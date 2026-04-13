आईपीएल के 'त्रिदेव' चोटिल, एक ही मैच में RO-KO घायल, चैंपियन कप्तान भी अब तक मैदान पर नहीं लौटे

IPL 2026 में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुकाबले के दौरान विराट कोहली और रोहित शर्मा की चोट ने प्रशंसकों को चिंता में डाल दिया है. चेन्नई सुपरकिंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहले से ही चोटिल हैं.
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RCB vs MI IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ रविवार (12 अप्रैल) को जोरदार जीत हासिल की. उसने वानखेड़े स्टेडियम में 5 बार की चैंपियन मुंबई को 18 रनों से हरा दिया. इस में टीम के लिए दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया. इस दौरान कोहली की चोट ने टीम की चिंता को बढ़ा दिया. आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने विराट कोहली की चोट पर जानकारी शेयर की.
कोहली ने मैच की पहली पारी में इस सीजन का अपना दूसरा अर्धशतक तो जड़ा, लेकिन वह दूसरी पारी में फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे. इस सीजन में अपने नए और आक्रामक अंदाज के लिए तारीफ बटोरने वाले कोहली मुंबई के खिलाफ अपनी स्वाभाविक लय के लिए संघर्ष करते दिखे और उन्होंने 38 गेंदों में 50 रन बनाए. उनकी पिछली तीन पारियों में स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर था, जो इस मैच में गिरकर 131.58 रह गया.
आउट होने के बाद कोहली काफी निराश दिखे और उन्होंने गुस्से में अपना हेलमेट और ग्लव्स फेंक दिए. टखने में समस्या के कारण वह फील्डिंग नहीं कर सके और उनकी जगह जैकब बेथेल मैदान पर आए. मैच के बाद पाटीदार ने स्पष्ट किया कि हालांकि चोट की स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन उन्हें मैदान से बाहर रखना एक एहतियाती कदम था.
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कोहली की उपलब्धता पर बोलते हुए कप्तान रजत पाटीदार ने कहा, ''मुझे अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह ठीक हैं.'' पाटीदार के इस बयान ने प्रशंसकों को कुछ राहत दी है कि शायद यह चोट ज्यादा गंभीर नहीं है. भले ही कोहली अपनी आक्रामक बल्लेबाजी नहीं कर सके, लेकिन फिल साल्ट (78 रन) और खुद रजत पाटीदार (53 रन) के तूफानी अर्धशतकों ने आरसीबी को 240/4 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया.
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वानखेड़े स्टेडियम का माहौल ऐसा था मानो यह आरसीबी का घरेलू मैदान हो, जहां दर्शकों ने पूरे मैच में टीम का जबरदस्त समर्थन किया. पाटीदार ने स्वीकार किया कि खचाखच भरे स्टेडियम में फैंस के शोर के बीच खेलना एक अलग ही अहसास देता है. अब आरसीबी की टीम बेंगलुरु लौटेगी, जहां 15 अप्रैल को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में उनका सामना लखनऊ सुपर जाएंट्स से होगा. प्रशंसक उम्मीद कर रहे हैं कि कोहली इस मैच तक पूरी तरह फिट होकर वापसी करेंगे.