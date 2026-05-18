58 मिनट तक ना चौका ना छक्का, IPL में गजब हो गया, इस बल्लेबाज ने बनाया सबसे अनोखा रिकॉर्ड

IPL Unique Record: वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ ओपनर क्रिस गेल के नाम आईपीएल के किसी मैच में चौकों-छक्कों से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. लेकिन आईपीएल के किसी मैच में बिना बाउंड्री ठोके सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? आइए जानते हैं.
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IPL Unique Record: आईपीएल में चौकों-छक्कों की बरसात होते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है जब बल्लेबाज एक बाउंड्री मारने के लिए भी तरस गया. वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ ओपनर क्रिस गेल के नाम आईपीएल के किसी मैच में चौकों-छक्कों से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. RCB की तरफ से खेलते हुए 2013 में क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 175 रनों की करिश्माई पारी खेली थी. इस दौरान यूनिवर्स बॉस ने सिर्फ चौकों-छक्कों से 154 रन बना दिए थे. गेल के इस रिकॉर्ड से तो दुनिया वाकिफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि IPL के किसी मैच में बिना बाउंड्री ठोके सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है?
आईपीएल के मैच में बिना चौके-छक्के जड़े सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड उस बल्लेबाज के नाम है, जिन्होंने IPL के इतिहास में 3 बार ऑरेंज कैप पर कब्जा किया है. वॉर्नर ने 2019 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में 32 गेंदों का सामना किया और 37 रन बनाए. कंगारू बल्लेबाज 115.62 की स्ट्राइक रेट से तो खेले, लेकिन बाउंड्री जड़ने को तरस गए. सनराइजर्स की तरफ से खेलते हुए वॉर्नर 58 मिनट तक संघर्ष करते रहे लेकिन एक भी चौका-छक्का नहीं जड़ सके और 37 रन बनाकर आउट हो गए. इस अनोखे क्लब में ऑस्ट्रेलिया के ही स्टार खिलाड़ी स्टीव स्मिथ दूसरे नंबर पर हैं. 2017 में पुणे वॉरियर्स की कप्तानी करते हुए स्मिथ ने SRH के खिलाफ 39 गेंदों का सामना किया. 65 मिनट क्रीज पर बिताने के बावजूद वो एक भी चौका-छक्का नहीं जड़ सके और 34 रन बनाकर आउट हो गए.
इस लिस्ट में पूर्व भारतीय महान कप्तान एमएस धोनी का नाम भी शामिल है. 2009 में CSK के स्टार खिलाड़ी ने आरसीबी के खिलाफ 30 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन बनाए, लेकिन एक भी चौका-छक्का जड़ने में असफल रहे थे. चौथे नंबर पर रॉस टेलर और 5वें पर जेपी डुमिनी हैं.
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