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Hindi Newsक्रिकेटIPL Orange Cap Winners List: 2008 से लेकर अब तक ऑरेंज कैप जीतने वाले बल्लेबाज, इस विदेशी दिग्गज ने 3 बार जमाया कब्जा

IPL Orange Cap Winners List: 2008 से लेकर अब तक ऑरेंज कैप जीतने वाले बल्लेबाज, इस विदेशी दिग्गज ने 3 बार जमाया कब्जा

IPL Orange Cap Winners List: आईपीएल 2026 में कौन सा खिलाड़ी ऑरेंज कैप जीतेगा? इस सवाल का जवाब आज होने वाले फाइनल के साथ ही मिल जाएगा. फिलहाल वैभव इस रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन यहां हम आपके लिए 2008 से लेकर 2025 तक इस अवॉर्ड पर कब्जा करने वाले सभी बल्लेबाजों की लिस्ट लेकर हाजिर हुए हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 31, 2026, 10:34 AM IST
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IPL Orange Cap Winners List
IPL Orange Cap Winners List

IPL Orange Cap Winners List: इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन अपने आखिरी दिन पर आ खड़ा हुआ है. 31 मई यानी आज आईपीएल 2026 की खिताबी जंग होना है. जिसमें आरसीबी और गुजरात की टीमें आमने-सामने होंगी. इस लीग के हर सीजन में गेंदबाजों के होश उड़ाने वाले बल्लेबाजों के बीच एक खास जंग देखने को मिलती है. पूरे सीजन में जो बल्लेबाज गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई कर सबसे अधिक रन कूटता है, यह प्रतिष्ठित कैप उसी 'रनवीर' के सिर सजती है. यह सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में उस खिलाड़ी की निरंतरता और खौफ का प्रतीक है. ये जंग है 'ऑरेंज कैप' (Orange Cap) जीतने की, इस बार वैभव सूर्यवंशी, शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच यह जंग है.

वैभव सूर्यवंशी 16 मैचों में 776 रन बनाकर टॉप पर हैं. उनके बाद शुभमन गिल 722 और साई सुदर्शन 710 रनों के साथ नंबर 3 पर हैं. आज गिल और सुदर्शन के पास वैभव से आगे निकलने का मौका है.

18 सीजन में 14 खिलाड़ी जीत चुके हैं ऑरेंज कैप

साल 2008 से शुरू हुए आईपीएल के इस ऐतिहासिक सफर में अब तक कई दिग्गज बल्लेबाजों ने इस कैप पर अपना साम्राज्य स्थापित किया है. दिलचस्प बात यह है कि पिछले 18 सीजन में 14 अलग-अलग धुरंधर खिलाड़ी इस खिताब को जीत चुके हैं. साल 2008 के पहले ही सीजन में अनकैप्ड ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शॉन मार्श ने यह कैप जीती थी. इसके बाद मैथ्यू हेडन, सचिन तेंदुलकर, क्रिस गेल जैसे दिग्गजों के नाम भी इस लिस्ट में शुमार हुए.

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तीन बार कब्जा जमाने वाले विदेशी धुरंधर कौन?

आईपीएल के इतिहास में एक विदेशी धुरंधर ऐसा भी है, जिसने एक-दो नहीं बल्कि तीन सीजन ऑरेंज कैप जीता है, जो एक रिकॉर्ड है. ये कोई और नहीं बल्कि डेविड वॉर्नर हैं, जिन्होंने (2015, 2017, 2019) में इस कैप पर अपना कब्जा जमाया था. उनके बाद क्रिस गेल और विराट कोहली ने 2-2 बार यह कारनामा किया है. साल 2016 में कोहली ने 16 मैचों में 973 रन बनाए थे, जिसमें 4 शानदार शतक शामिल थे. आईपीएल के एक सिंगल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का यह रिकॉर्ड आज 10 साल बाद भी अटूट है.

आइए नजर डालते हैं साल 2008 से लेकर अब तक ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाने वाले सभी महान बल्लेबाजों की पूरी लिस्ट पर....

सीजन खिलाड़ी (Player) टीम (Team) कुल रन (Total Runs)
2008 शॉन मार्श किंग्स XI पंजाब 616
2009 मैथ्यू हेडन चेन्नई सुपर किंग्स 572
2010 सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस 618
2011 क्रिस गेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 608
2012 क्रिस गेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 733
2013 माइक हसी चेन्नई सुपर किंग्स 733
2014 रॉबिन उथप्पा कोलकाता नाइट राइडर्स 660
2015 डेविड वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद 562
2016 विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 973 (ऑल-टाइम रिकॉर्ड)
2017 डेविड वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद 641
2018 केन विलियमसन सनराइजर्स हैदराबाद 735
2019 डेविड वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद 692
2020 केएल राहुल किंग्स XI पंजाब 670
2021 रुतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स 635
2022 जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स 863
2023 शुभमन गेल गुजरात टाइटंस 890
2024 विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 741
2025 जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स 727
2026 वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स 776

ये भी पढ़ें:  IPL 2026 Final: शुभमन के 'शेर' या पाटीदार के 'बाहुबली'? GT vs RCB फाइनल का रुख तय करेंगे ये 6 खिलाड़ी, देखें मजबूत प्लेइंग-12

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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