IPL के वो 4 'बाहुबली' जिन्होंने Jasprit Bumrah की यॉर्कर को भी बना दिया 'खिलौना'...सबसे ज्यादा छक्के ठोके, लिस्ट में 3 विदेशी बल्लेबाज

Most IPL sixes against Jasprit Bumrah: आईपीएल इतिहास में अब तक सिर्फ 4 ही ऐसे बल्लेबाज हुए हैं, जिन्होंने ना सिर्फ बुमराह की घातक गेंदबाजी का डटकर सामना किया, बल्कि उनके खिलाफ छक्के भी जड़े हैं. इनमें पहला नाम 'मिस्टर 360' एबी डिविलियर्स का है, जो इस लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं.
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Most IPL sixes against Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शुमार हैं, जिनके खिलाफ रन बनाना किसी भी बैटर के लिए बहुत मुश्किल होता है. बुमराह के तरकश में ऐसे कई तीर हैं, जो विरोधी टीम के बल्लेबाजों को बेबस और नाकाम कर देते हैं. उनकी सटीक यॉर्कर और रहस्यमयी एक्शन के सामने दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाज घुटने टेकते आए हैं. यही वजह है कि बुमराह के खिलाफ छक्का लगाना किसी उपलब्धि से कम नहीं माना जाता.
पिछले एक दशक से यह खिलाड़ी आईपीएल में अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर छाया हुआ है, लेकिन इस लीग में 4 ऐसे भी धुरंधर हुए हैं, जिन्होंने बुमराह की गेंदबाजी को खिलौना बनाया और छक्कों की बारिश करके सभी को हैरान कर दिया. इस लिस्ट में 3 विदेशी और एक भारतीय दिग्गज का नाम शामिल है.
1, एबी डिविलियर्स (RCB)- 85 बॉल पर 125 रन और 8 छक्के
2, विराट कोहली (RCB)- 101 बॉल पर 150 रन और 6 छक्के
3, जेपी डुमिनी (MI/DD)- 33 बॉल पर 70 रन और 6 छक्के
4. पैट कमिंस (SRH/KKR)- 34 बॉल पर 54 रन और 4 छक्के
बुमराह साल 2013 में पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेले थे. आखिरी बार वह 2025 में नजर आए, जिसमें उन्होंने 12 मैच खेलकर 18 विकेट चटकाए थे. वह इस लीग के सफल गेंदबाजों में शुमार हैं.
वह अब तक 148 मैच खेलकर 148 विकेट चटका चुके हैं. 10 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. पूरे करियर में इस दिग्गज का इकॉनमी रेट 7.25 है, जो टी20 क्रिकेट में अपने आप में बड़ी बात है.
बुमराह ने 3 बार चार विकेट और 2 बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया है. वह मुंबई इंडियंस टीम के सबसे बड़े गेंदबाज और मैच विनर माने जाते हैं.
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