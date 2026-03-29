97 गेंद में 229 रन... IPL में 'दोहरे शतक' का असंभव रिकॉर्ड, विकेट की भीख मांगते रहे गेंदबाज

Unbreakable Cricket Record: आईपीएल 2026 का आगाज धुआंधार अंदाज में हुआ. पहले ही मैच में रिकॉर्ड्स की बौछार हो गई, लेकिन हम आपको ऐसे आईपीएल रिकॉर्ड से वाकिफ कराएंगे जो अटूट है. एक ऐसा ताबड़तोड़ 'दोहरे शतक' जिसका टूटना दूर बराबरी करना भी मुश्किल है.
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Unbreakable Record of IPL: आईपीएल 2026 का खुमार भारत में छाया हुआ है. 28 मार्च को पहला मुकाबला ही फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. आरसीबी ने 6 विकेट से हैदराबाद की टीम को मात दी और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. लेकिन हम आपको ऐसे आईपीएल रिकॉर्ड से वाकिफ कराने जा रहे हैं, जिसे तोड़ना तो दूर बराबरी करना भी मुश्किल नजर आता है. ये रिकॉर्ड एक अनोखे 'दोहरे शतक' का है, जो दो बल्लेबाजों ने मिलकर बनाया. पिछले 10 सालों से इस रिकॉर्ड को कोई छू भी नहीं पाया है.
साल 2016 में आरसीबी की टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात लायंस को टक्कर देने मैदान में उतरी थी. मुकाबले में आरसीबी के दो बल्लेबाजों ने जीत की इबारत लिख दी. दो बल्लेबाजों ने ऐसा रनों का अंबार लगाया कि पूरी टीम भी कई बार इसे हासिल करने में फेल हो जाती है. ये चमत्कारी रिकॉर्ड उसी
साल 2016 आईपीएल सीजन में ये रिकॉर्ड बना था. इस रिकॉर्ड को आरसीबी की सबसे फेमस जोड़ी विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने बनाया था. ये रिकॉर्ड आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का है. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चिन्नास्वामी में गुजरात लायंस के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा डाले थे. दोनों ने मिलकर ऐसी पार्टनरशिप की, जो पूरी टीम मिलकर भी कई बार नहीं कर पाती है.
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विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के नाम आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है. दोनों ने मिलकर इस मुकाबले में 97 गेंद में 229 रन की पार्टनरशिप कर दी थी. विराट कोहली ने बतौर कप्तान 55 गेंद में 109 रन की पारी खेली थी. इस पारी में 5 चौके और 8 छक्के देखने को मिले थे. वहीं, एबी डिविलियर्स नाबाद 52 गेंद में 129 रन ठोके थे, जिसमें उन्होंने 12 छक्के और 10 चौके जमाए थे. दूसरे नंबर पर भी इस जोड़ी का ही 215 रन की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है.
|खिलाड़ी (Partners)
|रन (Runs)
|विकेट (Wickets)
|टीम (Team)
|विपक्षी टीम (Opposition)
|मैदान (Ground)
|मैच की तारीख (Date)
|V Kohli, AB de Villiers
|229
|2nd
|RCB
|v Guj Lions
|Bengaluru
|14 May 2016
|V Kohli, AB de Villiers
|215*
|2nd
|RCB
|v MI
|Wankhede
|10 May 2015
|KL Rahul, Q de Kock
|210*
|1st
|LSG
|v KKR
|DY Patil
|18 May 2022
|Shubman Gill, B Sai Sudharsan
|210
|1st
|GT
|v CSK
|Ahmedabad
|10 May 2024
|SE Marsh, AC Gilchrist
|206
|2nd
|Kings XI
|v RCB
|Dharamsala
|17 May 2011