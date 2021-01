Lasith Malinga ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट को कहा अलविदा , Mumbai Indians ने नहीं किया था रिटेन

मुंबई: आईपीएल टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की तरफ से खेल चुके श्रीलंकाई गेंदबाज लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया है. जनवरी 2021 की शुरुआत में इस क्रिकेटर ने अपने फैसले को लेकर मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट को जानकारी दी थी. मलिंगा ने इस फ्रेंचाइजी को बताया था कि वो रिटेंशन के लिए मौजूद नहीं रहेंगे.

लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) ने कहा, 'मैंने अपने परिवार से चर्चा के बाद सोचा कि ये हर फ्रेंचाइजी क्रिकेट से रिटायर होने का सही वक्त है. महामारी के हालात और यात्रा के कड़े नियम की वजह मेरे लिए निजी हालात मुझे फ्रेंचाइजी क्रिकेट (Franchise Cricket) से रोक रहे हैं, इसलिए ये इस वक्त का सही फैसला है.'

लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) ने कहा, 'मैंने इसके बारे में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) से भी बात की थी, उन्होंने सपोर्ट किया और मेरी बातों को समझे. मैं अंबानी परिवार, फ्रेंचाइजी के सभी सदस्यों और फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे मेरा नेचुरल गेम खेलने का मौका दिया.'

मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी (Akash Ambani) ने अपने बयान में कहा, 'टीम मैनेजमेंट लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) के फैसला का सम्मान करता, इसलिए वो क्लब के 18 सदस्यों की रिटेनशन स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं जिसका ऐलान बुधवार को हुआ है, लसिथ मलिंगा 12 सालों से मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के एहम सदस्य रहे हैं.'

You gave us 170 moments to celebrate. But the most memorable ones came on the final ball of the match. You smiled, you bowled, you won and for that we say #ThankYouMalinga

— Mumbai Indians (@mipaltan) January 20, 2021