया है, जिसमें रेप, आपराधिक धमकी और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए हैं. इससे पहले जून में, बंगाल और दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल के खिलाफ एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. महिला का आरोप था कि अभिषेक पोरेल ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके साथ मारपीट की और आपराधिक धमकी भी दी.
अभिषेक पोरेल इससे पहले इंडिया ए टीम के साथ UK और ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुके हैं. अभिषेक पोरेल ने सभी आरोपों का पुरजोर खंडन किया है. महिला और उसकी मां ने मंगलवार को हुगली जिले के मोगरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है. शिकायत के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि वह और अभिषेक पोरेल पिछले तीन साल से रिश्ते में थे और पिछले साल उनके बीच मतभेद पैदा हो गए, जिसके बाद क्रिकेटर ने कथित तौर पर उनसे 'दूरी' बनाना शुरू कर दिया.
महिला ने आगे आरोप लगाया कि अभिषेक पोरेल ने उनसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन अब वह ऐसा करने को तैयार नहीं है. अपनी शिकायत में, महिला ने आरोप लगाया कि अभिषेक पोरेल ने शादी के वादे के तहत उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए. महिला ने अभिषेक पोरेल पर मारपीट व आपराधिक धमकी का भी आरोप लगाया. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, 'हमें शिकायत मिली है और हमने जांच शुरू कर दी है.'
फिलहाल बेंगलुरु में मौजूद अभिषेक पोरेल ने आरोपों से इनकार किया और उन्हें झूठा बताया. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है. मीडिया में अभिषेक पोरेल के हवाले से कहा गया, 'मैं अभी अच्छा खेल रहा हूं, इसलिए तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं.' 23 साल के अभिषेक पोरेल ने कहा कि पुलिस की शुरुआती जांच पूरी होने के बाद वह विस्तार से जवाब देंगे. अभिषेक पोरेल ने कहा, 'जब पुलिस जांच कर लेगी, तब मैं इस बारे में बात करूंगा. मैंने अभी तक पुलिस से बात नहीं की है.'
बाएं हाथ के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल 2023 से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. पिछले सीजन में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए चार पारियों में 108 रन बनाए थे. अभिषेक पोरेल ने 2021-22 सीजन में बंगाल के लिए फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था और 32 फर्स्ट-क्लास व 23 लिस्ट ए मैच खेले हैं.