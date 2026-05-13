IPL में 8 बार 500 रनों का प्रचंड रिकॉर्ड, अगले 100 साल अमर रहेगा ये कीर्तिमान

Virat Kohli IPL Record: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19 सालों के इतिहास में कई बड़े बल्लेबाज आए और गए, लेकिन एक नाम ऐसा है, जिसने कंसिस्टेंसी की परिभाषा ही बदल दी है. हम बात कर रहे हैं क्रिकेट जगत के 'किंग' और RCB के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की. विराट ने IPL में एक ऐसा 'विराट' कीर्तिमान अपने नाम किया हुआ है, जिसे तोड़ना आने वाले 100 सालों तक भी नामुमकिन नजर आता है. अब सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा रिकॉर्ड है और क्यों इसका टूटना लगभग असंभव जैसा है?

दरअसल, विराट कोहली इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने IPL के पिछले 18 सीजन में 8 दफा 500 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं. उनका ये रिकॉर्ड अगले 100 साल तक टूटना संभव नहीं लगता. वो इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. क्रिकेट फैंस उन्हें 'चेज मास्टर' और 'रन मशीन' कहते हैं. IPL 2026 तक के आंकड़ों पर नजर डालें, तो विराट कोहली ने लीग के 19 सीजनों में से 8 बार 500 रनों का आंकड़ा पार किया है. क्रिकेट फैंस उन्हें 'चेज मास्टर' और 'रन मशीन' ऐसे ही नहीं कहते, ये आंकड़े उनकी भूख और क्लास की गवाही देते हैं.

सुदर्शन ने तीसरी बार छुआ 500 रनों का आंकड़ा

इस लिस्ट में विराट के सबसे करीब डेविड वॉर्नर और केएल राहुल हैं, जिन्होंने 7-7 बार यह कारनामा किया है. इस लिस्ट में ताजा नाम साई सुदर्शन का जुड़ा है, जिन्होंने IPL में तीन बार 500+ रन बनाए हैं. सुदर्शन IPL 2026 में 500 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं. 56वें मुकाबले में गुजरात के खिलाफ 61 रनों की उम्दा पारी खेलकर उन्होंने 500 रनों का आंकड़ा छुआ है.

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IPL इतिहास में ज्यादा बार 500+ रन बनाने वाले बल्लेबाज

8 - विराट कोहली

7 - डेविड वॉर्नर

7 - केएल राहुल

5 - शिखर धवन

3 - सुरेश रैना

3 - क्रिस गेल

3 - गौतम गंभीर

3 - जोस बटलर

3 - सूर्यकुमार यादव

3 - क्विंटन डी कॉक

3 - ऋतुराज गायकवाड़

3 - साई सुदर्शन*

अगले 100 साल तक टूटना क्यों मुश्किल है ये रिकॉर्ड?

विराट कोहली का ये महारिकॉर्ड अगले कई सालों तक टूटता संभव नहीं दिखता. ऐसा इसलिए क्योंकि कोहली इस लिस्ट में 8 दफा 500+ रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. टी20 फॉर्मेट में हर साल लगातार इतने रन बनाना आसान नहीं होता. उनके बाद इस लिस्ट में शामिल शिखर धवन (5 बार) और डेविड वॉर्नर जैसे सीनियर खिलाड़ी IPL से संन्यास ले चुके हैं. केएल राहुल (7 बार) जरूर कोहली को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन 'किंग' जिस अंदाज में खेल रहे हैं, उनका यह किला अभेद्य नजर आता है.

विराट कोहली का IPL करियर कैसा है?

विराट कोहली IPL के सबसे सफल बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2008 से लेकर अब तक 278 मैचों में 9040 रन बनाए हैं. कोहली के बल्ले से 8 शतक और 66 अर्धशतक निकले हैं, जो इस लीग में सबसे ज्यादा हैं. कोहली 306 छक्के और 813 चौके जड़ चुके हैं. IPL 2026 में इस स्टार बल्लेबाज के बल्ले से 11 मैचों में 379 रन निकले हैं.

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