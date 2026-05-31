IPL में मचने वाला है हड़कंप! 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम पर भड़के सचिन तेंदुलकर, इन 3 मांगों से बढ़ाई BCCI की टेंशन

IPL 2026 Sachin Tendulkar: महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के विवादास्पद 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम को खत्म करने की वकालत की है. उनका तर्क है कि टी20 क्रिकेट के इस हाई-स्कोरिंग दौर में इस नियम ने खेल का संतुलन बल्लेबाजों के पक्ष में और ज्यादा झुका दिया है. तेंदुलकर ने कहा कि 2023 में शुरू हुए इस नियम ने टीमों को प्रभावी रूप से एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाने की अनुमति देकर असंतुलन पैदा किया है. इस नियम के तहत टीमें अपने प्लेइंग XI के किसी सदस्य को पांच नामांकित सब्स्टीट्यूट में से किसी एक से मैच के किसी भी चरण में बदल सकती हैं.

संतुलन बहाल करने के लिए तेंदुलकर ने पावरप्ले संरचना में बदलाव का सुझाव दिया है ताकि कप्तानों को अधिक नियंत्रण मिल सके और गेंदबाजों को मैच में प्रभाव बनाने में मदद मिले. वर्तमान में टीमों को छह ओवर का बैटिंग पावरप्ले मिलता है, जिसमें 30-यार्ड सर्कल के बाहर केवल दो फील्डर रह सकते हैं. तेंदुलकर ने इस चरण को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव दिया, जिसके तहत पहले चार ओवर पहले की तरह रहेंगे, जबकि शेष दो पावरप्ले ओवरों का उपयोग फील्डिंग कप्तान अपनी मर्जी से पारी में कभी भी कर सकेगा.

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तेंदुलकर ने उठाए ये सवाल

पूर्व भारतीय कप्तान ने ईएसपीएन-क्रिकइंफो अवार्ड्स में बोलते हुए एक गेंदबाज के लिए अधिकतम कोटा चार ओवर से बढ़ाकर पांच ओवर करने का भी प्रस्ताव दिया है. तेंदुलकर का तर्क है कि टीमों को अपने प्रमुख गेंदबाज का उपयोग पारी के बड़े हिस्से के लिए करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे स्टार बल्लेबाज पूरे 20 ओवर तक बल्लेबाजी कर सकते हैं. उन्होंने सवाल किया, ''क्या आप सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को और अधिक गेंदबाजी करते हुए नहीं देखना चाहेंगे? जब टॉप बल्लेबाज 20 ओवर खेल सकते हैं, तो सबसे अच्छे गेंदबाज को पांच ओवर क्यों नहीं फेंकने चाहिए?''

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क्यों बढ़ रहा है नियमों पर विवाद?

'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम की पहले भी कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज भारतीय क्रिकेटरों ने आलोचना की है, जिनका मानना है कि यह ऑलराउंडरों के महत्व को कम करता है और खेल के संतुलन को बिगाड़ता है. हालांकि BCCI ने फिलहाल इस नियम को 2027 तक बनाए रखने का फैसला किया है, लेकिन सचिन की टिप्पणियों ने इस बहस को नई गति दे दी है कि क्या IPL के नियम बल्ले और गेंद के बीच के मुकाबले को एकतरफा बना रहे हैं.