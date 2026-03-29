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Hindi Newsक्रिकेटहार्दिक पांड्या-ट्रेंट बोल्ट की हो रही थी धुनाई, फिर संकटमोचक बने लॉर्ड शार्दुल, KKR के टॉप-3 का किया शिकार

हार्दिक पांड्या-ट्रेंट बोल्ट की हो रही थी धुनाई, फिर संकटमोचक बने 'लॉर्ड शार्दुल', KKR के टॉप-3 का किया शिकार

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: आईपीएल 2026 के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस के शार्दुल ठाकुर ने कोलकाता नाइटराइडर्स के टॉप-3 बल्लेबाजों को आउट कर अपनी टीम की वापसी कराई.  'लॉर्ड' शार्दुल ने हार्दिक पांड्या और ट्रेंट बोल्ट की धुनाई के बाद मोर्चा संभाला. उन्होंने कोलकाता के 250 रनों तक पहुंचने के सपने को तोड़ दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 29, 2026, 10:15 PM IST
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Photo Credit: BCCI
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Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रविवार (29 मार्च) को मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. उनके फैसले के कोलकाता नाइटराइडर्स ने कुछ ही ओवरों में गलत साबित कर दिया. केकेआर के बल्लेबाजों ने पारी की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ने 5.2 ओवरों में 69 रन की साझेदारी करके मुंबई के खेमे को हैरान कर दिया.

ट्रेंट बोल्ट से लेकर हार्दिक पांड्या की जोरदार धुनाई. पारी के चौथे ओवर में तो हार्दिक ने 26 रन लुटा दिए. रहाणे और एलन मैदान के चारों तरफ तेजी से रन बना रहे थे. जब हार्दिक, बोल्ट और अल्लाह गजनफर की धुनाई शुरुआती 5 ओवरों में हो गई तो मुंबई इंडियंस ने गेंदबाजी के लिए शार्दुल ठाकुर को बुलाया. उन्होंने आते ही छठे ओवर की दूसरी गेंद पर फिन एलन का शिकार कर लिया.

'लॉर्ड' शार्दुल बने संकटमोचक

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जब मुंबई इंडियंस को विकेट की सख्त जरूरत थी और रन तेजी से बन रहे थे, तब 'लॉर्ड' शार्दुल ठाकुर ने मोर्चा संभाला. मुंबई इंडियंस के लिए अपने डेब्यू मैच में शार्दुल ने दिखाया कि क्यों उन्हें 'संकটमोचक' कहा जाता है. उन्होंने 3/39 का शानदार स्पेल डाला और उस समय विपक्षी टीम के रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. शार्दुल ने न केवल रन रोके बल्कि केकेआर के सबसे खतरनाक टॉप-3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर मैच का रुख बदल दिया.

फिन एलन और कैमरून ग्रीन का शिकार

शार्दुल ठाकुर का पहला शिकार बने न्यूजीलैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिन एलन, जो इस मैच में अपना आईपीएल डेब्यू कर रहे थे. एलन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को सही से टाइम नहीं कर पाए और डीप में खड़े तिलक वर्मा ने उनका आसान सा कैच लपक लिया. इसके बाद केकेआर की सबसे महंगी खरीद कैमरन ग्रीन (₹25.20 करोड़) बल्लेबाजी के लिए आए. ग्रीन काफी खतरनाक लग रहे थे, लेकिन शार्दुल ने उन्हें अपनी एक चालाक वाइड शॉर्ट गेंद के जाल में फंसाया. ग्रीन ने शॉट मारने में जल्दबाजी की और विपक्षी टीम को कैच दे बैठे. एलन ने 17 गेंद पर 37 और ग्रीन ने 10 गेंद पर 18 रन बनाए.

ये भी पढ़ें: IPL में सबसे बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त... KKR के दिग्गज ने रचा इतिहास, पहना नंबर-1 का ताज

रहाणे का विकेट मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट

केकेआर के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे अकेले किला लड़ा रहे थे और लगातार दबाव बना रहे थे. जब मैच फिर से मुंबई के हाथ से फिसलता दिख रहा था, तब हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर गेंद शार्दुल ठाकुर को थमाई. शार्दुल ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया. रहाणे ने एक इनसाइड-आउट शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले के बाहरी किनारे पर लगकर हवा में लहरा गई. कवर पर खड़े हार्दिक पांड्या ने कोई गलती नहीं की और रहाणे का कीमती विकेट झटक लिया. इस तरह शार्दुल ने केकेआर के पूरे टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया. रहाणे ने 40 गेंद पर 67 रन बनाए. उन्होंने 167.50 की स्ट्राइक रेट से रन बटोरे. इस दौरान रहाणे के बल्ले से 3 चौके और 5 छक्के निकले.

ये भी पढ़ें: बुरे सपने जैसी शुरुआत...हार्दिक की धुनाई, रहाणे और एलन ने वानखेड़े स्टेडियम में कूटा

सोशल मीडिया पर छाया शार्दुल का जादू

केकेआर ने निर्धारित 20 ओवरों में 220/4 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया. हालांकि शार्दुल के स्पेल ने उन्हें 250 के पार जाने से रोक दिया. सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने शार्दुल ठाकुर के इस प्रदर्शन की जमकर सराहना की. 'लॉर्ड शार्दुल' एक्स और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करने लगे.

 

 

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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