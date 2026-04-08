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Hindi Newsक्रिकेटIPL Records: यशस्वी का स्पेशल शतक, सैमसन-बटलर के क्लब में शामिल, मुंबई के खिलाफ हैरान करने वाला रिकॉर्ड

IPL Records: यशस्वी का 'स्पेशल' शतक, सैमसन-बटलर के क्लब में शामिल, मुंबई के खिलाफ हैरान करने वाला रिकॉर्ड

IPL Records: गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में बारिश से प्रभावित मैच में 11 ओवरों में 3 विकेट पर 150 रन बनाए. जवाब में मुंबई की टीम 11 ओवर में 9 विकेट पर 123 रन ही बना सकी. राजस्थान के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने मात्र 32 गेंदों में नाबाद 77 रन बनाए. उन्होंने इस मैच में रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 08, 2026, 09:10 AM IST
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Photo Credit: BCCI
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IPL Records: आईपीएल 2026 के एक रोमांचक मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर टूर्नामेंट में तीसरी जीत हासिल की. उसने गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में बारिश से प्रभावित मैच में 11 ओवरों में 3 विकेट पर 150 रन बनाए. जवाब में मुंबई की टीम 11 ओवर में 9 विकेट पर 123 रन ही बना सकी. राजस्थान ने चेन्नई सुपरकिंग्स और गुजरात टाइटंस के बाद अब मुंबई को भी परास्त कर दिया. वह अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया है.

राजस्थान के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने मात्र 32 गेंदों में नाबाद 77 रन बनाए. युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने 39 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इन दोनों ने मिलकर कुल 9 छक्के जड़े. इसमें वैभव द्वारा जसप्रीत बुमराह को एक ओवर में लगाए गए दो छक्के शामिल हैं. मुंबई की बात करें तो उसके टॉप ऑर्डर ने निराश किया. रयान रिकेल्टन (8), रोहित शर्मा (5) और सूर्यकुमार यादव (6) सस्ते में आउट हो गए. तिलक वर्मा (14) और हार्दिक पांड्या (9) भी फेल रहे.

खास लिस्ट में यशस्वी की एंट्री

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए 100 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में यशस्वी जायसवाल ने भी अपनी जगह बना ली है. वर्तमान में संजू सैमसन 192 छक्कों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर हैं। उनके बाद जोस बटलर (135 छक्के) और पूर्व दिग्गज शेन वॉटसन (109 छक्के) का नाम आता है. यशस्वी जायसवाल अब 100 छक्कों के आंकड़े तक पहुंचने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं.

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मुंबई के लिए 'काल' बने यशस्वी

मुंबई इंडियंस के खिलाफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला जमकर बोलता है. उन्होंने मुंबई के खिलाफ अब तक 9 पारियों में 53.28 की औसत और 187.43 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 373 रन बनाए हैं. मुंबई के खिलाफ उनके नाम एक अर्धशतक और 2 शतक दर्ज हैं. उनकी पिछली पांच पारियों (124, 10, 104*, 13, 77*) को देखें तो यह साफ दिखता है कि वह मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण के लिए एक बड़ी पहेली रहे हैं.

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राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले दिग्गज

राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 50 या उससे अधिक का स्कोर बनाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से जोस बटलर और संजू सैमसन के नाम है, दोनों ने 25-25 बार यह कारनामा किया है. हालांकि, बटलर ने इसके लिए केवल 82 पारियां लीं, जबकि सैमसन ने 144 पारियां खेलीं. यशस्वी जायसवाल और अजिंक्य रहाणे 19-19 बार यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, जबकि शेन वॉटसन 16 बार 50+ का स्कोर बना चुके हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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