21 लाख कर्ज, बेघर फिर जेल... मुकुल चौधरी को 'नया धोनी' बनाने के लिए पिता ने जो कुछ सहा, जान फट जाएगा कलेजा!

Mukul Choudhary Father Sacrifice: इंडियन प्रीमियम लीग के 18 सालों में ना जाने कितने खिलाड़ियों की किस्मत बदली है. 24 घंटे पहले तक मुकुल चौधरी के बारे में लोगों को इतना पता था कि वो लंबे-लंबे छक्के लगाने में माहिर हैं, लेकिन वो कहावत है ना कि 'जंगल में मोर नाचा, किसने देखा'. खैर, अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि मुकुल चौधरी कौन हैं और 10-12 गेंदों में क्या कर सकते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में उन्होंने हारी हुई बाजी लखनऊ सुपर जायंट्स को जीता दी. राजस्थान के झुंझुनू जिले का लड़का रातोंरात स्टार बन गया है. सोशल मीडिया पर फैंस मुकुल चौधरी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं.

केकेआर के खिलाफ मुकाबले में नंबर-7 पर बल्लेबाजी करने उतरे मुकुल चौधरी ने अकेले अपने दम पर मैच का पासा पलट दिया. उन्होंने 27 गेंदों पर 54 रनों की तूफानी और मैच जिताऊ पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 7 शानदार छक्के जड़े. उनकी सिक्स हीटिंग काबिलियत से प्रभावित होकर फैंस उन्हें अभी से भारत का 'नया धोनी' बुलाने लगे हैं.

मुकुल चौधरी के पिता की कहानी

जिस मुकुल चौधरी को फैंस आज 'भारत का नया धोनी' बता रहे हैं, उनका क्रिकेट सफर आसान नहीं रहा है. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले तक उन्होंने कभी भी फ्लडलाइट में मुकाबला नहीं खेला था. मुकुल चौधरी को यहां तक पहुंचाने में उनके पिता ने कई तरह की कुर्बानियां दी हैं.

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LSG बनाम KKR के बीच हुए रोमांचक मुकाबले के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए मुकुल के पिता दलीप ने खुलासा किया कि वह हमेशा से अपने बेटे को क्रिकेटर बनते देखना चाहते थे और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा और कर्ज लेना पड़ा. इतना ही नहीं, उन्हें जेल तक जाना पड़ा था.

कर्ज, बेघर और जेल...

अपने बेटे के बारे में बात करते हुए दलीप ने कहा कि मुकुल को क्रिकेटर बनाने का सपना उसी दिन से शुरू हुआ जिस दिन वो पैदा हुए थे. उन्होंने बताया, ''मैंने 2003 में ग्रेजुएशन किया था. उसी वर्ष मेरी शादी हुई, और मेरा सपना था कि अगर मेरा बेटा हुआ तो वह क्रिकेट खेलेगा. अगले ही साल मुझे बेटे का आशीर्वाद मिला और बहुत छोटी उम्र से ही मैंने ठान लिया था कि मैं उसे क्रिकेटर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा. जब इतने सारे लोग सफल हो जाते हैं, तो मेरा बेटा क्यों नहीं हो सकता?

मुकुल के पिता ने आगे कहा, ''जब मैंने उसका नाम क्रिकेट क्लब में रजिस्टर करवा दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं. नियमित आय न होने के कारण मैंने अपना घर बेचने का फैसला किया. मुझे 21 लाख रुपये मिले. मैंने खरीदार से पूरी रकम मेरे खाते में ट्रांसफर करने को कहा ताकि सब कुछ रिकॉर्ड में रहे. अगले साल, मैंने एक होटल शुरू किया और एक और लोन लिया.''

मुकुल चौधरी के पिता क्यों गए थे जेल?

बेटे के लिए लोन के जाल में फंस जाने के कारण मुकुल के पिता को जेल भी जाना पड़ा था. उन्होंने उस मुश्किल घड़ी को याद करते हुए बताया कि हां, मैंने समय पर किश्तें नहीं चुकाईं. मैं जेल भी गया, लेकिन मैंने कभी धोखाधड़ी नहीं की.

मुकुल चौधरी की आईपीएल सैलरी कितनी है?

तमाम असफलताओं के बावजूद, दलीप ने इस बात पर जोर दिया कि मुकुल की क्षमता पर उनका विश्वास कभी नहीं डिगा, भले ही इस यात्रा में ऐसे बलिदानों की मांग हुई हो जिनकी उन्होंने शुरुआत में कल्पना भी नहीं की थी. बता दें कि 21 साल के मुकुल चौधरी को आईपीएल 2026 से पहले हुए ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदने में पूरी ताकत झोंक दी थी. उनका बेस प्राइस 30 लाख था और उनके पीछे 2-2 टीमें भाग रही थीं. हालांकि, संजीव गोयनका की फ्रेंचाइजी ने मुकुल को बेस प्राइस से लगभग 9 गुना अधिक 2.60 करोड़ रुपये देकर अपनी टीम में शामिल किया.

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