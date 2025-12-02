Advertisement
IPL Mini Auction: 1355 खिलाड़ियों ने ऑक्शन के लिए कराया रजिस्ट्रेशन, 2 करोड़ के बेस प्राइस में 45 प्लेयर्स

IPL Auction 2026: ऑक्शन से पहले रिटेंशन की डेडलाइन 15 नवंबर थी. 10 टीमों ने रिटेन और रिलीज हुए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. अब सभी फ्रेंचाइजियों के पास ऑक्शन में खर्च करने के लिए कुल 237.55 करोड़ रुपये हैं. कोलकाता नाइटराइडर्स के पास सबसे ज्यादा 64.30 करोड़ रुपये है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 02, 2025, 06:41 AM IST
IPL Mini Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाला है. इसके लिए दुनिया भर से 1355 खिलाड़ियों ने अपना नाम दिया है. रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्लेयर्स में ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन भी हैं. स्मिथ कुछ सीजन में नहीं खेल पाए हैं, लेकिन उन्होंने हाल के दिनों में अलग-अलग टी20 लीगों में गजब की बल्लेबाजी की है. इस कारण उनके ऊपर फ्रेंचाइजियों की नजरें होंगी. ग्रीन अपनी कमाल की बैटिंग और बॉलिंग को लेकर सबसे ज्यादा कीमत हासिल करने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं.

इन भारतीयों ने दिया नाम

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन कराने वाले खिलाड़ियों में मयंक अग्रवाल, केएस भरत, राहुल चाहर, रवि बिश्नोई, आकाश दीप, दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर, सरफ़राज़ खान, शिवम मावी, नवदीप सैनी, चेतन सकारिया, कुलदीप सेन, पृथ्वी शॉ, राहुल त्रिपाठी, संदीप वॉरियर और उमेश यादव जैसे भारतीय खिलाड़ी भी हैं. ऑस्ट्रेलिया के जोश इंग्लिस की शादी होने वाली है और उनका पूरे सीजन में खेलना तय नहीं है. उन्होंने भी ऑक्शन के लिए नाम दिया है. इस पूरी लिस्ट में इंग्लैंड के जेमी स्मिथ और जॉनी बेयरस्टो, न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र, श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा और मथीशा पथिराना जैसे खिलाड़ी भी हैं.

2 करोड़ के बेस प्राइस में रवि बिश्नोई और वेंकटेश अय्यर

2 करोड़ के टॉप बेस प्राइस में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी रवि बिश्नोई और वेंकटेश अय्यर ने अपना नाम रखा है. वहीं, इस लिस्ट में कुल 45 प्लेयर्स हैं और उनमें 43 विदेशी हैं. कैमरन ग्रीन, स्टीव स्मिथ, जेमी स्मिथ, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक (दोनों अफगानिस्तान), सीन एबॉट, एस्टन एगर, कूपर कोनोली, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, जोश इंग्लिस, मुस्तफिजुर रहमान, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, टॉम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, डेनियल लॉरेंस, लियाम लिविंगस्टोन, डेरिल मिचेल, रचिन रवींद्र, माइकल ब्रेसवेल, गेराल्ड कोएट्जी, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, पथिराना, महेश थीकशाना और हसरंगा भी इस बेस प्राइस में हैं. 

शाकिब अल हसन ने भी दिया नाम

नौ सीजन में 71 मैच खेल चुके आईपीएल के पुराने खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने खुद के लिए 1 करोड़ रुपये का बेस प्राइस रखा है. इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के दाएं हाथ के स्पिनर आदित्य अशोक शामिल हैं, जिनका बेस प्राइस 75 लाख रुपये है. शाई होप, अकील होसेन और अल्जारी जोसेफ का सबसे ज्यादा बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है. लिस्ट में 14 देशों के विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ़्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और अमेरिका शामिल है. मलेशिया से भी एक एंट्री हुई है. भारत में जन्मे दाएं हाथ के ऑलराउंडर वीरनदीप सिंह ने 30 लाख रुपये के बेस प्राइस में नाम दिया है.

कोलकाता के पास सबसे ज्यादा रुपये

ऑक्शन से पहले रिटेंशन की डेडलाइन 15 नवंबर थी. 10 टीमों ने रिटेन और रिलीज हुए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. अब सभी फ्रेंचाइजियों के पास ऑक्शन में खर्च करने के लिए कुल 237.55 करोड़ रुपये हैं. कोलकाता नाइटराइडर्स के पास सबसे ज्यादा 64.30 करोड़ रुपये है. चेन्नई सुपरकिंग्स के खाते में 43.40 करोड़ रुपये है. टीमों में 31 विदेशी जगहों सहित 77 स्लॉट भरे जाने हैं.

