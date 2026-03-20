Advertisement
trendingNow13148010
Hindi Newsक्रिकेटIPL का असंभव जैसा महारिकॉर्ड, सिर्फ 4 बल्लेबाज ही कर पाए ये कमाल, लिस्ट में गेल और रोहित नहीं

IPL का असंभव जैसा महारिकॉर्ड, सिर्फ 4 बल्लेबाज ही कर पाए ये कमाल, लिस्ट में गेल और रोहित नहीं

IPL में एक असंभव जैसा महारिकॉर्ड ऐसा है, जिस तक अभी सिर्फ 4 बल्लेबाज ही पहुंचने में कामयाब रहे हैं. आइए, आईपीएल इतिहास के उन 4 बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने एक ही सीजन में 800 से ज्यादा रन बनाए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 20, 2026, 08:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X)
Photo Credit (X)

IPL 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. IPL के बीते 18 सीजन में खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े हैं. इस दौरान बल्लेबाजों ने जमकर चौके और छक्कों की बरसात करते हुए फैंस का खूब मनोरंजन किया. IPL में एक असंभव जैसा महारिकॉर्ड ऐसा है, जिस तक अभी सिर्फ 4 बल्लेबाज ही पहुंचने में कामयाब रहे हैं. आइए, आईपीएल इतिहास के उन 4 बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने एक ही सीजन में 800 से ज्यादा रन बनाए हैं.

1. विराट कोहली

विराट कोहली ने अब तक सभी 18 सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेले हैं. विराट कोहली ने IPL 2016 में 16 मैच खेलते हुए 81.08 की औसत के साथ कुल 973 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 7 अर्धशतक लगाए. विराट कोहली एक आईपीएल सीजन में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से नंबर-1 पर हैं. विराट कोहली ने IPL 2016 में 38 छक्के और 83 चौके लगाए थे. विराट कोहली IPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. विराट कोहली ने साल 2008 से अब तक कुल 267 आईपीएल मैच खेले, जिसमें 39.54 की औसत से 8,661 रन बनाए. विराट कोहली सबसे ज्यादा 8 आईपीएल शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं. इस लीग में उनके बल्ले से कुल 291 छक्के और 771 चौके निकले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. शुभमन गिल

गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए शुभमन गिल ने IPL 2023 में 17 मैच खेले, जिसमें 59.33 की औसत के साथ 890 रन बनाए. इस दौरान शुभमन गिल ने 3 बार शतकीय पारियां खेलीं. शुभमन गिल ने उस सीजन 33 छक्के और 85 चौके लगाए थे.

3. जोस बटलर

IPL 2022 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 17 मैच खेलते हुए जोस बटलर ने 57.53 की औसत के साथ कुल 863 रन बनाए. इस दौरान जोस बटलर के बल्ले से 4 शतक और इतने ही अर्धशतक निकले. इस सीजन जोस बटलर के बल्ले से 45 छक्के और 83 चौके निकले.

4. डेविड वॉर्नर

सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए डेविड वॉर्नर ने IPL 2016 में 60.57 की औसत के साथ 848 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से 9 अर्धशतक निकले. IPL 2016 में डेविड वॉर्नर ने 31 छक्के और 88 चौके लगाए थे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार
Assam elections
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार
बर्फबारी से कांपे उत्तराखंड-हिमाचल, कश्मीर में हिमस्खलन का अलर्ट; फिर लौटेगा विंटर?
weather update
बर्फबारी से कांपे उत्तराखंड-हिमाचल, कश्मीर में हिमस्खलन का अलर्ट; फिर लौटेगा विंटर?
घर पर मेडिकल हेल्प पहुंचाएगी TMC और... 'दीदी' ने जारी किया मेनिफेस्टो, BJP को ललकारा
West Bengal Election 2026
घर पर मेडिकल हेल्प पहुंचाएगी TMC और... 'दीदी' ने जारी किया मेनिफेस्टो, BJP को ललकारा
'अफवाहों पर विश्वास न करें...' LPG संकट पर सरकार की जनता से अपील
National News
'अफवाहों पर विश्वास न करें...' LPG संकट पर सरकार की जनता से अपील
1000 KM लंबी पट्टी ने कैसे बिगाड़ा 3-3 देशों का मौसम? कहीं झमाझम बारिश तो कहीं...
Rain
1000 KM लंबी पट्टी ने कैसे बिगाड़ा 3-3 देशों का मौसम? कहीं झमाझम बारिश तो कहीं...
PACL स्कैम में ED का बड़ा एक्शन, अटैच की 5046 करोड़ की संपत्ति
ED
PACL स्कैम में ED का बड़ा एक्शन, अटैच की 5046 करोड़ की संपत्ति
ईरान, इराक, इजरायल और... इन हवाई रास्तों के लिए DGCA ने जारी की एडवाइजरी
US Israel Iran War
ईरान, इराक, इजरायल और... इन हवाई रास्तों के लिए DGCA ने जारी की एडवाइजरी
जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जिन्ना को पढ़ाए जाने पर विवाद, ABVP का हल्ला बोल
Jammu University
जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जिन्ना को पढ़ाए जाने पर विवाद, ABVP का हल्ला बोल
'युद्ध केवल स्वार्थ और...', भारत ही जंग रोक सकता है; नागपुर में बोले संघ प्रमुख
Mohan Bhagwat
'युद्ध केवल स्वार्थ और...', भारत ही जंग रोक सकता है; नागपुर में बोले संघ प्रमुख
सांसद सुधाकरन ने बदला मन, टिकट बंटवारे के बाद क्यों उठने लगे थे बगावत के सुर
kerala election 2026
सांसद सुधाकरन ने बदला मन, टिकट बंटवारे के बाद क्यों उठने लगे थे बगावत के सुर