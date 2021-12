IPL Retention में दो प्लेयर्स की लगी लॉटरी, धोनी का खास खिलाड़ी बना लखपति से करोड़पति

नई दिल्ली: आईपीएल Retention के लिए सभी खिलाड़ियों की लिस्ट जारी हो चुकी है. आईपीएल रिटेंशन से 2 युवाओं की लॉटरी लग गई है. ये दो युवा लखपति से करोड़पति बन गए हैं. इन दो प्लेयर्स में धोनी का खास खिलाड़ी भी शामिल है. आइए जानते हैं, इन खिलाड़ियों के बारे में.

सीएसके (CSK) ने अपने द्वारा जारी की गई लिस्ट में चार अहम खिलाड़ियों को जगह दी है, जिसमें खतरनाक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) को शामिल किया गया है. ऋतुराज ने आईपीएल 2021 में सीएसके लिए शानदार बल्लेबाजी की थी. उन्होंने 16 मैचों में 636 रन बनाए थे, उनकी धाकड़ बल्लेबाजी की वजह से ही सीएसके ने अपना चौथा खिताब जीत पाई थी. उनके लंबे छक्के लगाने की कला से सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं. वह आईपीएल 2021 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, उन्होंने सीएसके के लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेली थीं. 2020 में उन्हें सीएसके की टीम ने 40 लाख के बेस प्राइज पर खरीदा था, लेकिन अब उनकी लॉटरी लग गई है. 2021 रिटेंशन में सीएसके की टीम ने ऋतुराज को 6 करोड़ रुपये में रिटेन कर लिया है. ऋतुराज को हमेशा ही महेंद्र सिंह धोनी के खास खिलाड़ियों में गिना जाता है, धोनी की कप्तानी में ही ऋतुराज का प्रदर्शन निखरकर सामने आया.

केकेआर (KKR) के स्टार ओपनिंग बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) ने आईपीएल 2021 में अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया था. उनकी खतरनाक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी ने विपक्षी टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया था. उन्होंने IPL 2021 में केकेआर की तरफ से खेलते हुए 10 मैचों में 370 रन बनाए. वह अकेले अपने दम पर केकेआर को फाइनल में ले गए थे. उनके इसी प्रदर्शन की वजह से उन्हें टीम इंडिया की तरफ से भी डेब्यू करने का मौका मिला. केकेआर ने उन्हें 20 लाख रुपये में खरीदा था. वहीं इस बार केकेआर ने वेंकटेश को 8 करोड़ रुपये में रिटेन किया है.

सीएसके की टीम की रिटेंशन लिस्ट की बात करें तो इसमें रवींद्र जडेजा (16 करोड़ रुपये), महेंद्र सिंह धोनी (12 करोड़ रुपये), मोईन अली (8 करोड़ रुपये), ऋतुराज गायकवाड़ (6 करोड़ रुपये) शामिल हैं. उनके पर्स में कुल- 90 करोड़ रुपये थे, जिसमें से उन्होंने खर्च किए-42 करोड़ रुपये, अब उनके पास पैसे में 48 करोड़ रुपये बचे हुए हैं.

