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Hindi Newsक्रिकेटसबसे शर्मनाक रिकॉर्ड: 1 मैच में पानी की तरह रन बहाने वाले 5 गेंदबाज, टॉप पर इस बदनसीब का नाम

सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड: 1 मैच में पानी की तरह रन बहाने वाले 5 गेंदबाज, टॉप पर इस बदनसीब का नाम

IPL में ऐसे 5 गेंदबाज हैं, जिन्होंने बॉलिंग के शर्मनाक रिकॉर्ड की भी हद पार कर दी. टी20 फॉर्मेट बल्लेबाजों का खेल है, जिसमें अक्सर गेंदबाजों की धुनाई देखी जाती है. IPL में अभी तक 5 गेंदबाज ऐसे रहे हैं, जिन्होंने एक मैच में गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 70 से ज्यादा रन लुटाए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 23, 2026, 08:48 PM IST
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IPL में ऐसे 5 गेंदबाज हैं, जिन्होंने बॉलिंग के शर्मनाक रिकॉर्ड की भी हद पार कर दी. टी20 फॉर्मेट बल्लेबाजों का खेल है, जिसमें अक्सर गेंदबाजों की धुनाई देखी जाती है. IPL में अभी तक 5 गेंदबाज ऐसे रहे हैं, जिन्होंने एक मैच में गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 70 से ज्यादा रन लुटाए हैं. आइए, ऐसे ही 5 बदनसीब गेंदबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने एक ही IPL मैच में 70 से ज्यादा रन लुटा दिए.

1. जोफ्रा आर्चर

जोफ्रा आर्चर IPL के इतिहास में अभी तक एक ही मैच में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज हैं. राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से खेलते हुए जोफ्रा आर्चर ने 23 मार्च 2025 को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ महज 4 ओवरों में 76 रन लुटा दिए थे. इस दौरान तेज गेंदबाज को एक भी विकेट नसीब नहीं हुआ. 286/6 का स्कोर बनाने के बाद राजस्थान रॉयल्स को 242/6 के स्कोर पर रोककर सनराइजर्स हैदराबाद ने मैच 44 रन से अपने नाम किया था.

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2. मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी ने 12 अप्रैल 2025 को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की ओर से खेलते हुए पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें बगैर कोई विकेट हासिल किए 75 रन लुटाए. पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने 6 विकेट खोकर 245 रन बनाए, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 विकेट शेष रहते 18.3 ओवरों में जीत दर्ज कर ली.

3. विल ओ'रूर्के

लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए विल ओ'रूर्के ने 4 ओवरों में 74 रन लुटाए थे. हालांकि, इस दौरान 2 विकेट भी हासिल किए, लेकिन टीम ने मैच गंवा दिया. 27 मई 2025 को खेले गए इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट खोकर 227 रन बनाए. इसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18.4 ओवरों में 6 विकेट बाकी रहते जीत दर्ज कर ली.

4. मोहित शर्मा

24 मई 2024 को गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मोहित शर्मा ने 4 ओवरों में 73 रन लुटा दिए, उन्हें कोई विकेट भी हाथ नहीं लगा. पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट खोकर 224 रन बनाए. इसके जवाब में गुजरात टाइटंस 20 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 220 रन ही बना सकी. कैपिटल्स ने 4 रन के करीबी अंतर से मैच जीता.

5. बेसिल थंपी

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की तरफ से खेलते हुए बेसिल थंपी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 4 ओवरों में 70 रन लुटा दिए. इस दौरान उन्हें एक भी विकेट हाथ नहीं लग सका. 17 मई 2018 को खेले गए इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 6 विकेट खोकर 218 रन बनाए. इसके जवाब में सनराइजर्स 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 204 रन ही जुटा सकी. आरसीबी ने मुकाबला 14 रन से अपने नाम किया.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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