'क्या आप हमें घर पहुंचा सकते हैं...' अमेरिका-ईरान की जंग में फंस गया IPL स्टार, प्रधानमंत्री से लगाई गुहार

जंग के बीच जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड लायंस टीम के साथ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में फंस गए हैं. आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले बेयरस्टो अभी अबू धाबी (UAE) में इंग्लैंड लायंस के साथ हैं और टीम के लिए बतौर मेंटॉर की भूमिका निभा रहे हैं.
US-Iran Attacks Iran: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब खेल जगत पर भी साफ दिखाई देने लगा है. शनिवार को भारतीय महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने वीडियो शेयर कर बताया कि वो दुबई एयरपोर्ट पर फंसी हुई हैं. उन्होंने वहां का खौफनाक वीडियो भी शेयर किया था. अब इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर जॉनी बेयरस्टो ने भी प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने की अपील की है.
ईरान ने शनिवार को जवाबी हमले में पूरे मध्य पूर्व में मिसाइलों और ड्रोन से कहर मचा दी. जंग के बीच जॉनी बेयरस्टो, पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ और इंग्लैंड लायंस संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में फंस गए हैं. आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले जॉनी बेयरस्टो अभी अबू धाबी (UAE) में इंग्लैंड लायंस के साथ हैं और टीम के लिए बतौर मेंटॉर की भूमिका निभा रहे हैं.
जंग के बीच यूएई में फंसे जॉनी बेयरस्टो
इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर जॉनी बेयरस्टो ने मध्य पूर्व में युद्ध के कारण व्यापक तबाही के बीच यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से टीम को वापस घर लाने की अपील की. रॉयटर्स के अनुसार, अबू धाबी में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं. कई निवासियों को फोन पर अलर्ट भी मिले, जिसमें उन्हें मिसाइल के खतरे के कारण निकटतम सुरक्षित इमारत में शरण लेने और खिड़कियों से दूर रहने के निर्देश दिए गए थे.
शनिवार शाम को स्टारमर ने ईरान पर अपना बयान पोस्ट किया, जिसका जवाब बैरस्टो ने रविवार तड़के दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा- क्या आप हमें घर पहुंचा सकते हैं?
शनिवार, 28 फरवरी को इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया, “हमारी टीमों और कर्मचारियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. हम मध्य पूर्व में चल रही घटनाओं के संबंध में सुरक्षा विशेषज्ञों और सरकार के संपर्क में हैं और आधिकारिक सलाह का पालन कर रहे हैं.''
बेयरस्टो ने रविवार को जवाब देते हुए कहा कि उड़ान रद्द होने के बाद से हमें कोई सूचना नहीं मिली है. हमने हर तरह से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. बयान में आगे कहा गया है कि पाकिस्तान शाहीन और इंग्लैंड लायंस के बीच 50 ओवर का दूसरा मैच, जो रविवार, 1 मार्च को खेला जाना था, अब नहीं होगा.
मध्य पूर्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ईरान ने जवाबी हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक, दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रतिष्ठित बुर्ज अल अरब को नुकसान पहुंचा है, जिसमें चार लोग घायल हुए हैं.
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी एयरपोर्ट्स ने X पर एक पोस्ट में कहा कि जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई एक घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और सात लोग घायल हो गए, हालांकि बाद में यह बयान हटा दिया गया.
