58 रन और रचा जाएगा इतिहास! क्रिस गेल और राहुल का रिकॉर्ड टूटना तय, किंग कोहली रचने वाले हैं नया कीर्तिमान

विराट कोहली IPL 2026 में इतिहास रचने के करीब हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में 58 रन बनाते ही वह क्रिस गेल और डेविड वार्नर का महा-रिकॉर्ड तोड़ देंगे और लगातार चार सीजन में 600+ रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे.
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IPL 2026 Virat Kohli Royal Challengers Bengaluru: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली आईपीएल 2026 में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बेहद करीब हैं. प्लेऑफ से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले आखिरी लीग मैच में कोहली के पास क्रिस गेल, डेविड वार्नर और केएल राहुल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने का सुनहरा मौका है. कोहली आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इतिहास रच सकते हैं.
आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं, लेकिन यह मुकाबला टॉप-2 में जगह पक्की करने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है. इस मैच को जीतने वाली टीम गुजरात टाइटंस के साथ क्वालीफायर-1 में जगह बनाने और प्लेऑफ में 'दोहरी चुनौती' का लाभ उठाने की अपनी संभावनाओं को मजबूत करेगी.
आईपीएल के इतिहास में ये दोनों टीमें अब तक 27 बार एक-दूसरे का सामना कर चुकी हैं, जिसमें हैदराबाद ने 14 और बेंगलुरु ने 12 मैचों में जीत दर्ज की है. इसी सीजन के शुरुआती मैच में आरसीबी ने पैट कमिंस के बिना खेल रही हैदराबाद को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. इसमें उन्होंने 201 रनों के लक्ष्य को 26 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया था.
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विराट कोहली वर्तमान में आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप की दौड़ में 542 रनों के साथ छठे स्थान पर हैं. उन्होंने यह रन 13 पारियों में 54.20 की शानदार औसत और 164.74 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. यह लगातार चौथा आईपीएल सीजन है जब कोहली ने 500 से अधिक रन बनाए हैं, और उनके पूरे करियर में ऐसा नौवीं बार हुआ है.
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इतिहास रचने के लिए कोहली अब केवल 58 रनों की दूरी पर हैं. फिलहाल वह क्रिस गेल (2011-2013), डेविड वार्नर (2016-2019) और केएल राहुल (2020-2022) के साथ लगातार तीन सीजन में 600 से अधिक रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी पर हैं. यदि कोहली आज हैदराबाद के खिलाफ 58 या उससे अधिक रन बना लेते हैं, तो वह आईपीएल इतिहास में लगातार चार सीजन तक 600+ रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बनकर एक नया बेंचमार्क स्थापित करेंगे.
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