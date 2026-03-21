आईपीएल के धुरंधर... जिन्होंने एक सीजन में ठोके 700 से ज्यादा रन, 'अटूट' है विराट कोहली का ये रिकॉर्ड

IPL Unbreakable Record: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) हमेशा से बल्लेबाजी की प्रतिभा का एक ऐसा मंच रहा है जहां साधारण खिलाड़ी भी असाधारण बन जाते हैं. एक ही सीजन में 700 रनों का माइलस्टोन छूना आज भी निरंतरता और दबदबे का 'गोल्ड स्टैंडर्ड' बना हुआ है. लीग के लगभग दो दशकों के इतिहास में केवल मुट्ठी भर दिग्गज ही इस विशिष्ट आंकड़े को पार करने में सफल रहे हैं. इन खिलाड़ियों ने दो महीने के टूर्नामेंट को अपनी व्यक्तिगत मास्टरक्लास में बदल दिया.

इस पर्वत के शिखर पर निर्विवाद रूप से विराट कोहली खड़े हैं. उनके 2016 के सीजन को अक्सर क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक 'जादुई सपने' जैसा बताया जाता है. आश्चर्यजनक रूप से 973 रन बटोरते हुए कोहली ने न केवल रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि टी20 क्रिकेट की संभावनाओं को ही बदल दिया. एक ही सीजन में चार शतकों के साथ उन्होंने भूख और तकनीकी पूर्णता का वह स्तर दिखाया जो आज भी अछूता है. दिलचस्प बात यह है कि कोहली ने 2024 में फिर से 700 रनों का आंकड़ा (741 रन) पार कर अपनी काबिलियत का प्रमाण दिया. कोहली दो बार यह उपलब्धि हासिल करने वाले इकलौते भारतीय हैं.

गेल और हसी ने इस सफर की रखी नींव

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'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने दिखाया कि 700 रनों की बाधा को तोड़ा जा सकता है. 2012 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए उनके 733 रन पावर-हिटिंग का एक ऐसा क्रूर प्रदर्शन थे जिसने गेंदबाजों को खौफ में डाल दिया था. उन्होंने 2013 में 708 रनों के साथ इसे दोहराया और आईपीएल के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों के रूप में अपनी विरासत को पुख्ता किया. उसी समय 'मिस्टर क्रिकेट' माइकल हसी ने एक अलग रास्ता दिखाया. 2013 में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए परंपरागत शॉट्स और विकेटों के बीच शानदार दौड़ का उपयोग करते हुए गेल के 733 रनों की बराबरी की.

गिल और बटलर ने रिकॉर्ड बुक में खलबली मचा दी

हाल के वर्षों में मशाल एक नई पीढ़ी के हाथों में चली गई है. शुभमन गिल का 2023 सीजन (890 रन) इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. वह कोहली के सर्वकालिक रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गए. राजस्थान रॉयल्स के लिए जोस बटलर का 2022 अभियान (863 रन) आक्रामकता का तूफान था. उन्होंने एक सीजन में सबसे अधिक शतकों (4) के रिकॉर्ड की बराबरी की.

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वॉर्नर और विलियम्सन जैसे कप्तानों ने खेल को बदला

700 रनों के क्लब की कहानी में डेविड वॉर्नर जैसे रणनीतिक उस्ताद भी शामिल हैं, जिन्होंने 2016 में 848 रनों के साथ अपनी टीम सनराइजर्स हैदराबाद का नेतृत्व किया. वहीं केन विलियमसन ने 2018 में 735 रनों के साथ यह साबित किया कि 'एंकर' खिलाड़ी भी टी20 प्रारूप पर राज कर सकते हैं. हाल ही में फाफ डु प्लेसिस 2023 में 730 रनों के साथ इस क्लब में शामिल हुए और उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है.

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आईपीएल में 700 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी