डेब्यूटेंट के साथ हो गई बड़ी अनहोनी... IPL डेब्यू के बाद पूरे सीजन से हुआ बाहर, सीएसके की बढ़ी मुश्किलें

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सीजन की शुरुआत से ही टीम में इंजरी कंसर्न देखने को मिलता रहा है. दिग्गज एमएस धोनी की अभी तक वापसी नहीं हुई है. वहीं, अब सीजन के अहम मोड़ पर टीम को एक और झटका लग गया है. डेब्यू के बाद ही टीम का एक ऑलराउंडर पूरे सीजन से बाहर हो गया है. सीएसके ने इस ऑलराउंडर के बाहर होने की पुष्टि कर दी है. चेन्नई की टीम इन दिनों प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जद्दोजहत कर रही है.

2 मई को किया था डेब्यू

हम बात कर रहे हैं ऑलराउंडर रामकृष्ण घोष की जो आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं. उन्होंने 2 मई को सीएसके कि लिए अपना डेब्यू किया था. पैर में फ्रैक्चर के कारण आईपीएल 2026 के पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. मैच की शुरुआत में उन्होंने विल जैक्स का शानदार कैच पकड़ा था, लेकिन गेंदबाजी के दौरान फॉलो-थ्रू में गिरने की वजह से उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया और उनका डेब्यू मैच ही आखिरी बन गया है.

CSK ने दिया अपडेट

CSK ने आधिकारिक बयान में कहा, 'चेपॉक में CSK बनाम MI मैच के दौरान रामकृष्ण घोष के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया. वह अब IPL 2026 में आगे नहीं खेल पाएंगे. जल्दी ठीक हो जाओ, रैम्बो.' इसके अलावा कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने भी उनकी इंजरी के लिए दुख जताया. उन्होंने घोस की जमकर तारीफ की और बताया कि उनके खेल में पिछले दिनों से सुधार देखने को मिला है.

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क्या बोले स्टीफन फ्लेमिंग?

स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा, 'पिछले कुछ हफ़्तों में उनके खेल में काफ़ी सुधार देखने को मिला है. वह हमारे एकेडमी सेशन में बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं. यह निराशाजनक है कि सीज़न के अंत में आकर वह घायल हो गए. वह बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं. इसलिए उन्हें सचमुच एक ऑलराउंडर कहा जा सकता है.' CSK पहले ही चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझ रही है. टीम के प्रमुख गेंदबाज खलील अहमद और बल्लेबाज आयुष म्हात्रे पहले ही बाहर हो चुके हैं. तेज गेंदबाज नाथन एलिस की जगह आए स्पेंसर जॉनसन भी पूरी तरह फिट नहीं थे.