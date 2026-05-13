Advertisement
trendingNow13214832
Hindi Newsक्रिकेटIPL में 8 बार 500 रनों का प्रचंड रिकॉर्ड, अगले 100 साल अमर रहेगा ये कीर्तिमान

IPL में 8 बार 500 रनों का प्रचंड रिकॉर्ड, अगले 100 साल अमर रहेगा ये कीर्तिमान

Virat Kohli IPL Record: IPL 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. साई सुदर्शन इस सीजन 500 रनों तक पहुंचने वाले पहले बल्लेबाज हैं. उनकी इस उपलब्धि के जरिए इस लीग के इतिहास का वो रिकॉर्ड ताजा हुआ है, जिसका अगले 100 साल तक टूटना संभव नहीं दिखता.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 13, 2026, 07:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विराट कोहली का प्रचंड रिकॉर्ड (प्रतीकात्मक तस्वीर)
विराट कोहली का प्रचंड रिकॉर्ड (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Virat Kohli IPL Record: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19 सालों के इतिहास में कई बड़े बल्लेबाज आए और गए, लेकिन एक नाम ऐसा है, जिसने कंसिस्टेंसी की परिभाषा ही बदल दी है. हम बात कर रहे हैं क्रिकेट जगत के 'किंग' और RCB के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की. विराट ने IPL में एक ऐसा 'विराट' कीर्तिमान अपने नाम किया हुआ है, जिसे तोड़ना आने वाले 100 सालों तक भी नामुमकिन नजर आता है. अब सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा रिकॉर्ड है और क्यों इसका टूटना लगभग असंभव जैसा है?

दरअसल, विराट कोहली इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने IPL के पिछले 18 सीजन में 8 दफा 500 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं. उनका ये रिकॉर्ड अगले 100 साल तक टूटना संभव नहीं लगता. वो इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. क्रिकेट फैंस उन्हें 'चेज मास्टर' और 'रन मशीन' कहते हैं. IPL 2026 तक के आंकड़ों पर नजर डालें, तो विराट कोहली ने लीग के 19 सीजनों में से 8 बार 500 रनों का आंकड़ा पार किया है. क्रिकेट फैंस उन्हें 'चेज मास्टर' और 'रन मशीन' ऐसे ही नहीं कहते, ये आंकड़े उनकी भूख और क्लास की गवाही देते हैं.

सुदर्शन ने तीसरी बार छुआ 500 रनों का आंकड़ा

इस लिस्ट में विराट के सबसे करीब डेविड वॉर्नर और केएल राहुल हैं, जिन्होंने 7-7 बार यह कारनामा किया है. इस लिस्ट में ताजा नाम साई सुदर्शन का जुड़ा है, जिन्होंने IPL में तीन बार 500+ रन बनाए हैं. सुदर्शन IPL 2026 में 500 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं. 56वें मुकाबले में गुजरात के खिलाफ 61 रनों की उम्दा पारी खेलकर उन्होंने 500 रनों का आंकड़ा छुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

IPL इतिहास में ज्यादा बार 500+ रन बनाने वाले बल्लेबाज

8 - विराट कोहली
7 - डेविड वॉर्नर
7 - केएल राहुल
5 - शिखर धवन
3 - सुरेश रैना
3 - क्रिस गेल
3 - गौतम गंभीर
3 - जोस बटलर
3 - सूर्यकुमार यादव
3 - क्विंटन डी कॉक
3 - ऋतुराज गायकवाड़
3 - साई सुदर्शन*

अगले 100 साल तक टूटना क्यों मुश्किल है ये रिकॉर्ड?

विराट कोहली का ये महारिकॉर्ड अगले कई सालों तक टूटता संभव नहीं दिखता. ऐसा इसलिए क्योंकि कोहली इस लिस्ट में 8 दफा 500+ रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. टी20 फॉर्मेट में हर साल लगातार इतने रन बनाना आसान नहीं होता. उनके बाद इस लिस्ट में शामिल शिखर धवन (5 बार) और डेविड वॉर्नर जैसे सीनियर खिलाड़ी IPL से संन्यास ले चुके हैं. केएल राहुल (7 बार) जरूर कोहली को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन 'किंग' जिस अंदाज में खेल रहे हैं, उनका यह किला अभेद्य नजर आता है.

विराट कोहली का IPL करियर कैसा है?

विराट कोहली IPL के सबसे सफल बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2008 से लेकर अब तक 278 मैचों में 9040 रन बनाए हैं. कोहली के बल्ले से 8 शतक और 66 अर्धशतक निकले हैं, जो इस लीग में सबसे ज्यादा हैं. कोहली 306 छक्के और 813 चौके जड़ चुके हैं. IPL 2026 में इस स्टार बल्लेबाज के बल्ले से 11 मैचों में 379 रन निकले हैं.

ये भी पढ़ें: 10 छक्के-16 चौके... T20I में महज दर्शक बने रहे फील्डर; इस खूंखार बल्लेबाज ने बनाया कभी न टूटने वाला प्रचंड रिकॉर्ड!

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Virat KohliIPL 2026

Trending news

VIDEO: विजय के CM बनने पर रजनीकांत ने क्यों साधी चुप्पी? सवाल पर दिया ऐसा रिएक्शन
Rajinikanth
VIDEO: विजय के CM बनने पर रजनीकांत ने क्यों साधी चुप्पी? सवाल पर दिया ऐसा रिएक्शन
भारत के किस राज्य में होती है तेल-LPG की सबसे ज्यादा खपत? यह स्टेट है सबका लीडर
India LPG crisis
भारत के किस राज्य में होती है तेल-LPG की सबसे ज्यादा खपत? यह स्टेट है सबका लीडर
कहां छपते हैं NEET-UPSC के पेपर्स? एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की इनसाइड स्टोरी
NEET
कहां छपते हैं NEET-UPSC के पेपर्स? एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की इनसाइड स्टोरी
मौसम ने लिया बड़ा यू-टर्न, कई राज्यों में 13-14 मई को गरजेंगे बादल! IMD का अलर्ट
weather update
मौसम ने लिया बड़ा यू-टर्न, कई राज्यों में 13-14 मई को गरजेंगे बादल! IMD का अलर्ट
भारत की ‘डोसा राजधानी’ है यह शहर, टेस्ट और वेरायटी इतनी कि गिनते-गिनते थक जाएंगे आप
India Popular Foods
भारत की ‘डोसा राजधानी’ है यह शहर, टेस्ट और वेरायटी इतनी कि गिनते-गिनते थक जाएंगे आप
जो भी रहा, वो बीमार पड़ा या मारा गया, 107 साल पुराने बंगले का खौफनाक रहस्य!
Haunted Bungalow
जो भी रहा, वो बीमार पड़ा या मारा गया, 107 साल पुराने बंगले का खौफनाक रहस्य!
'पेपर लीक' से हर साल देश को कितना नुकसान? माफिया के 'राष्ट्रीय रैकेट' का DNA टेस्ट
NEET
'पेपर लीक' से हर साल देश को कितना नुकसान? माफिया के 'राष्ट्रीय रैकेट' का DNA टेस्ट
दिल्ली से पंजाब तक रिश्वतखोरी के जाल पर CBI का शिकंजा, जांच के घेरे में कई अफसर
DNA
दिल्ली से पंजाब तक रिश्वतखोरी के जाल पर CBI का शिकंजा, जांच के घेरे में कई अफसर
भारत का वह शहर, जहां दिन-रात बनते करोड़ों मीटर कपड़े; कहलाता दुनिया की क्लॉथ कैपिटल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वह शहर, जहां दिन-रात बनते करोड़ों मीटर कपड़े; कहलाता दुनिया की क्लॉथ कैपिटल
बंगाल में सुवेंदु सरकार के लाउड स्पीकर पर लिमिट वाले फैसले से किसे लगी मिर्ची?
BJP Leader Suvendu Adhikari
बंगाल में सुवेंदु सरकार के लाउड स्पीकर पर लिमिट वाले फैसले से किसे लगी मिर्ची?