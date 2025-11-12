IPL Trade Deal: रवींद्र जडेजा-संजू सैमसन स्वैप डील में फंसा नया पेंच, राजस्थान रॉयल्स की गलती ने उलझाया? सैम करन पर फंसा मामला

Ravindra Jadeja Sanju Samson IPL Trade Deal: भारत के स्टार ऑलरांडर रवींद्र जडेजा का चेन्नई सुपरकिंग्स से राजस्थान रॉयल्स में जाने के रास्ते में एक नई रुकावट आ गई है. संजू सैमसन को भी अभी चेन्नई सुपरकिंग्स में जाने के लिए इंतजार करना होगा. दोनों फ्रेंचाइजियों की डील में नया पेंच फंस गया है. इसमें जडेजा-सैमसन का कोई योगदान नहीं है. इस डील में तीसरे खिलाड़ी इंग्लैंड के सैम करन हैं. वह चेन्नई से जडेजा के साथ राजस्थान में शामिल होने वाले हैं. अब कुछ ऐसा हो गया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. उस छोटी सी बात पर राजस्थान रॉयल्स की नजर नहीं गई और ट्रेड डील फिलहाल रुक गई है.

बीसीसीआई को नहीं मिला आवेदन

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ने लगभग 48 घंटे पहले इस स्वैप के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) शुरू किया था. हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को अभी तक मंजूरी के लिए कोई आधिकारिक आवेदन नहीं मिला है. यह ट्रेड अभी भी प्रोसेस में है और पूरा नहीं हुआ है. अब देरी की वजह एक टेक्निकल दिक्कत है. इस कारण दोनों टीमों के फैंस को भी इंतजार करना होगा.

यह डील क्यों नहीं हो रही है?

जडेजा के बदले सैमसन वाला हिस्सा इस अरेंजमेंट का सबसे आसान हिस्सा है, सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच दो इंडियन खिलाड़ियों का सीधा एक्सचेंज. यह स्वैप अपने आप में किसी भी आईपीएल नियम को चुनौती नहीं देता है. मुश्किल तब आती है जब इस डील में सैम करन का सीएसके से राजस्थान रॉयल्स में जाना भी शामिल है. करन एक विदेशी खिलाड़ी है और राजस्थान का विदेशी कोटा पहले से ही भरा हुआ है, अभी की स्थिति के अनुसार, टीम के पास अपनी टीम में आठ ओवरसीज खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर, शिमरॉन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्ष्णा, फजलहक फारूकी, क्वेना मफाका, नांद्र बर्गर और लुआन-ड्री प्रिटोरियस हैं. इसके अलावा फ्रेंचाइजी में 14 भारतीय खिलाड़ी भी हैं. आईपीएल के नियम उन्हें करन को तब तक टीम में शामिल करने से रोकते हैं जब तक कि उन आठ में से कम से कम एक खिलाड़ी को रिलीज न कर दिया जाए.

पैसे को लेकर भी समस्या

इस पूरे डील में पैसा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. रॉयल्स के पास अपने प्लेयर पर्स में सिर्फ 30 लाख रुपये बचे हैं, जबकि करन की नीलामी वैल्यू 2.4 करोड़ रुपये है. भले ही उनकी कुल टीम की ताकत 22 है, जो अधिकतम 25 से तीन कम है. फ्रेंचाइजी एक विदेशी स्लॉट और खिलाड़ी की मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दोनों को खाली किए बिना करन को नहीं ले सकती.

राजस्थान के सामने ये रास्ता

क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार, एक साफ तरीका यह है कि राजस्था एक ऐसे ओवरसीज़ खिलाड़ी को रिलीज कर दे जिसकी कीमत 2.4 करोड़ रुपये से ज्यादा हो. माना जा रहा है कि फ्रेंचाइजी अपने दो श्रीलंकाई स्पिनरों वानिंदु हसरंगा (5.25 करोड़ रुपये) और महेश तीक्ष्णा (4.40 करोड़ रुपये) को हटाने पर विचार कर रही है. इससे तीन-तरफा स्वैप को पूरा करने के लिए जरूरी विदेशी जगह और फंड मिल जाएगा. अब यह राजस्थान और चेन्नई के बीच ये डील 15 नवंबर के बाद ही होने की उम्मीद है. आगामी मिनी-ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर ही है.