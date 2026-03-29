97 गेंद में 229 रन... IPL में 'दोहरे शतक' का असंभव रिकॉर्ड, विकेट की भीख मांगते रहे गेंदबाज

Unbreakable Record of IPL: आईपीएल 2026 का खुमार भारत में छाया हुआ है. 28 मार्च को पहला मुकाबला ही फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. आरसीबी ने 6 विकेट से हैदराबाद की टीम को मात दी और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. लेकिन हम आपको ऐसे आईपीएल रिकॉर्ड से वाकिफ कराने जा रहे हैं, जिसे तोड़ना तो दूर बराबरी करना भी मुश्किल नजर आता है. ये रिकॉर्ड एक अनोखे 'दोहरे शतक' का है, जो दो बल्लेबाजों ने मिलकर बनाया. पिछले 10 सालों से इस रिकॉर्ड को कोई छू भी नहीं पाया है.

RCB vs GG मैच में हुआ था चमत्कार

साल 2016 में आरसीबी की टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात लायंस को टक्कर देने मैदान में उतरी थी. मुकाबले में आरसीबी के दो बल्लेबाजों ने जीत की इबारत लिख दी. दो बल्लेबाजों ने ऐसा रनों का अंबार लगाया कि पूरी टीम भी कई बार इसे हासिल करने में फेल हो जाती है. ये चमत्कारी रिकॉर्ड उसी

रहम की भीख मांग रहे थे गेंदबाज

साल 2016 आईपीएल सीजन में ये रिकॉर्ड बना था. इस रिकॉर्ड को आरसीबी की सबसे फेमस जोड़ी विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने बनाया था. ये रिकॉर्ड आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का है. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चिन्नास्वामी में गुजरात लायंस के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा डाले थे. दोनों ने मिलकर ऐसी पार्टनरशिप की, जो पूरी टीम मिलकर भी कई बार नहीं कर पाती है.

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97 गेंद में ठोके 229 रन

विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के नाम आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है. दोनों ने मिलकर इस मुकाबले में 97 गेंद में 229 रन की पार्टनरशिप कर दी थी. विराट कोहली ने बतौर कप्तान 55 गेंद में 109 रन की पारी खेली थी. इस पारी में 5 चौके और 8 छक्के देखने को मिले थे. वहीं, एबी डिविलियर्स नाबाद 52 गेंद में 129 रन ठोके थे, जिसमें उन्होंने 12 छक्के और 10 चौके जमाए थे. दूसरे नंबर पर भी इस जोड़ी का ही 215 रन की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है.

IPL इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप