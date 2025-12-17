Advertisement
trendingNow13043651
Hindi Newsक्रिकेट215.45 करोड़ की प्रचंड रकम खर्च, बड़े से लेकर छोटे क्रिकेटर्स की लगी लॉटरी, 15 पॉइंट्स में समझें IPL ऑक्शन की पूरी कहानी

215.45 करोड़ की प्रचंड रकम खर्च, बड़े से लेकर छोटे क्रिकेटर्स की लगी लॉटरी, 15 पॉइंट्स में समझें IPL ऑक्शन की पूरी कहानी

IPL Mini Auction 2026: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शहर अबू धाबी में हुए IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में मंगलवार को 77 क्रिकेटों पर 215.45 करोड़ रुपये की प्रचंड रकम खर्च की गई. आईपीएल 2026 के इस मिनी ऑक्शन में कुल 77 खिलाड़ियों को खरीदा गया, जिसमें 29 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे. बड़े से लेकर छोटे खिलाड़ी भी मालामाल हुए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 17, 2025, 07:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

215.45 करोड़ की प्रचंड रकम खर्च, बड़े से लेकर छोटे क्रिकेटर्स की लगी लॉटरी, 15 पॉइंट्स में समझें IPL ऑक्शन की पूरी कहानी

IPL Mini Auction 2026: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शहर अबू धाबी में हुए IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में मंगलवार को 77 क्रिकेटों पर 215.45 करोड़ रुपये की प्रचंड रकम खर्च की गई. आईपीएल 2026 के इस मिनी ऑक्शन में कुल 77 खिलाड़ियों को खरीदा गया, जिसमें 29 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे. बड़े से लेकर छोटे खिलाड़ी भी मालामाल हुए हैं. विदेशी खिलाड़ियों के अलावा कई अनकैप्ड भारतीय क्रिकेटरों पर पैसों की बारिश देखने को मिली है. आइए 15 पॉइंट्स में समझते हैं IPL 2026 मिनी ऑक्शन की पूरी कहानी.

IPL 2026 मिनी ऑक्शन के 15 पॉइंट्स

1. ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में KKR की टीम ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा है. कैमरन ग्रीन IPL के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. कैमरन ग्रीन ने तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इससे पहले मिचेल स्टार्क IPL 2024 के ऑक्शन में 24.75 करोड़ रुपये में बिके थे.

Add Zee News as a Preferred Source

2. श्रीलंका के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मथिशा पाथिराना IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे. 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले इस खिलाड़ी को केकेआर ने 18 करोड़ में खरीदा. मथिशा पाथिराना 2022 से 2025 तक सीएसके का हिस्सा थे, लेकिन सीएसके ने नीलामी में उनके लिए बोली नहीं लगाई.

3. प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा आईपीएल नीलामी के सबसे महंगे 'अनकैप्ड खिलाड़ी' बन गए हैं. पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने इन दोनों युवा खिलाड़ियों को 14.2-14.2 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है.

4. IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में अनकैप्ड खिलाड़ी आकिब जावेद पर पैसों की बरसात हुई है. वह आईपीएल में बिकने वाले जम्मू-कश्मीर के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने आकिब नबी डार के लिए तिजोरी खोल दी और इस ऑलराउंडर को 8.40 करोड़ में अपने साथ जोड़ा.

5. ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा है. इससे पहले वेंकटेश अय्यर को IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. इस ऑलराउंडर की IPL सैलरी में भारी गिरावट आई. वेंकटेश अय्यर को 16.75 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

6. लेग स्पिनर रवि बिश्नोई आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले इस गेंदबाज को राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में 7.2 करोड़ में खरीदा है.

7. ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिश को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8.60 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा. जोश इंग्लिश ने आईपीएल 2025 में इस लीग में डेब्यू किया था. अपने पहले सीजन में उन्होंने पंजाब किंग्स की तरफ से 11 मैच खेलते हुए 30.88 की औसत के साथ 278 रन बनाए थे.

8. इंग्लैंड के विस्फोटक ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा. लिविंगस्टोन आईपीएल करियर में तीन टीमों की तरफ से कुल 49 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 26.27 की औसत के साथ 1,051 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 7 अर्धशतक निकले.

84.60 करोड़ पानी की तरह बहा दिए, IPL टीमों की आंखों के तारे बने ये 5 खिलाड़ी, टूट गए बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स

9. IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में लोकसभा सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 30 लाख रुपये में खरीदा है. सार्थक रंजन ने दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2025 में 11 मैचों में 495 रन बनाए थे, जिसमें चार अर्धशतक शामिल रहे.

10. IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में गुमनाम अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी मंगेश यादव, तेजस्वी सिंह और मुकुल चौधरी पर भी जमकर पैसों की बरसात हुई है. इन तीनों ही खिलाड़ियों का बेस प्राइज 30-30 लाख रुपये था. मंगेश यादव को RCB ने 5.20 करोड़ रुपये, तेजस्वी सिंह को KKR ने 3 करोड़ रुपये और मुकुल चौधरी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.60 करोड़ रुपये में खरीदा है.

11. साउथ अफ्रीका के विस्फोटक विकेटकीपर ओपनर क्विंटन डिकॉक को मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है. क्विंटन डिकॉक IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे.

12. बांलादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा है. मुस्ताफिजुर रहमान का बेस प्राइज महज 2 करोड़ रुपये था.

13. डेविड मिलर को उनकी 2 करोड़ की बेस प्राइस पर दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा. डेविड मिलर इससे पहले किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स), राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल चुके हैं. डेविड मिलर 141 IPL मैचों की 135 पारियों में 1 शतक और 13 अर्धशतक की मदद से 3,077 रन बना चुके हैं.

14. IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में मुजीब उर रहमान, यश ढुल, विजय शंकर, दीपक हुड्डा और अल्जारी जोसेफ जैसे नामी खिलाड़ियों को खरीदार नहीं मिल सका.

15. गेराल्ड कोएत्जी, डेवोन कॉन्वे, जेमी स्मिथ, गस ऐटकिंसन, महीश तीक्षणा, डैन लॉरेंस, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, शॉन एबॉट, जेक फ्रेजर-मक्गर्क, स्पेंसर जॉनसन, झाय रिचर्डसन, रायली मेरेडिथ, रहमानउल्लाह गुरबाज, वकार सलामखेल, विल सदरलैंड, फजलहक फारूकी, वियान मुल्डर, जॉनी बेयरस्टो, चेतन साकरिया, दाशुन शानका, सेदिकुल्लाह अटल, नेथन स्मिथ, रिचर्ड ग्लीसन, तस्कीन अहमद, श्रीकर भरत और दीपक हुड्डा जैसे बड़े-बड़े भी अनसोल्ड रहे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL Mini Auction 2026

Trending news

दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
Goa Nightclub Fire
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
Lionel Messi
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
Maharashtra Nagar Nigam Election
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
Weather
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
DNA
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
Assam
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?
DNA Analysis
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?
लुधियाना की जेल में कैदियों-पुलिसवालों के बीच महासंग्राम, सुपरिटेंडेंट का फूटा सिर
ludhiana jail clash
लुधियाना की जेल में कैदियों-पुलिसवालों के बीच महासंग्राम, सुपरिटेंडेंट का फूटा सिर
25 मौतों पर कोई पछतावा है, देश छोड़कर क्यों भागे? देखिए लूथरा ब्रदर्स का रिएक्शन
Goa Night Club Fire News
25 मौतों पर कोई पछतावा है, देश छोड़कर क्यों भागे? देखिए लूथरा ब्रदर्स का रिएक्शन