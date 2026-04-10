होमग्राउंड पर KKR के साथ हुई बेईमानी? 'अंपायरिंग ब्लंडर' पर मचा बवाल, कोलकाता नाइटराइडर्स का आया बयान

KKR vs LSG Highlights: आईपीएल में लगातार दूसरे दिन क्रिकेट फैंस को आखिरी गेंद तक चलने वाला रोमांच देखने को मिला. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों पर 7 रनों की दरकार थी और क्रीज पर मुकुल चौधरी मौजूद थे. चौधरी ने ओवर की पांचवीं गेंद पर छक्का जड़ा और आखिरी गेंद पर एक रन लेकर 182 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया. कोलकाता को 4 मैचों में तीसरी हार मिली है. उसका एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ है.

इस हार के बाद कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) का खेमा अपने स्टार बल्लेबाज फिन एलन के आउट होने के विवादित फैसले पर नाराजगी जता रहा है. मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केकेआर के स्टार खिलाड़ी रोवमैन पॉवेल ने फिन एलन के कैच विवाद पर तीखे सवाल उठाए. पॉवेल ने इस फैसले को अंपायरिंग का 'ब्लंडर' (बड़ी चूक) बताया और कहा कि अधिकारियों को और अधिक एंगल्स से जांच करनी चाहिए थी ताकि यह साफ हो सके कि दिग्वेश राठी का पैर कैच लपकते समय बाउंड्री रोप को छू रहा था या नहीं. पॉवेल ने हैरानी जताई कि अक्सर छोटी चीजों के लिए अंपायर तीसरे अंपायर के पास जाते हैं, लेकिन यहां इतने महत्वपूर्ण फैसले पर ध्यान नहीं दिया गया.

फिन एलन के विकेट पर विवाद

पॉवेल का मानना है कि यदि उस विवादित गेंद पर फिन एलन को आउट देने के बजाय छक्का मिला होता, तो कोलकाता के स्कोर में 6 रन और जुड़ जाते. ऐसी स्थिति में मैच का परिणाम मेजबान टीम के पक्ष में रह सकता था. केकेआर जीत की दहलीज पर खड़ी थी जब लखनऊ को अंतिम 2 ओवरों में 30 रन चाहिए थे, लेकिन मुकुल चौधरी ने अकल्पनीय बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में नाबाद 54* रन ठोक कर मैच छीन लिया.

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किले को बचा पाने में नाकाम KKR?

हार से निराश पॉवेल ने कहा कि वे ईडन गार्डन्स को अपना एक अभेद्य किला बनाना चाहते हैं जहां फैंस का पूरा समर्थन मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे ऐसा नहीं कर सके. उन्होंने टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि 181 रन बनाने के बाद हमें जीत का पूरा विश्वास था, लेकिन युवा बल्लेबाज मुकुल चौधरी को इसका श्रेय देना होगा जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की.

"That catch was taken but the fielder touched the rope, still given out!" Finn Allen & KKR fans furious claiming they were robbed in the last-ball thriller at Eden Gardens. #KKRvLSG #LSGvsKKR pic.twitter.com/mC8Rl0pLyh — X News INDIA (@XBreakingNewsIN) April 9, 2026

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नौवें स्थान पर कोलकाता नाइटराइडर्स

इस ताजा हार का मतलब है कि कोलकाता नाइटराइडर्स का आईपीएल 2026 में अभी तक जीत का खाता नहीं खुल पाया है. अब तक खेले गए चार मुकाबलों में केकेआर को तीन मैचों में हार मिली है, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. केकेआर अंक तालिका में 9वें पायदान पर है, जबकि लखनऊ सुपर जाएंट्स इस रोमांचक जीत के बाद 5वें स्थान पर पहुंच गई है.