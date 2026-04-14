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Hindi Newsक्रिकेटआईपीएल डेब्यू में 4 विकेट लेने वाले 8 गेंदबाज, लिस्ट में रावलपिंडी एक्सप्रेस, 4 ने नहीं खेले इंटरनेशनल मैच

आईपीएल डेब्यू में 4 विकेट लेने वाले 8 गेंदबाज, लिस्ट में 'रावलपिंडी एक्सप्रेस', 4 ने नहीं खेले इंटरनेशनल मैच

IPL Records: आईपीएल डेब्यू में धमाका करने वाले उन 8 गेंदबाजों की लिस्ट देखें जिन्होंने 4 या उससे ज्यादा विकेट झटके. इसमें 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' शोएब अख्तर से लेकर अल्जारी जोसेफ और हाल ही में इतिहास रचने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी अश्वनी कुमार, साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे शामिल हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 14, 2026, 09:59 AM IST
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साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे. Photo Credit: BCCI
साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे. Photo Credit: BCCI

IPL Records: आईपीएल 2026 के 21वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के दो अनजान गेंदबाजों ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कहर बरपा दिया. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सोमवार (13 अप्रैल) को तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने  4-4 विकेट लेकर सनसनी मचा दी. दोनों का यह डेब्यू मैच था. मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान ईशान किशन के 91 रनों की मदद से 20 ओवर में 6 विकेट पर 216 रन बनाए. जवाब में प्रफुल्ल और साकिब की धारधार गेंदबाजी के आगे राजस्थान की मजबूत बल्लेबाजी क्रम बिखर गई. दोनों ने मिलकर पहले 3 ओवर में ही 5 विकेट ले लिए थे. उस समय राजस्थान का स्कोर सिर्फ 9 रन था. सनराइजर्स ने आखिरकार विपक्षी टीम को 159 रनों पर ऑलआउट करके मैच को 57 रनों से अपने नाम कर लिया.

बता दें कि आईपीएल के इतिहास में अपने पहले ही मैच में 4 या उससे अधिक विकेट लेने का कारनामा अब तक कुल 8 गेंदबाज कर चुके हैं. इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के अल्जारी जोसेफ का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने 2019 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ महज 12 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे. यह न केवल डेब्यू पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, बल्कि आईपीएल इतिहास का सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आंकड़ा भी है. वहीं, एंड्रयू टाय ने 2017 में गुजरात लायंस की ओर से खेलते हुए राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स के खिलाफ 17 रन देकर 5 विकेट लिए थे, जिसमें एक शानदार हैट्रिक भी शामिल थी.

'रावलपिंडी एक्सप्रेस' ने कब मचाई थी तबाही?

'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने साल 2008 के पहले ही आईपीएल सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए यादगार डेब्यू किया था. उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 ओवरों में सिर्फ 11 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे. उनके अलावा नामीबिया के डेविड विसे ने साल 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की तरफ से खेलते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ 33 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे.

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किन अनकैप्ड खिलाड़ियों ने रचा इतिहास? 

इस खास सूची में 4 ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन्होंने अब तक कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है और वे 'अनकैप्ड' खिलाड़ी हैं. इनमें वेस्टइंडीज के केवोन कूपर (2012 में 26/4), अश्वनी कुमार (2025 में 24/4), साकिब हुसैन (2026 में 24/4) और प्रफुल्ल हिंगे (2026 में 34/4) के नाम शामिल हैं. अश्वनी कुमार ने 2025 में केकेआर के खिलाफ अपने डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे का विकेट लेकर सनसनी फैला दी थी. वहीं साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे ने 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक ही मैच में अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया.

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प्रफुल्ल हिंगे ने पहले ही ओवर में क्या कमाल किया?

सनराइजर्स हैदराबाद के युवा गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे के लिए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला गया यह मैच उनके टी20 करियर का महज दूसरा मुकाबला था. हिंगे ने इस मैच में इतिहास रचते हुए आईपीएल के 19 साल के सफर में ऐसे पहले गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया, जिसने पारी के पहले ही ओवर में 3 विकेट झटके. उन्होंने अपने पहले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और लुआन-ड्रे प्रिटोरियस को आउट कर राजस्थान के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया था. साकिब हुसैन ने भी इसी मैच में 24 रन देकर 4 विकेट लिए और वह डेब्यू पर संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ आंकड़े वाले भारतीय गेंदबाज बने.

IPL डेब्यू पर 4 विकेट

6/12 - अल्जारी जोसेफ (MI) बनाम SRH, हैदराबाद, 2019
5/17 - एंड्रयू टाय (GL) बनाम RPS, राजकोट, 2017
4/11 - शोएब अख्तर (KKR) बनाम DC, कोलकाता, 2008
4/26 - केवन कूपर (RR) बनाम PBKS, जयपुर, 2012
4/24 - अश्वनी कुमार (MI) बनाम KKR, मुंबई WS, 2025
4/24 - साकिब हुसैन (SRH) बनाम RR, हैदराबाद, 2026
4/33 - डेविड विसे (RCB) बनाम MI, बेंगलुरु, 2015
4/34 - प्रफ्फुल हिंगे (SRH) बनाम RR, हैदराबाद, 2026

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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