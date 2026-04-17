'टेस्ट क्रिकेट को मरने से बचा सकती हैं IPL टीमें', ललित मोदी ने बताया गजब का प्लान, फैंस को आ जाएगा मजा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने 'खत्म हो रहे' टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का सुझाव दिया है. ललित मोदी ने कहा है कि IPL टीमें टेस्ट टीमों को खरीद सकती हैं और युवा खिलाड़ियों को इस खेल की ओर लुभा कर सकती हैं, ताकि खेल के इस सबसे लंबे फॉर्मेट को और ज्यादा गिरावट से बचाया जा सके. इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन के साथ 'द ओवरलैप पॉडकास्ट' पर बात करते हुए ललित मोदी ने सुझाव दिया कि टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए, IPL फ्रेंचाइजियां टेस्ट टीमों को खरीद सकती हैं और युवा दर्शकों को जोड़ने के लिए प्रदर्शनी मैच खेल सकती हैं.

'टेस्ट क्रिकेट को मरने से बचा सकती हैं IPL टीमें'

ललित मोदी ने हालांकि, इस बात पर जोर दिया कि इंटरनेशनल, यानी देश-बनाम-देश क्रिकेट ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. ललित मोदी ने कहा, 'टेस्ट क्रिकेट के चलने का सिर्फ एक ही तरीका है, और यह कहने के लिए शायद कोई मुझे गोली मार देगा. मैं पहली बार यह बात कह रहा हूं. IPL टीमों को टेस्ट क्रिकेट टीमें खरीदने की इजाजत दी जाए. आपके पास युवा खिलाड़ी हैं, आपके पास वफादारी का फैक्टर है. आप बेशक देश-बनाम-देश क्रिकेट खेलें, वह तो सबसे ऊपर है ही. मैं यह कह रहा हूं कि आप इसे एक वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरह चलाएं, जो हर साल दुनिया भर में होती है.'

ललित मोदी ने बताया गजब का प्लान

ललित मोदी ने कहा, 'आप बेशक वे मैच खेलें, लेकिन साथ ही, ताकि यह फॉर्मेट खत्म न हो जाए, आप इसके साथ कुछ प्रदर्शनी मैच भी शुरू करें, जिनमें टीमें टेस्ट क्रिकेट खेलें. कम से कम एक सीजन में हर टीम आपस में एक मैच तो खेले ही, ताकि युवा खिलाड़ी फिर से इस खेल से जुड़ सकें. यह कुछ-कुछ क्लब क्रिकेट जैसा होगा. हर खेल में क्लब क्रिकेट होता ही है, लेकिन मुख्य प्राथमिकता तो देश-बनाम-देश क्रिकेट ही होनी चाहिए.' ललित मोदी ने कहा कि युवा फैंस के बीच वफादारी बनाने के लिए उन्हें शुरू से ही अपने साथ जोड़ना और उन्हें क्रिकेट का एक मजबूत और मजेदार अनुभव देना जरूरी है. अगर आप युवाओं के साथ वफादारी बनाना चाहते हैं, तो आपको उन्हें कम उम्र में ही अपने साथ जोड़ना होगा और उन्हें वह अनुभव देना होगा.

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'एशेज' की वजह से टेस्ट क्रिकेट जिंदा

ललित मोदी ने उम्मीद जताई कि टेस्ट क्रिकेट बचा रहेगा, लेकिन साथ ही कहा कि उन्हें लगता है कि दुनिया भर में इसका क्रेज कम हो रहा है. उन्होंने कहा कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही 'एशेज' जैसे इवेंट्स के जरिए इस फॉर्मेट में लोगों की दिलचस्पी बनाए हुए हैं, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में टेस्ट क्रिकेट 'खत्म होता जा रहा है'. ललित मोदी ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि टेस्ट क्रिकेट बचा रहेगा, क्योंकि मुझे टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद है. आप आज की उस पीढ़ी को देखिए जो अब बड़ी हो रही है. बदकिस्मती से, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को छोड़कर उन्हें कहीं और टेस्ट क्रिकेट का अनुभव नहीं मिल पा रहा है. ये सिर्फ दो ही ऐसे देश हैं जो असल में 'एशेज' और इंग्लिश सीजन की वजह से टेस्ट क्रिकेट का स्तर बनाए हुए हैं, और आपको इसका फायदा भी मिलता है, लेकिन बाकी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट खत्म होता जा रहा है.'

'दर्शकों के पास अब सब्र नहीं'

ललित मोदी ने आगे यह तर्क दिया कि आज के दर्शकों के पास लंबे, पारंपरिक टेस्ट मैचों के लिए न तो समय है और न ही सब्र, जबकि पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, जब क्रिकेट तक लोगों की पहुंच कम थी और देखने के विकल्प भी सीमित थे. मोदी ने आगे कहा, 'आज लोगों के पास यह सुविधा नहीं है कि वे बाहर जाकर, धूप में बैठकर, बीयर पीते हुए पूरे चार दिन बिता सकें. माफ कीजिए, अब वो दिन नहीं रहे. वो पुराने दिन बहुत अच्छे थे, जब टेलीविजन पर सिर्फ एक ही चैनल आता था, टेस्ट मैच बहुत कम होते थे और आज की तरह मीडिया के जरिए हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे. आज तो दुनिया भर का हर मैच आपकी पहुंच में है.'