IPL Richest Players List: IPL से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 3 क्रिकेटर...रोहित-धोनी से भी आगे ये दिग्गज

IPL Richest Players List: भारत में इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वां सीजन आखिरी पड़ाव पर है. 64 मैचों के बाद प्लेऑफ की तीन टीमें तय हो चुकी हैं. चौथे स्थान के लिए 5 टीमों के बीच लड़ाई है. 24 मई तक चारों टीमों की तस्वीर साफ हो जाएगी. 19वें सीजन के रोमांच के बीच एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट में उन 3 दिग्गजों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने इस लीग में सबसे ज्यादा पैसा कमाया है.

आईपीएल इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाज विराट कोहली इस लीग में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. वे लीग के इतिहास में सैलरी के मामले में नंबर-1 के सिंहासन पर काबिज हो गए हैं.

यह सनसनीखेज दावा फैनेटिक स्पोर्ट्स (Fanatic Sports) और हुरुन इंडिया (Hurun India) की ताजा संयुक्त रिपोर्ट में किया गया है. यह रिपोर्ट दुनिया के 53 देशों के 504 शहरों के 1,323 एलीट एथलीटों और 6 बड़ी स्पोर्ट्स लीगों के गहन अध्ययन (स्टडी) पर आधारित है.

सैलरी में कोहली नंबर-1, रोहित दूसरे और धोनी तीसरे स्थान पर

साल 2008 से शुरू हुए आईपीएल का इस बार 19वां सीजन खेला जा रहा है. इन 19 सालों के इतिहास में खिलाड़ियों की कमाई के मामले में भारतीय दिग्गजों का ही दबदबा रहा है. कोहली सबसे आगे हैं. उनके बाद रोहित शर्मा और फिर एमएस धोनी का नाम आता है. ये तीनों पिछले 19 साल से इस लीग का हिस्सा हैं और अपनी-अपनी टीमों की पहचान बन चुके हैं.

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1. विराट कोहली (230 करोड़)

विराट कोहली साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत से लेकर आज तक लगातार सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेल रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, वे अब तक कुल 230 करोड़ की सैलरी ले चुके हैं. इसके साथ ही वे ब्रांड वैल्यू के मामले में भी लीग के सबसे बड़े ग्लोबल स्टार हैं.

2. रोहित शर्मा (227.2 करोड़)

मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान और पांच बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले रोहित शर्मा इस लिस्ट में मामूली अंतर से दूसरे नंबर पर हैं. उनकी कुल आईपीएल सैलरी ₹227.2 करोड़ आंकी गई है.

3. महेंद्र सिंह धोनी (200 करोड़)

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को पांच बार चैंपियन बनाने वाले थाला यानी महेंद्र सिंह धोनी ₹200 करोड़ की कुल सैलरी के साथ तीसरे स्थान पर हैं. धोनी आज भी भारतीय क्रिकेट और आईपीएल के सबसे बड़े कॉमर्शियल और ब्रांड आइकन बने हुए हैं. आईपीएल 2026 में वो एक भी बार मैदान पर नहीं उतरे. यह उनका आखिरी सीजन माना जा रहा है.

KKR बनी देश की सबसे मूल्यवान टीम

ताजा रिपोर्ट में खिलाड़ियों के अलावा आईपीएल टीमों के नेटवर्थ और वैल्यूएशन को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और जूही चावला की मालिकाना हक वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इस मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है. केकेआर की कुल वैल्यू 19,200 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसके साथ यह देश की सबसे मूल्यवान आईपीएल फ्रेंचाइजी बन गई है.

पांच-पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) वैल्यूएशन के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं. इन दोनों ही टीमों की ब्रांड वैल्यू करीब ₹18,400 करोड़ आंकी गई है. रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल की सभी 10 फ्रेंचाइजी का कुल वैल्यूएशन अब 1.63 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है, जो इसे दुनिया की सबसे अमीर खेल लीगों में से एक बनाता है.

IPL में कहां से आ रहा है फ्रेंचाइजी के पास इतना पैसा?

हुरुन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीएल फ्रेंचाइजी की कमाई और रेवेन्यू के एक-दो नहीं बल्कि कई सोर्स हैं. सबसे ज्यादा पैसा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स (टीवी और डिजिटल मीडिया राइट्स) से आता है. इसके अलावा मैच टिकटों की बिक्री और हॉस्पिटैलिटी, स्पॉन्सरशिप और ब्रांड एंडोर्समेंट, आधिकारिक मर्चेंडाइज, डिजिटल कंटेंट और ग्लोबल फैन एंगेजमेंट भी कमाई के बड़े जरिये हैं.

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