IPL Ticket Price Hike: आईपीएल फैंस को तगड़ा झटका...स्टेडियम में मैच देखना हुआ महंगा, टिकटों पर लगा इतना टैक्स
IPL Ticket Price Hike: वस्तु एवं सेवा कर (GST) में बड़े बदलाव ने कई स्तर पर लोगों को राहत पहुंचाई है. टैक्स स्लैब में बदलाव से शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और कृषि से जुड़ी चीजें अब सस्ती होंगी. इन सबके बीच आईपीएल का मैच स्टेडियम से देखना अब और महंगा हो गया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 04, 2025, 10:33 AM IST
IPL Ticket Price Hike: वस्तु एवं सेवा कर (GST) में बड़े बदलाव ने कई स्तर पर लोगों को राहत पहुंचाई है. टैक्स स्लैब में बदलाव से शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और कृषि से जुड़ी चीजें अब सस्ती होंगी. इन सबके बीच आईपीएल का मैच स्टेडियम से देखना अब और महंगा हो गया है. जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद टिकटों पर 40% जीएसटी लगेगा, जो पहले 28% था. इस भारी बढ़ोतरी ने आईपीएल के टिकटों को कैसीनो, रेस क्लब और लक्जरी सामानों के साथ सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब में ला दिया है.

कितना बढ़ा बोझ?

पहले 1,000 रुपये के आईपीएल टिकट पर 28% जीएसटी लगता था, जिससे कुल कीमत 1,280 रुपये हो जाती थी. अब 40% की नई दर के साथ उसी टिकट की कीमत 1,400 रुपये हो जाएगी, यानी हर 1,000 रुपये पर 120 रुपये या 10% की बढ़ोतरी.

ये भी पढ़ें: क्रिकेट इतिहास के ये 8 'अटूट' रिकॉर्ड...इस बल्लेबाज ने अकेले ही रचा कीर्तिमान, सचिन से भी महान!

इस तरह बढ़ेंगी टिकट की कीमतें:

500 रुपये का टिकट: अब 640 रुपये की जगह 700 रुपये का मिलेगा.
1,000 रुपये का टिकट: अब 1,280 रुपये की जगह 1,400 रुपये का मिलेगा.
2,000 रुपये का टिकट: अब 2,560 रुपये की जगह 2,800 रुपये का मिलेगा.

ये भी पढ़ें: BCCI AGM: बीसीसीआई की गजब राजनीति...प्रेसिडेंट से लेकर आईपीएल चेयरमैन तक, अब इन पदों के लिए होगी 'लड़ाई'

भारत के मैचों पर नहीं लगेगा 40% टैक्स

यह नई जीएसटी दर सभी आईपीएल टिकटों और अन्य हाई-वैल्यू खेल आयोजनों पर एक समान रूप से लागू होगी. यह बदलाव दिखाता है कि खेल मनोरंजन पर अब किस तरह से कर लगाया जा रहा है. इसे अब तंबाकू या सट्टेबाजी जैसी गैर-जरूरी और लक्जरी वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणी में रखा गया है. हालांकि, सामान्य क्रिकेट मैचों के टिकट पर 18% जीएसटी ही रहेगा, जिसका मतलब है कि सिर्फ आईपीएल और इसी तरह की प्रीमियम लीगों पर 40% की दर का असर होगा. इसका मतलब है कि भारतीय टीम के मैच के लिए टिकटों की कीमतों पर 40 फीसदी टैक्स नहीं लगेगा.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

IPL 2026IPL Ticket Price

