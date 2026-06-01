IPL के बाद अब मचेगा असली महासंग्राम, जून में 2 वर्ल्ड कप के साथ टीम इंडिया के 6 मैच; मैदान मारेंगे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी

Sports Schedule June 2026: जून 2026 में खेलों का महाकुंभ है. फीफा वर्ल्ड कप और महिला T20 वर्ल्ड कप का रोमांच चरम पर होगा. इसके अलावा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आईपीएल के समापन के बाद मैदान पर दिखेगी. वहीं, इंडिया ए की टीम में वैभव सूर्यवंशी अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे.
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Sports Schedule June 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का जबरदस्त उत्साह थम गया है. इस बड़े टूर्नामेंट के समाप्त होने के बावजूद दुनिया भर के खेल प्रेमियों के पास राहत की सांस लेने का समय नहीं होगा. जून 2026 आधिकारिक रूप से आ चुका है और यह अपने साथ खेलों का एक ऐसा मेला लाया है जो पहले कभी नहीं देखा गया. अगले तीस दिनों के दौरान खेल जगत न केवल दो-दो विश्व कप का गवाह बनेगा, बल्कि क्रिकेट के व्यस्त द्विपक्षीय कार्यक्रमों का भी आनंद लेगा.
हाल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक ही महीने में फुटबॉल और क्रिकेट दोनों के बड़े टूर्नामेंट आयोजित होंगे. दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन फीफा वर्ल्ड कप 11 जून को शुरू हो रहा है. इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के पास है. इस बार 48 टीमों के विस्तारित फॉर्मेट के साथ इतिहास रचा जा रहा है. पूरा जून हाई-वोल्टेज ड्रामों से भरा रहेगा. इस दौरान अर्जेंटीना के लियोनल मेसी, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्राजील के नेमार जूनियर, फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे और स्पेन के लामिन यमाल जैसे बड़े सितारों पर सबकी नजरें होंगी.
फुटबॉल के महाकुंभ के ठीक एक दिन बाद 12 जून से इंग्लैंड में आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होगा. 5 जुलाई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में दुनिया की बेहतरीन महिला क्रिकेटर इंग्लिश परिस्थितियों में एक-दूसरे से भिड़ेंगी. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम पर सबकी नजरें होंगी. उसने पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप जीतकर उम्मीदों को और ज्यादा बढ़ा दिया है.
भारतीय पुरुष सीनियर टीम की बात करें तो अफगानिस्तान की टीम 6 जून से 20 जून तक भारत के दौरे पर है. इस दौरान एक टेस्ट मैच और तीन वनडे मैच खेले जाएंगे. इसके तुरंत बाद 26 और 28 जून को आयरलैंड में दो मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी.
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भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे रोमांचक खबर श्रीलंका में होने वाला इंडिया ए टीम का दौरा है. यहां सबकी निगाहें 15 वर्षीय बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हैं. उन्होंने IPL 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन किया है और अब वह इंडिया ए के लिए खेलने वाले हैं. वैभव के साथ-साथ ऋतुराज गायकवाड़ जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी इंडिया 'A' टीम का हिस्सा होंगे.
फीफा वर्ल्ड कप 2026
11 जून से 19 जुलाई तक (मेजबान: अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा)
आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप
12 जून से 5 जुलाई (मेजबान: इंग्लैंड)
श्रीलंका का वेस्टइंडीज दौरा
3 जून से 7 जुलाई (3 वनडे, 3 टी20, 2 टेस्ट मैच)
न्यूजीलैंड का इंग्लैंड दौरा
4 से 29 जून (3 टेस्ट मैच)
अफगानिस्तान का भारत दौरा
6 जून से 20 जून (1 टेस्ट, 3 वनडे मैच)
ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश दौरा
9 से 21 जून (3 वनडे, 3 टी20 मैच)
भारत का आयरलैंड दौरा
26 से 28 जून (2 टी20 मैच)
बांग्लादेश का जिम्बाब्वे दौरा
28 जून से 19 जुलाई (1 टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20 मैच)
श्रीलंका में ट्राई सीरीज
इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए
9 से 21 जून
इंडिया ए का श्रीलंका दौरा
25 जून से 5 जुलाई (2 अनऑफिशियल टेस्ट मैच).
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