Advertisement
trendingNow13148585
Hindi Newsक्रिकेटआईपीएल के धुरंधर... जिन्होंने एक सीजन में ठोके 700 से ज्यादा रन, अटूट है विराट कोहली का ये रिकॉर्ड

आईपीएल के धुरंधर... जिन्होंने एक सीजन में ठोके 700 से ज्यादा रन, 'अटूट' है विराट कोहली का ये रिकॉर्ड

IPL Unbreakable Record: आईपीएल के इतिहास में एक सीजन में 700 रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए 'गोल्ड स्टैंडर्ड' माना जाता है. विराट कोहली के 973 रनों के रिकॉर्ड से लेकर सूर्यकुमार यादव के ऐतिहासिक कारनामे तक, जानें उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने मैदान पर राज किया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 21, 2026, 10:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: BCCI
Photo Credit: BCCI

IPL Unbreakable Record: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) हमेशा से बल्लेबाजी की प्रतिभा का एक ऐसा मंच रहा है जहां साधारण खिलाड़ी भी असाधारण बन जाते हैं. एक ही सीजन में 700 रनों का माइलस्टोन छूना आज भी निरंतरता और दबदबे का 'गोल्ड स्टैंडर्ड' बना हुआ है. लीग के लगभग दो दशकों के इतिहास में केवल मुट्ठी भर दिग्गज ही इस विशिष्ट आंकड़े को पार करने में सफल रहे हैं. इन खिलाड़ियों ने दो महीने के टूर्नामेंट को अपनी व्यक्तिगत मास्टरक्लास में बदल दिया. 

इस पर्वत के शिखर पर निर्विवाद रूप से विराट कोहली खड़े हैं. उनके 2016 के सीजन को अक्सर क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक 'जादुई सपने' जैसा बताया जाता है. आश्चर्यजनक रूप से 973 रन बटोरते हुए कोहली ने न केवल रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि टी20 क्रिकेट की संभावनाओं को ही बदल दिया. एक ही सीजन में चार शतकों के साथ उन्होंने भूख और तकनीकी पूर्णता का वह स्तर दिखाया जो आज भी अछूता है. दिलचस्प बात यह है कि कोहली ने 2024 में फिर से 700 रनों का आंकड़ा (741 रन) पार कर अपनी काबिलियत का प्रमाण दिया. कोहली दो बार यह उपलब्धि हासिल करने वाले इकलौते भारतीय हैं.

गेल और हसी ने इस सफर की रखी नींव

Add Zee News as a Preferred Source

'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने दिखाया कि 700 रनों की बाधा को तोड़ा जा सकता है. 2012 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए उनके 733 रन पावर-हिटिंग का एक ऐसा क्रूर प्रदर्शन थे जिसने गेंदबाजों को खौफ में डाल दिया था. उन्होंने 2013 में 708 रनों के साथ इसे दोहराया और आईपीएल के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों के रूप में अपनी विरासत को पुख्ता किया. उसी समय 'मिस्टर क्रिकेट' माइकल हसी ने एक अलग रास्ता दिखाया. 2013 में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए परंपरागत शॉट्स और विकेटों के बीच शानदार दौड़ का उपयोग करते हुए गेल के 733 रनों की बराबरी की.

गिल और बटलर ने रिकॉर्ड बुक में खलबली मचा दी

हाल के वर्षों में मशाल एक नई पीढ़ी के हाथों में चली गई है. शुभमन गिल का 2023 सीजन (890 रन) इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. वह कोहली के सर्वकालिक रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गए. राजस्थान रॉयल्स के लिए जोस बटलर का 2022 अभियान (863 रन) आक्रामकता का तूफान था. उन्होंने एक सीजन में सबसे अधिक शतकों (4) के रिकॉर्ड की बराबरी की.

ये भी पढ़ें: 2027 तक अजीत अगरकर रहेंगे चीफ सेलेक्टर? BCCI ने तोड़ी चुप्पी, जानें फैसले की तारीख

वॉर्नर और विलियम्सन जैसे कप्तानों ने खेल को बदला

700 रनों के क्लब की कहानी में डेविड वॉर्नर जैसे रणनीतिक उस्ताद भी शामिल हैं, जिन्होंने 2016 में 848 रनों के साथ अपनी टीम सनराइजर्स हैदराबाद का नेतृत्व किया. वहीं केन विलियमसन ने 2018 में 735 रनों के साथ यह साबित किया कि 'एंकर' खिलाड़ी भी टी20 प्रारूप पर राज कर सकते हैं. हाल ही में फाफ डु प्लेसिस 2023 में 730 रनों के साथ इस क्लब में शामिल हुए और उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 से पहले मचा बवाल, दिग्गज ने कमेंट्री से लिया संन्यास, लगाया रंगभेद का आरोप

आईपीएल में 700 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी टीम सीजन कुल रन
विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2016 973
शुभमन गिल गुजरात टाइटंस 2023 890
जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स 2022 863
डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद 2016 848
साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस 2025 759
विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2024 741
केन विलियमसन सनराइजर्स हैदराबाद 2018 735
क्रिस गेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2012 733
माइक हसी चेन्नई सुपर किंग्स 2013 733
फाफ डु प्लेसिस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2023 730
सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियंस 2025 717
क्रिस गेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2013 708
About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Dhurandhar

Trending news

इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की शुगर कम करवाइए, फिर पीएम ने...
PM Modi
इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की शुगर कम करवाइए, फिर पीएम ने...
बाबा कांड पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
Rupali Chakankar Resignation
बाबा कांड पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
assam election 2026 Mamata Banerjee
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
RG Kar Medical College
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
Supreme Court News
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
Indian Army
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
General Manoj Naravane
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
'भोंदू बाबा' निकला शातिर अपराधी! 58 अश्लील Video और 3...सियासी भूचाल की Inside story
Nashik Bhondu Baba
'भोंदू बाबा' निकला शातिर अपराधी! 58 अश्लील Video और 3...सियासी भूचाल की Inside story
पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
tata steel plant
पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार
Assam elections
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार