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Hindi Newsक्रिकेटराजस्थान रॉयल्स के लिए खतरा बनेगा IPL का ये नियम? SRH के खिलाफ एलिमिनेटर मैच खेले बिना हो जाएंगे बाहर

राजस्थान रॉयल्स के लिए खतरा बनेगा IPL का ये नियम? SRH के खिलाफ एलिमिनेटर मैच खेले बिना हो जाएंगे बाहर

IPL 2026 Eliminator SRH vs RR: आईपीएल 2026 का रोमांच अब प्लेऑफ स्टेज में पहुंच चुका है. 27 मई को मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा. हालांकि, आईपीएल के एक नियम के कारण राजस्थान रॉयल्स का खेल खराब हो सकता है. यूं कहें कि इस नियम के चलते आरआर बिना मैच खेले टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी तो गलत नहीं होगा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 26, 2026, 06:56 PM IST
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राजस्थान रॉयल्स के लिए खतरा बनेगा IPL का ये नियम? (Photo: iplt20.com)
राजस्थान रॉयल्स के लिए खतरा बनेगा IPL का ये नियम? (Photo: iplt20.com)

IPL 2026 Eliminator SRH vs RR: आईपीएल 2026 का रोमांच अब प्लेऑफ स्टेज में पहुंच चुका है. 27 मई को मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा. ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए कड़ा इम्तेहान है, क्योंकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. जीतने वाली टीम क्वालीफायर-2 में पहुंचकर फाइनल खेलने की उम्मीदों को जिंदा रखेगी. न्यू चंडीगढ़ में होने वाले मैच को लेकर फैंस का जोश हाई है. हालांकि, आईपीएल के एक नियम के कारण राजस्थान रॉयल्स का खेल खराब हो सकता है. यूं कहें कि इस नियम के चलते आरआर बिना मैच खेले टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी तो गलत नहीं होगा.

एलिमिनेटर मैच रद्द हुआ तो क्या होगा?

SRH बनाम RR एलिमिनेटर मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. फैंस की एक नजर मौसम पर भी टिकी हैं. क्रिकेट मैच में कई बार बारिश पूरे रोमांच को किरकिरा कर देती है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच बारिश की वजह से धुल जाता है तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये बता दें कि आईपीएल 2026 में फाइनल मैच के अलावा किसी मुकाबले के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है. आईपीएल का यही प्लेइंग कंडीशंस  राजस्थान रॉयल्स के लिए खतरा साबित हो सकता है.

अगर ये मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है तो सनराइजर्स हैदराबाद को फायदा मिलेगा, जबकि राजस्थान रॉयल्स बिना खेले टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. आईपीएल प्लेइंग कंडीशंस के मुताबिक, प्लेऑफ के मुकाबले रद्द होने पर पॉइंट्स टेबल में बेहतर पोजीशन वाली टीम को फायदा मिलेगा. सनराइजर्स हैदराबाद ने तीसरे स्थान पर रहकर प्लेऑफ का सफर तय किया, जबकि राजस्थान रॉयल्स चौथे नंबर पर रही. यही वजह है कि अगर ये मुकाबला रद्द हुआ तो पॉइंट्स टेबल के मुताबिक, SRH क्वालीफायर-2 में जगह बना लेगी और राजस्थान रॉयल्स टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.

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SRH vs RR: हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन आगे?

फैंस तो यही उम्मीद करेंगे कि बारिश इस मैच में खलल नहीं डाले और उन्हें एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिले. सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 23 मुकाबले हुए हैं. SRH ने 14 मैचों में जीत हासिल की है, वहीं 9 मुकाबलों में RR ने बाजी मारी है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले हुए और दोनों में सनराइजर्स ने जीत दर्ज की.

यह भी पढ़ें: गुजरात टाइटंस के खिलाफ 43 रन जड़ते ही इतिहास रच देंगे विराट कोहली, IPL में ऐसा करने वाले बनेंगे पहले बल्लेबाज

 

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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