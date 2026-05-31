IPL Orange Cap Winners List: 2008 से लेकर अब तक ऑरेंज कैप जीतने वाले बल्लेबाज, इस विदेशी दिग्गज ने 3 बार जमाया कब्जा

IPL Orange Cap Winners List: इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन अपने आखिरी दिन पर आ खड़ा हुआ है. 31 मई यानी आज आईपीएल 2026 की खिताबी जंग होना है. जिसमें आरसीबी और गुजरात की टीमें आमने-सामने होंगी. इस लीग के हर सीजन में गेंदबाजों के होश उड़ाने वाले बल्लेबाजों के बीच एक खास जंग देखने को मिलती है. पूरे सीजन में जो बल्लेबाज गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई कर सबसे अधिक रन कूटता है, यह प्रतिष्ठित कैप उसी 'रनवीर' के सिर सजती है. यह सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में उस खिलाड़ी की निरंतरता और खौफ का प्रतीक है. ये जंग है 'ऑरेंज कैप' (Orange Cap) जीतने की, इस बार वैभव सूर्यवंशी, शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच यह जंग है.

वैभव सूर्यवंशी 16 मैचों में 776 रन बनाकर टॉप पर हैं. उनके बाद शुभमन गिल 722 और साई सुदर्शन 710 रनों के साथ नंबर 3 पर हैं. आज गिल और सुदर्शन के पास वैभव से आगे निकलने का मौका है.

18 सीजन में 14 खिलाड़ी जीत चुके हैं ऑरेंज कैप

साल 2008 से शुरू हुए आईपीएल के इस ऐतिहासिक सफर में अब तक कई दिग्गज बल्लेबाजों ने इस कैप पर अपना साम्राज्य स्थापित किया है. दिलचस्प बात यह है कि पिछले 18 सीजन में 14 अलग-अलग धुरंधर खिलाड़ी इस खिताब को जीत चुके हैं. साल 2008 के पहले ही सीजन में अनकैप्ड ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शॉन मार्श ने यह कैप जीती थी. इसके बाद मैथ्यू हेडन, सचिन तेंदुलकर, क्रिस गेल जैसे दिग्गजों के नाम भी इस लिस्ट में शुमार हुए.

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तीन बार कब्जा जमाने वाले विदेशी धुरंधर कौन?

आईपीएल के इतिहास में एक विदेशी धुरंधर ऐसा भी है, जिसने एक-दो नहीं बल्कि तीन सीजन ऑरेंज कैप जीता है, जो एक रिकॉर्ड है. ये कोई और नहीं बल्कि डेविड वॉर्नर हैं, जिन्होंने (2015, 2017, 2019) में इस कैप पर अपना कब्जा जमाया था. उनके बाद क्रिस गेल और विराट कोहली ने 2-2 बार यह कारनामा किया है. साल 2016 में कोहली ने 16 मैचों में 973 रन बनाए थे, जिसमें 4 शानदार शतक शामिल थे. आईपीएल के एक सिंगल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का यह रिकॉर्ड आज 10 साल बाद भी अटूट है.

आइए नजर डालते हैं साल 2008 से लेकर अब तक ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाने वाले सभी महान बल्लेबाजों की पूरी लिस्ट पर....

सीजन खिलाड़ी (Player) टीम (Team) कुल रन (Total Runs) 2008 शॉन मार्श किंग्स XI पंजाब 616 2009 मैथ्यू हेडन चेन्नई सुपर किंग्स 572 2010 सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस 618 2011 क्रिस गेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 608 2012 क्रिस गेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 733 2013 माइक हसी चेन्नई सुपर किंग्स 733 2014 रॉबिन उथप्पा कोलकाता नाइट राइडर्स 660 2015 डेविड वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद 562 2016 विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 973 (ऑल-टाइम रिकॉर्ड) 2017 डेविड वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद 641 2018 केन विलियमसन सनराइजर्स हैदराबाद 735 2019 डेविड वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद 692 2020 केएल राहुल किंग्स XI पंजाब 670 2021 रुतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स 635 2022 जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स 863 2023 शुभमन गेल गुजरात टाइटंस 890 2024 विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 741 2025 जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स 727 2026 वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स 776

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