IPL का 'गुमनाम' सितारा...63 गेंदों में 120* रन ठोक धोनी से छीनी थी जीत, आज गुमनामी में काट रहा जिंदगी

IPL Forgotten Hero Paul Valthaty: दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी टी20 क्रिकेट लीग आईपीएल ने कई हीरे तराशे हैं. इस लीग में आने वाले देशी और विदेशी खिलाड़ियों की किस्मत चमक गई. कहा भी जाता है कि नेशनल टीम का रास्ता आईपीएल से होकर जाता है. पिछले 18 सालों में इस लीग में हर सीजन कोई ना कोई नया टैलेंट निकलता है. कुछ खिलाड़ी हीरो बन जाते हैं तो कुछ गायब हो जाते हैं. एक ऐसा ही नाम है पॉल वल्थाटी (Paul Valthaty) का, जिसने 2011 के सीजन में बल्ले और गेंद से तबाही मचाई थी, लेकिन उसके बाद वो ऐसे गायब हुए कि फैंस अब उनका नाम तक भूल चुके हैं.

ये वही खिलाड़ी है, जिसे एक मैच ने हीरो बना दिया था. उस मुकाबले में दाएं हाथ के इस ओपनर ने बल्ले से तबाही मचाकर एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई के जबड़े से जीत छीन ली थी और किंग्स इलेवन पंजाब के लिए रातों-रात नेशनल हीरो बन गया था, लेकिन अफसोस कि आज यह खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट की मुख्यधारा से कोसों दूर है. फर्श से अर्श और फिर गुमनामी के अंधेरे तक, आइए जानते हैं पॉल वल्थाटी का सफर कैसा रहा.

एक मैच से हीरो बने थे पॉल वल्थाटी

बात 2011 की है. तारीख थी 13 अप्रैल. इस दिन सीजन का 9वां मुकाबला किंग्स XI पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मोहाली में खेला गया. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 20 ओवरों में मुरली विजय की 74 रनों की तूफानी पारी के दम पर 188 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. उस वक्त ये टोटल मैच विनिंग माना जाता था. ऐसे में पंजाब की जीत नामुमकिन लग रही थी, लेकिन ओपनिंग करने उतरे वल्थाटी ने अकेले दम पर मैच पलट दिया.

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पॉल वल्थाटी ने 63 गेंदों में नाबाद 120 रन ठोके, जिसमें 19 चौके और 2 छक्के शामिल थे. उनकी इस पारी के दम पर पंजाब ने 19.1 ओवरों में 4 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली थी. इस पारी ने वल्थाटी को रातों-रात नेशनल हीरो बना दिया था. खास बात ये थी कि उस सीजन वल्थाटी सिर्फ एक मैच के अजूबे (One-match wonder) नहीं थे, उन्होंने पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था.

2011 के सीजन में पॉल वल्थाटी ने 14 मैचों में 463 रन बनाए थे, वो भी 35.61 की औसत के साथ, और मीडियम पेस गेंदबाजी से 7 विकेट भी झटके थे. अपनी बैटिंग के दम पर वो ऑरेंज कैप की रेस में छठे नंबर पर थे. उन्होंने उस सीजन क्रिस गेल और कोहली जैसे दिग्गजों जैसी बैटिंग की थी, लेकिन फिर चोट और खराब फॉर्म के चलते वो दोबारा 2011 की तरह जादू नहीं दिखा सके और धीरे-धीरे आईपीएल से गायब हो गए.

2012 और 2013 में फ्लॉप, फिर गुमनाम हो गए

2011 के धमाकेदार सीजन के बाद पॉल वल्थाटी को कलाई (wrist) में गंभीर चोट लग गई थी. इसके बाद वो रिकवर होकर मैदान पर तो उतरे, लेकिन पुरानी लय हासिल नहीं कर सके. 2012 में 6 मैचों में सिर्फ 30 रन, जबकि 2013 में एक मैच में सिर्फ 6 रन किए. इसके बाद उन्हें पंजाब ने रिलीज कर दिया और फिर नीलामी में किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा. यह खिलाड़ी 4 लिस्ट ए मैच और 34 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं. 23 IPL मैचों में उन्होंने 505 रन बनाए हैं.

अब कहां हैं पॉल वल्थाटी?

अब हर क्रिकेट फैन यह जानना चाहता है कि आखिर पॉल वल्थाटी कहां हैं. तो जान लीजिए कि क्रिकेट के मैदान से दूर वल्थाटी ने कोचिंग में अपनी नई पारी शुरू की है. 2024 में वो अमेरिका की माइनर लीग क्रिकेट (MiLC) टीम 'सिएटल थंडरबोल्ट्स' से जुड़े थे. टीम ने उन्हें अपना मुख्य हेड कोच बनाया था. वो फिलहाल अमेरिका में युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट की ट्रेनिंग दे रहे हैं. क्रिकेट से संन्यास के बाद उन्होंने एयर इंडिया (Air India) में स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी भी की थी. 2025 में वो 'इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन' (ICA) द्वारा T20 मुंबई लीग की गवर्निंग काउंसिल के लिए नामित भी किए गए थे.

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