गजब रिकॉर्ड: पारी की पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का, वैभव-अभिषेक या प्रियांश नहीं, नंबर-1 पर है ये बल्लेबाज

IPL Records: दुनियाभर में कई ऐसे धुआंधार बल्लेबाज हैं, जो पहली गेंद से ही आक्रामक रवैया अपनाने पर विश्वास रखते हैं. आईपीएल 2026 में भी ये नजारा देखने को मिला, जब पारी की पहली गेंद पर ही झन्नाटेदार छक्के लगे. सोमवार (11 मई) को पंजाब किंग्स के स्टार बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने भी ये कमाल किया. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में उन्होंने मिचेल स्टार्क को आड़े हाथों लिया और पारी की पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का जड़ दिया. जब आईपीएल में इनिंग की पहली गेंद पर सिक्स जड़ने की बात होती है तो फैंस के दिमाग में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी का नाम आता होगा, लेकिन सच ये है कि इस मामले में नंबर-1 पर इन दोनों में से कोई नहीं है.

यशस्वी जायसवाल के नाम ये रिकॉर्ड

आईपीएल में पारी की पहली गेंद पर सबसे अधिक सिक्स उड़ाने का रिकॉर्ड भारत के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के नाम दर्ज है. राजस्थान रॉयल्स के धाकड़ ओपनर ने अब तक 4 बार ये कारनामा किया है. यशस्वी के नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज फिफ्टी ठोकने का भी रिकॉर्ड है. बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज ने 2023 में केकेआर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 13 गेंद पर अर्धशतक जड़ा था. आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी उर्विल पटेल ने यशस्वी की बराबरी कर ली. LSG के खिलाफ मैच में उन्होंने ने भी 13 गेंद पर फिफ्टी जड़ी.

दूसरे नंबर पर प्रियांश आर्या

आईपीएल में पारी की पहली गेंद पर सबसे अधिक छक्के जड़ने के मामले में पंजाब किंग्स के प्रियांश आर्या दूसरे स्थान पर हैं. तूफानी बल्लेबाज ने अब तक 3 बार ये कारनामा किया है. वहीं बात करें आईपीएल में मैच की पहली गेंद पर सिक्स की तो प्रियांश दो बार ये काम कर चुके हैं.

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आईपीएल मैच की पहली गेंद पर छक्का

नमन ओझा

विराट कोहली

फिल साल्ट

प्रियांश आर्या

यशस्वी जयसवाल

प्रियांश आर्या

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं, जिनके खिलाफ आईपीएल में दो बार मैच की पहली गेंद पर छक्का लगा है. प्रियांश आर्या से पहले यशस्वी जायसवाल ने उनकी गेंद पर सिक्स जड़ा था.