IPL के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 5 गेंदबाज... 6 छक्कों से भी ज्यादा पड़े रन, कौन बना सबसे 'महंगा'?

Bowlers who Conceded Most Runs In IPL Over: आईपीएल का इतिहास 18 साल पुराना है. 2008 में इस लीग का आगाज हुआ था. इस बार 19वां सीजन होने जा रहा है. 28 मार्च को नए सीजन का ओपनिंग मुकाबला है. इससे पहले आपको उन 5 बॉलर्स के बारे में जान लेना चाहिए, जिन्होंने एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने का काम किया है.
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Bowlers who Conceded Most Runs In IPL Over: टी20 क्रिकेट को बल्लेबाजों का फॉर्मेट माना जाता है. इसमें खिलाड़ी पहली गेंद से छक्कों की बारिश करते हैं. यही वजह है कि एक दौर में जहां 50 ओवर के वनडे फॉर्मेट में 300 रन नहीं बनते थे, वहीं अब टी20 क्रिकेट में यह आंकड़ा कई बार पार हो चुका है. 250 रन बनना तो आम बात लगने लगी है. आईपीएल में भी गेंदबाजों की खूब पिटाई होती है. इस लीग के इतिहास में 5 ऐसे बॉलर हैं, जिनकी एक ओवर में इतनी पिटाई हुई कि उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया. ये रिकॉर्ड है सबसे महंगे ओवर का. हम आपके लिए उन 5 गेंदबाजों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें एक ओवर में खूब मार पड़ी.
दरअसल, आईपीएल 20 ओवरों का फॉर्मेट है. एक ओवर में 6 बॉल पर अगर छह छक्के भी लग जाएं तो 36 रन होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लीग के इतिहास में 2 गेंदबाजों के नाम 37 रन लुटाने का भी शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है.
आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा ओवर फेंकने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से दो भारतीय गेंदबाजों, प्रशांत परमेश्वरन और हर्षल पटेल के नाम है. साल 2011 में कोच्चि टस्कर्स के लिए खेलते हुए प्रशांत परमेश्वरन ने आरसीबी के खिलाफ एक ओवर में 37 रन दिए थे, जबकि साल 2021 में हर्षल पटेल ने आरसीबी की ओर से खेलते हुए सीएसके के खिलाफ 37 रन लुटा दिए थे.
इस लिस्ट में खलील अहमद और परविंदर अवाना का नाम भी शामिल है. लिस्ट में इकलौता विदेशी नाम ऑस्ट्रेलिया के पेसर डेनियल सैम्स का है, जिन्होंने 2022 में केकेआर के खिलाफ खेलते हुए एक ओवर में 35 रन लुटाए थे.
1. प्रशांत परमेश्वरन (2011)- 37 रन बनाम RCB
2. हर्षल पटेल (2021)- 37 रन बनाम CSK
3. डेनियल सैम्स (2022)- 35 रन बनाम KKR
4. खलील अहमद (2025)- 33 रन बनाम RCB
5. परविंदर अवाना (2014)- 33 रन बनाम RCB
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