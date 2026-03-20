IPL का असंभव जैसा महारिकॉर्ड, सिर्फ 4 बल्लेबाज ही कर पाए ये कमाल, लिस्ट में गेल और रोहित नहीं

IPL 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. IPL के बीते 18 सीजन में खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े हैं. इस दौरान बल्लेबाजों ने जमकर चौके और छक्कों की बरसात करते हुए फैंस का खूब मनोरंजन किया. IPL में एक असंभव जैसा महारिकॉर्ड ऐसा है, जिस तक अभी सिर्फ 4 बल्लेबाज ही पहुंचने में कामयाब रहे हैं. आइए, आईपीएल इतिहास के उन 4 बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने एक ही सीजन में 800 से ज्यादा रन बनाए हैं.

1. विराट कोहली

विराट कोहली ने अब तक सभी 18 सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेले हैं. विराट कोहली ने IPL 2016 में 16 मैच खेलते हुए 81.08 की औसत के साथ कुल 973 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 7 अर्धशतक लगाए. विराट कोहली एक आईपीएल सीजन में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से नंबर-1 पर हैं. विराट कोहली ने IPL 2016 में 38 छक्के और 83 चौके लगाए थे. विराट कोहली IPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. विराट कोहली ने साल 2008 से अब तक कुल 267 आईपीएल मैच खेले, जिसमें 39.54 की औसत से 8,661 रन बनाए. विराट कोहली सबसे ज्यादा 8 आईपीएल शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं. इस लीग में उनके बल्ले से कुल 291 छक्के और 771 चौके निकले हैं.

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2. शुभमन गिल

गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए शुभमन गिल ने IPL 2023 में 17 मैच खेले, जिसमें 59.33 की औसत के साथ 890 रन बनाए. इस दौरान शुभमन गिल ने 3 बार शतकीय पारियां खेलीं. शुभमन गिल ने उस सीजन 33 छक्के और 85 चौके लगाए थे.

3. जोस बटलर

IPL 2022 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 17 मैच खेलते हुए जोस बटलर ने 57.53 की औसत के साथ कुल 863 रन बनाए. इस दौरान जोस बटलर के बल्ले से 4 शतक और इतने ही अर्धशतक निकले. इस सीजन जोस बटलर के बल्ले से 45 छक्के और 83 चौके निकले.

4. डेविड वॉर्नर

सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए डेविड वॉर्नर ने IPL 2016 में 60.57 की औसत के साथ 848 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से 9 अर्धशतक निकले. IPL 2016 में डेविड वॉर्नर ने 31 छक्के और 88 चौके लगाए थे.