IPL Retention 2026 Date-Timing: 15 नवंबर को टीमें करेगी रिटेन खिलाड़ियों का ऐलान, कब और कहां देखें लाइव?

IPL Retention 2026 Date and Timing: बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के लिए रिटेंशन की आखिरी तारीख 15 नवंबर तय किया है. हालांकि, उन्हें नीलामी से पहले खिलाड़ियों की अदला-बदली या ट्रेड करने की अनुमति होगी, जो दिसंबर के मध्य में होने की उम्मीद है।

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 12, 2025, 02:56 PM IST
IPL Retention 2026 Date and timing
IPL Retention 2026 Date and Timing: 'क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार' यानी इंडियन प्रीमियर लीग का बिगुल एक बार फिर बजने वाला है. मेगा इवेंट के अगले सीजन से पहले सभी 10 टीमें अपने-अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने को तैयार है. आईपीएल 2026 के लिए रिटेंशन की तारीख सामने आ गई है. फैंस ये जानने को भी बेताब हैं कि इस कार्यक्रम को वो कब और कहां देख सकेंगे. 

बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के लिए रिटेंशन की आखिरी तारीख 15 नवंबर तय किया है. हालांकि, उन्हें नीलामी से पहले खिलाड़ियों की अदला-बदली या ट्रेड करने की अनुमति होगी, जो दिसंबर के मध्य में होने की उम्मीद है। आइए आईपीएल रिटेंशन से जुड़ी अहम बातों पर नजर डालते हैं. 

कब और कहां देखें आईपीएल 2026 रिटेंशन लिस्ट?

स्टारस्पोर्ट्स चैनल ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी है कि शनिवार, 15 नवंबर को शाम 5 बजे से आईपीएल 2026 रिटेंशन का स्पेशल प्रोग्राम लाइव दिखाया जाएगा. इस शो में कई नामी क्रिकेट एक्सपर्ट टीम के रिटेन किए गए खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आगामी सीजन से पहले सभी टीमों का रोडमैप बताएंगे. आईपीएल 2026 रिटेंशन की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर होगी. 

आईपीएल 2026 रिटेंशन के नियम

आईपीएल 2026 के रिटेंशन नियम फ्रैंचाइजियों को असीमित संख्या में खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति देते हैं, जिसमें कैप्ड भारतीय खिलाड़ियों, विदेशी खिलाड़ियों या अनकैप्ड खिलाड़ियों की संख्या की कोई सीमा नहीं है. टीमों को 15 नवंबर की समय सीमा तक अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची को अंतिम रूप देना होगा. रिटेंशन संख्या में लचीलेपन के बावजूद, टीमों को अभी भी कुल टीम आकार सीमा (25 खिलाड़ियों तक) और वेतन सीमा प्रतिबंधों (लगभग 120 करोड़ रुपये की कुल पर्स सीमा) का पालन करना होगा. 

IPL 2026 के लिए कब होगी नीलामी?

आईपीएल 2026 की मिनी-नीलामी 13 दिसंबर से 15 दिसंबर, 2025 के बीच होने की उम्मीद है, जिसका संभावित स्थल मुंबई है, जिससे दुबई और जेद्दा में दो साल के बाद भारत में नीलामी की वापसी होगी. यह नीलामी 15 नवंबर को खिलाड़ी रिटेंशन की समय सीमा के बाद होगी, जिसके बाद फ्रैंचाइजियों को अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों का चयन करना होगा.

IPL 2026 Retention

