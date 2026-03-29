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Hindi Newsक्रिकेट97 गेंद में 229 रन... IPL में दोहरे शतक का असंभव रिकॉर्ड, विकेट की भीख मांगते रहे गेंदबाज

97 गेंद में 229 रन... IPL में 'दोहरे शतक' का असंभव रिकॉर्ड, विकेट की भीख मांगते रहे गेंदबाज

Unbreakable Cricket Record: आईपीएल 2026 का आगाज धुआंधार अंदाज में हुआ. पहले ही मैच में रिकॉर्ड्स की बौछार हो गई, लेकिन हम आपको ऐसे आईपीएल रिकॉर्ड से वाकिफ कराएंगे जो अटूट है. एक ऐसा ताबड़तोड़ 'दोहरे शतक' जिसका टूटना दूर बराबरी करना भी मुश्किल है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 29, 2026, 12:19 PM IST
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97 गेंद में 229 रन का महारिकॉर्ड. (Virat Kohli- IPL)
97 गेंद में 229 रन का महारिकॉर्ड. (Virat Kohli- IPL)

Unbreakable Record of IPL: आईपीएल 2026 का खुमार भारत में छाया हुआ है. 28 मार्च को पहला मुकाबला ही फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. आरसीबी ने 6 विकेट से हैदराबाद की टीम को मात दी और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. लेकिन हम आपको ऐसे आईपीएल रिकॉर्ड से वाकिफ कराने जा रहे हैं, जिसे तोड़ना तो दूर बराबरी करना भी मुश्किल नजर आता है. ये रिकॉर्ड एक अनोखे 'दोहरे शतक' का है, जो दो बल्लेबाजों ने मिलकर बनाया. पिछले 10 सालों से इस रिकॉर्ड को कोई छू भी नहीं पाया है. 

RCB vs GG मैच में हुआ था चमत्कार

साल 2016 में आरसीबी की टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात लायंस को टक्कर देने मैदान में उतरी थी. मुकाबले में आरसीबी के दो बल्लेबाजों ने जीत की इबारत लिख दी. दो बल्लेबाजों ने ऐसा रनों का अंबार लगाया कि पूरी टीम भी कई बार इसे हासिल करने में फेल हो जाती है. ये चमत्कारी रिकॉर्ड उसी 

रहम की भीख मांग रहे थे गेंदबाज 

साल 2016 आईपीएल सीजन में ये रिकॉर्ड बना था. इस रिकॉर्ड को आरसीबी की सबसे फेमस जोड़ी विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने बनाया था. ये रिकॉर्ड आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का है. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चिन्नास्वामी में गुजरात लायंस के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा डाले थे. दोनों ने मिलकर ऐसी पार्टनरशिप की, जो पूरी टीम मिलकर भी कई बार नहीं कर पाती है. 

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97 गेंद में ठोके 229 रन

विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के नाम आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है. दोनों ने मिलकर इस मुकाबले में 97 गेंद में 229 रन की पार्टनरशिप कर दी थी. विराट कोहली ने बतौर कप्तान 55 गेंद में 109 रन की पारी खेली थी. इस पारी में 5 चौके और 8 छक्के देखने को मिले थे. वहीं, एबी डिविलियर्स नाबाद 52 गेंद में 129 रन ठोके थे, जिसमें उन्होंने 12 छक्के और 10 चौके जमाए थे. दूसरे नंबर पर भी इस जोड़ी का ही 215 रन की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है.

IPL इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप

खिलाड़ी (Partners) रन (Runs) विकेट (Wickets) टीम (Team) विपक्षी टीम (Opposition) मैदान (Ground) मैच की तारीख (Date)
V Kohli, AB de Villiers 229 2nd RCB v Guj Lions Bengaluru 14 May 2016
V Kohli, AB de Villiers 215* 2nd RCB v MI Wankhede 10 May 2015
KL Rahul, Q de Kock 210* 1st LSG v KKR DY Patil 18 May 2022
Shubman Gill, B Sai Sudharsan 210 1st GT v CSK Ahmedabad 10 May 2024
SE Marsh, AC Gilchrist 206 2nd Kings XI v RCB Dharamsala 17 May 2011
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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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