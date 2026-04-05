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Hindi Newsक्रिकेटIPL: 6,7,4,4,6,6,4... खूंखार बल्लेबाज के हत्थे चढ़ा ये गेंदबाज, हो गया बर्बाद! एक ओवर में बने 37 रन

IPL: 6,7,4,4,6,6,4... खूंखार बल्लेबाज के हत्थे चढ़ा ये गेंदबाज, हो गया बर्बाद! एक ओवर में बने 37 रन

IPL: इंडियन प्रीमियम लीग में पिछले 2-3 सालों में कई रिकॉर्ड्स बने हैं, लेकिन 15 साल पहले क्रिस गेल ने एक ऐसा अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था, जो आज भी अटूट है. उन्होंने एक तेज गेंदबाज को आड़े हाथों लेते हुए बल्ले से तबाही मचाई थी. इस ओवर में 37 रन बने थे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 05, 2026, 07:01 PM IST
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most runs in a over in IPL (PHOTO- File Photo)
most runs in a over in IPL (PHOTO- File Photo)

इंडियन प्रीमियम लीग के 19वें सीजन का रोमांच जारी है. अब तक हुए मैचों में बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है और गेंदबाज रहम की भीख मांगते दिखे हैं. एक समय था जब T20 क्रिकेट में 200 का स्कोर मैच विनिंग माना जाता था, लेकिन अब आलम ये है कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 रन का स्कोर भी सुरक्षित नहीं है. कुल मिलाकर बात करें तो इस फॉर्मेट में बल्लेबाजों का दबदबा है. पिछले 2 सालों से IPL में कई रिकॉर्ड्स बने हैं, लेकिन 15 साल पहले बना एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अभी तक अटूट है.

जब भी आईपीएल इतिहास के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की जिक्र होगी, वेस्टइंडीज के पूर्व धुरंधर क्रिस गेल का नाम सबसे पहले लिया जाएगा. बाएं हाथ के दिग्गज बल्लेबाज ने इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक ऐसे अद्भुत रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसे तोड़ना युवा बल्लेबाजों के लिए आज भी टेढ़ी खीर साबित हो रही है. यूनिवर्स बॉस ने आईपीएल 2011 में एक गेंदबाज को आड़े हाथों लेते हुए उसके एक ओवर में 37 रन बना दिए थे. 15 साल बाद भी ये करिश्माई रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सका है.

एक ओवर में 37 रन का करिश्माई रिकॉर्ड

क्रिस गेल ने ये अद्भुत कारनामा 2011 में रॉयल चैलेंजर्स बेगलुरु की तरफ से खेलते हुए कोच्चि टस्कर्स केरल के खिलाफ किया था. कोच्चि ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 125 रन बनाए थे. इसके जवाब में क्रिस गेल ने तीसरे ओवर में बाएं हाथ के पेसर प्रशांत परमेश्वरन को बर्बाद कर दिया. इस ओवर में उन्होंने 4 छक्के और 3 छक्के जड़े. एक नो बॉल भी थी जिसपर गेल ने छक्का जड़ा था. कुल मिलाकर इस ओवर में 37 रन बने थे. आईपीएल के इतिहास में अभी तक इससे महंगा ओवर किसी ने नहीं फेंका है.

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इस ओवर में कैसे बने थे रन?

पहला बॉल- सिक्स + नो बॉल (7 रन)
दूसरा बॉल- सिक्स (6 रन)
तीसरा बॉल- चौका (4 रन)
चौथा बॉल- चौका (4 रन)
पांचवां बॉल- छक्का (6 रन)
छठी गेंद- छक्का (6 रन)
सातवीं गेंद- चौका (4 रन)

प्रशांत परमेश्वरन का आईपीएल करियर

दिलचस्प बात ये है कि जिस गेंदबाज के खिलाफ क्रिस गेल ने एक ओवर में धागे खोल दिए, वो अगले साल यानी 2012 में उनके साथ ही खेला. जी हां, आईपीएल 2012 में RCB ने प्रशांत परमेश्वरन को अपनी टीम में शामिल किया. बाएं हाथ के पेसर ने आईपीएल में कुल 8 मैच खेले और 9 विकेट चटकाए.

(यह भी पढ़ें: सिर्फ 3 घंटे की नींद, 21 घंटे बॉलिंग... कौन हैं LSG के प्रिंस यादव? जादुई गेंद फेंक ईशान किशन को किया चित्त)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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