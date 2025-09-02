पृथ्वी शॉ-विजय शंकर के बाद इस दिग्गज ने बदली टीम, सबसे ज्यादा पर्पल कैप जीतने का बना चुका है रिकॉर्ड
Advertisement
trendingNow12906099
Hindi Newsक्रिकेट

पृथ्वी शॉ-विजय शंकर के बाद इस दिग्गज ने बदली टीम, सबसे ज्यादा पर्पल कैप जीतने का बना चुका है रिकॉर्ड

Harshal Patel Cricketer: रणजी ट्रॉफी से पहले भारतीय क्रिकेट में उथल-पुथल की स्थिति बनी हुई है. खिलाड़ी डोमेस्टिक टीमों में लगातार बदलाव कर रहे हैं. पृथ्वी मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र चले गए. विजय शंकर ने तमिलनाडु से अलग होकर त्रिपुरा का चयन किया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 02, 2025, 02:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पृथ्वी शॉ-विजय शंकर के बाद इस दिग्गज ने बदली टीम, सबसे ज्यादा पर्पल कैप जीतने का बना चुका है रिकॉर्ड

Harshal Patel Cricketer: रणजी ट्रॉफी से पहले भारतीय क्रिकेट में उथल-पुथल की स्थिति बनी हुई है. खिलाड़ी डोमेस्टिक टीमों में लगातार बदलाव कर रहे हैं. पृथ्वी मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र चले गए. विजय शंकर ने तमिलनाडु से अलग होकर त्रिपुरा का चयन किया है. अब इन दो खिलाड़ियों की राह पर चलते हुए आईपीएल इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार पर्पल कैप जीतने वाले हर्षल पटेल ने भी टीम बदलने का ऐलान किया है.

14 साल बाद घर वापसी

हर्षल हरियाणा के लिए अब तक डोमेस्टिक मैचों में खेलते थे. अब वह गुजरात की टीम से खेलते हैं. वह 14 साल बाद अपने गृह राज्य लौट आए हैं. उन्होंने अपने अंडर-19 दिनों में 2008-09 में गुजरात से ही अपने करियर की शुरुआत की थी. हरियाणा के साथ उन्होंने अपने घरेलू क्रिकेट का ज्यादातर हिस्सा खेला और टीम के कप्तान बने,. आईपीएल के साथ-साथ भारतीय टीम में भी कई मौके मिले. अब वह अपने करियर का अंत गुजरात से करना चाहते हैं, ताकि परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: गौतम गंभीर के 9 मोस्ट फेवरेट...सचिन-कोहली से लेकर राहुल द्रविड़ तक का लिया नाम, धोनी को कर दिया इग्नोर

परिवार के करीब रहने का फैसला

ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार, हर्षल ने कहा, ''2010-11 से लेकर मेरे पेशेवर करियर का लगभग पूरा हिस्सा हरियाणा के साथ रहा है, मैं उनका बहुत ऋणी हूं.'' 34 वर्षीय हर्षल ने बताया कि उनके लिए परिवार से लंबे समय तक दूर रहना मुश्किल हो रहा था. उनका ज्यादातर परिवार अमेरिका में रहता है. वह अक्सर अहमदाबाद और अमेरिका के बीच सफर करते हैं. उन्होंने कहा, ''अगर 18 साल की उम्र में हरियाणा जाने का फैसला सही नहीं होता, तो शायद मैं अमेरिका चला जाता और भारत में क्रिकेट नहीं खेलता.''

ये भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, वर्ल्ड कप विनर कप्तान बाहर, भारत के खिलाफ सीरीज से भी OUT

गुजरात में खत्म करना है करियर

हर्षल ने कहा कि वह गुजरात वापस आकर अपना करियर खत्म करना चाहते हैं. उन्होंने गुजरात के मुख्य कोच रमेश पोवार और कप्तान अक्षर पटेल से बात कर ली है. उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि उनकी प्राथमिकता सफेद गेंद का क्रिकेट रहेगा. वह लाल गेंद के क्रिकेट में भी वापसी करना चाहते हैं. हर्षल आईपीएल में ड्वेन ब्रावो और भुवनेश्वर कुमार के साथ सबसे ज्यादा 2 बार पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं.

हर्षल का करियर

हर्षल पटेल ने 74 प्रथम श्रेणी मैचों में 24.02 की औसत से 246 विकेट लिए हैं, जिसमें 12 बार पांच-विकेट हॉल भी शामिल हैं. हर्षल ने कहा कि वह अभी भी क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित हैं और हर दिन 10-15 ओवर गेंदबाजी करते हैं. गुजरात की टीम भी बदलाव के दौर से गुजर रही है और वह टीम के लिए हर संभव तरीके से योगदान देने के लिए उत्साहित हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

cricketHarshal Patel

Trending news

पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
Pawan Khera
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
PM Modi
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
Rahul Mamkootathil harassment case
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
Tamilnadu
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
World News
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
Kiren Rijiju
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
IndiGo flight news
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
Manoj Jarange
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
PM Modi
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
;