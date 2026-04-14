क्या आप जानते हैं? IPL के पहले स्पेल में ही 4 विकेट ले चुके हैं ये 5 बॉलर, किसी ने नहीं खेला इंटरनेशनल क्रिकेट

IPL Records: आईपीएल के इतिहास में कई ऐसे गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत किसी सपने जैसी की है. कुछ ऐसे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने अपने करियर के पहले ही आईपीएल स्पेल में 4 या उससे अधिक विकेट लेने का कारनामा किया. दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में शामिल किसी भी खिलाड़ी ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया है. सनराइजर्स हैदराबाद की राजस्थान रॉयल्स पर सोमवार (13 अप्रैल) को जीत में कई रिकॉर्ड बने.

सनराइजर्स हैदराबाद के दो युवा गेंदबाजों ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया. साकिब हुसैन ने महज 24 रन देकर 4 विकेट झटके, जो किसी भारतीय द्वारा डेब्यू पर किया गया संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. उनके साथी खिलाड़ी प्रफुल्ल हिंगे ने भी इसी मैच में 34 रन देकर 4 विकेट लिए. हिंगे ने अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट लेकर आईपीएल इतिहास का एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया.

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अश्वनी कुमार ने 2025 में मचाई थी सनसनी

इस सूची में मुंबई इंडियंस के गेंदबाज अश्वनी कुमार का नाम भी शामिल है. उन्होंने साल 2025 के सीजन में कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के खिलाफ घातक गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ही आईपीएल स्पेल में 24 रन देकर 4 सफलताएं हासिल की थीं. यह प्रदर्शन उस समय चर्चा का केंद्र बना था क्योंकि उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से केकेआर के बल्लेबाजी क्रम को झकझोर दिया था.

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लिस्ट में शादाब और वल्थाटी का नाम

अनकैप्ड खिलाड़ियों द्वारा पहले स्पेल में 4 विकेट लेने की शुरुआत 2009 में हुई थी, जब चेन्नई सुपर किंग्स के शादाब जकाती ने जोहान्सबर्ग में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 24 रन देकर 4 विकेट लिए थे. इसके बाद 2011 में पॉल वल्थाटी ने किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) की ओर से खेलते हुए डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ हैदराबाद में 29 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे. वल्थाटी को उनके आक्रामक बल्लेबाजी के लिए भी याद किया जाता है, लेकिन यह गेंदबाजी स्पेल उनके करियर के सबसे सुनहरे पलों में से एक है.