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Hindi Newsक्रिकेट4965 रन...357 छक्के और 6 शतक...वो खूंखार बल्लेबाज जिससे खौफ खाते थे गेंदबाज, लेकिन कभी नहीं जीत पाया IPL ट्रॉफी

4965 रन...357 छक्के और 6 शतक...वो खूंखार बल्लेबाज जिससे खौफ खाते थे गेंदबाज, लेकिन कभी नहीं जीत पाया IPL ट्रॉफी

Chris Gayle Never win IPL Trophy: इस खूंखार बैटर के नाम IPL में 4965 रन दर्ज हैं. इस लीग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी इसी खिलाड़ी के नाम दर्ज है. खास बात यह है कि यह दिग्गज RCB, किंग्स XI पंजाब, पंजाब किंग्स और KKR के लिए खेल चुका है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 25, 2026, 10:20 AM IST
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फोटो क्रेडिट (x-@cricbuzz)
फोटो क्रेडिट (x-@cricbuzz)

Chris Gayle Never win IPL Trophy: क्रिकेट में एक कहावत है कि एक खिलाड़ी मैच जिताता है, जबकि ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी टीम को जोर लगाना पड़ता है. इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में ऐसे कई धुरंधर आए, जिन्होंने बल्ले से तबाही मचाई, लेकिन कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाए. इस लीग के इतिहास में एक ऐसा धुरंधर भी हुआ, जिसने सालों तक गेंदबाजों के दिल और दिमाग में अपने नाम का खौफ भरकर रखा और रनों की बारिश की, लेकिन अफसोस वह कभी भी ट्रॉफी को हाथों में नहीं ले सका. यह कोई और नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के पूर्व ओपनर और टी20 के खतरनाक बल्लेबाज रहे क्रिस गेल हैं.

अपने IPL करियर में 4 अलग-अलग टीमों के लिए खेल चुके क्रिस गेल ने इस लीग में करीब 5000 रन बनाए. 357 छक्के मारे, उनके नाम 6 शतक भी दर्ज हैं, लेकिन ट्रॉफी का खाता शून्य रहा. इतने शानदार आंकड़े देखकर फैंस इसे बदकिस्मती ही मानते हैं कि इस खूंखार बल्लेबाज के नाम एक भी ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड नहीं है.

175 रनों की पारी खेल चुके हैं क्रिस गेल

'यूनिवर्स बॉस' के नाम से मशहूर क्रिस गेल के नाम इस लीग के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. उन्होंने 23 अप्रैल 2013 को पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर टी20 क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी थी. उन्होंने RCB के लिए खेलते हुए 66 गेंदों में 17 छक्कों और 13 चौकों की मदद से नाबाद 175 रन ठोके थे. गेल ने 30 गेंद में शतक पूरा किया था, जो इस लीग के इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी भी है. IPL में यह रिकॉर्ड आज भी कायम है, लेकिन गेल के IPL करियर में एक ट्रॉफी की कसक बाकी रह गई, जो उनके फैंस को चुभती है.

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IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 5 बैटर

175 - क्रिस गेल* (RCB बनाम PWI, 2013)

158 - ब्रेंडन मैकुलम* (KKR बनाम RCB, 2008)

141 - अभिषेक शर्मा (SRH बनाम PBKS, 2025)

140 - क्विंटन डी कॉक* (LSG बनाम KKR, 2022)

133 - एबी डी विलियर्स* (RCB बनाम MI, 2015)

क्रिस गेल ने IPL में कितने चौके-छक्के मारे?

2009 से 2021 तक 'यूनिवर्स बॉस' के नाम से मशहूर क्रिस गेल ने IPL के 142 मैचों में 39.72 की औसत और 148.96 के स्ट्राइक रेट से 4965 रन बनाए, जिनमें 6 शतक और 31 फिफ्टी शामिल हैं. उन्होंने पूरे करियर में 357 छक्के और 404 चौके जड़े हैं.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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