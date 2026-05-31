IPL Orange Cap Winners List: 2008 से लेकर अब तक ऑरेंज कैप जीतने वाले बल्लेबाज, इस विदेशी दिग्गज ने 3 बार जमाया कब्जा

IPL Orange Cap Winners List: आईपीएल 2026 में कौन सा खिलाड़ी ऑरेंज कैप जीतेगा? इस सवाल का जवाब आज होने वाले फाइनल के साथ ही मिल जाएगा. फिलहाल वैभव इस रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन यहां हम आपके लिए 2008 से लेकर 2025 तक इस अवॉर्ड पर कब्जा करने वाले सभी बल्लेबाजों की लिस्ट लेकर हाजिर हुए हैं.
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IPL Orange Cap Winners List: इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन अपने आखिरी दिन पर आ खड़ा हुआ है. 31 मई यानी आज आईपीएल 2026 की खिताबी जंग होना है. जिसमें आरसीबी और गुजरात की टीमें आमने-सामने होंगी. इस लीग के हर सीजन में गेंदबाजों के होश उड़ाने वाले बल्लेबाजों के बीच एक खास जंग देखने को मिलती है. पूरे सीजन में जो बल्लेबाज गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई कर सबसे अधिक रन कूटता है, यह प्रतिष्ठित कैप उसी 'रनवीर' के सिर सजती है. यह सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में उस खिलाड़ी की निरंतरता और खौफ का प्रतीक है. ये जंग है 'ऑरेंज कैप' (Orange Cap) जीतने की, इस बार वैभव सूर्यवंशी, शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच यह जंग है.
वैभव सूर्यवंशी 16 मैचों में 776 रन बनाकर टॉप पर हैं. उनके बाद शुभमन गिल 722 और साई सुदर्शन 710 रनों के साथ नंबर 3 पर हैं. आज गिल और सुदर्शन के पास वैभव से आगे निकलने का मौका है.
साल 2008 से शुरू हुए आईपीएल के इस ऐतिहासिक सफर में अब तक कई दिग्गज बल्लेबाजों ने इस कैप पर अपना साम्राज्य स्थापित किया है. दिलचस्प बात यह है कि पिछले 18 सीजन में 14 अलग-अलग धुरंधर खिलाड़ी इस खिताब को जीत चुके हैं. साल 2008 के पहले ही सीजन में अनकैप्ड ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शॉन मार्श ने यह कैप जीती थी. इसके बाद मैथ्यू हेडन, सचिन तेंदुलकर, क्रिस गेल जैसे दिग्गजों के नाम भी इस लिस्ट में शुमार हुए.
आईपीएल के इतिहास में एक विदेशी धुरंधर ऐसा भी है, जिसने एक-दो नहीं बल्कि तीन सीजन ऑरेंज कैप जीता है, जो एक रिकॉर्ड है. ये कोई और नहीं बल्कि डेविड वॉर्नर हैं, जिन्होंने (2015, 2017, 2019) में इस कैप पर अपना कब्जा जमाया था. उनके बाद क्रिस गेल और विराट कोहली ने 2-2 बार यह कारनामा किया है. साल 2016 में कोहली ने 16 मैचों में 973 रन बनाए थे, जिसमें 4 शानदार शतक शामिल थे. आईपीएल के एक सिंगल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का यह रिकॉर्ड आज 10 साल बाद भी अटूट है.
आइए नजर डालते हैं साल 2008 से लेकर अब तक ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाने वाले सभी महान बल्लेबाजों की पूरी लिस्ट पर....
|सीजन
|खिलाड़ी (Player)
|टीम (Team)
|कुल रन (Total Runs)
|2008
|शॉन मार्श
|किंग्स XI पंजाब
|616
|2009
|मैथ्यू हेडन
|चेन्नई सुपर किंग्स
|572
|2010
|सचिन तेंदुलकर
|मुंबई इंडियंस
|618
|2011
|क्रिस गेल
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|608
|2012
|क्रिस गेल
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|733
|2013
|माइक हसी
|चेन्नई सुपर किंग्स
|733
|2014
|रॉबिन उथप्पा
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|660
|2015
|डेविड वॉर्नर
|सनराइजर्स हैदराबाद
|562
|2016
|विराट कोहली
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|973 (ऑल-टाइम रिकॉर्ड)
|2017
|डेविड वॉर्नर
|सनराइजर्स हैदराबाद
|641
|2018
|केन विलियमसन
|सनराइजर्स हैदराबाद
|735
|2019
|डेविड वॉर्नर
|सनराइजर्स हैदराबाद
|692
|2020
|केएल राहुल
|किंग्स XI पंजाब
|670
|2021
|रुतुराज गायकवाड़
|चेन्नई सुपर किंग्स
|635
|2022
|जोस बटलर
|राजस्थान रॉयल्स
|863
|2023
|शुभमन गेल
|गुजरात टाइटंस
|890
|2024
|विराट कोहली
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|741
|2025
|जोस बटलर
|राजस्थान रॉयल्स
|727
|2026
|वैभव सूर्यवंशी
|राजस्थान रॉयल्स
|776
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