IPL 2026: फाइनल में गुस्से से लाल हुए विराट कोहली? अनुष्का शर्मा के भी उड़े होश, अंपायर से रजत पाटीदार की 'भिड़ंत'

IPL 2026 Final Controversy: अहमदाबाद में आईपीएल 2026 के फाइनल के दौरान वॉशिंगटन सुंदर के 'नॉट आउट' फैसले पर बवाल मच गया. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हैरान रह गए और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार अंपायर से भिड़ गए.
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IPL 2026 Final Controversy: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार (31 मई) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में एक बड़ा विवाद देखने को मिला. गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी के दौरान 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने जैकब डफी की गेंद को फाइन लेग की तरफ खेला. वहां तैनात सब्स्टीट्यूट फील्डर जॉर्डन कॉक्स ने आगे की ओर गोता लगाते हुए शानदार कैच पकड़ा. थर्ड अंपायर ने कैच को सही नहीं माना और सुंदर नॉटआउट करार दिए गए. इससे विवाद बढ़ गया.
गुजरात की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए. उसके लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 37 गेंद पर नाबाद 50 रन बनाए. उनके कैच को लेकर ही विवाद हुआ. कॉक्स द्वारा कैच लिए जाने के बाद जब सुंदर पवेलियन की तरफ लौट रहे थे, तभी मैदानी अंपायरों ने कैच को थर्ड अंपायर के पास भेज दिया. टीवी अंपायर ने फुटेज की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि कैच पूरा करते समय गेंद जमीन से छू गई थी, जिसके कारण सुंदर को नॉट आउट दिया गया.
बड़ी स्क्रीन पर अंपायर का फैसला 'नॉट आउट' दिखाए जाने के तुरंत बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार काफी नाराज नजर आए. पाटीदार मैदानी अंपायर के पास पहुंचे और उनसे बहस करते दिखे, लेकिन अंपायर ने अपना फैसला नहीं बदला और उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं.
This ipl is full of mysteries
Pbks not qualifying to playoffs
So many catch drops
Dual time tosses
Umpire worst decisions #RCBvsGT pic.twitter.com/82f77jrRU8
— (@KoushikManu1130) May 31, 2026
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जैसे ही स्क्रीन पर 'नॉट आउट' का संकेत आया, आरसीबी के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली मैदान पर ही सुन्न रह गए और उन्हें इस फैसले पर विश्वास नहीं हो रहा था. कुछ ऐसा ही हाल स्टैंड्स में बैठी उनकी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का भी था, जो फैसले को देखकर पूरी तरह हैरान नजर आईं.
If GT takes a controversial catch, benefit of doubt goes to them.
When RCB takes a comparatively cleaner catch, benefit of doubt still goes to GT.
What a clown umpiring!
#RCBvsGT pic.twitter.com/tMI6V0fQ8I
— (@dhirajkyawal) May 31, 2026
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अंपायर के इस फैसले ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है. फैंस जॉर्डन कॉक्स के इस कैच की तुलना लीग मैच के दौरान गुजरात टाइटंस के जेसन होल्डर द्वारा लिए गए एक कैच से कर रहे हैं. प्रशंसकों का कहना है कि दोनों ही कैच लगभग एक जैसे थे, लेकिन अंपायर का फैसला दोनों बार अलग आया, जो अंपायरिंग की निरंतरता पर सवाल खड़े करता है.
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