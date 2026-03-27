IPL में 3 हैट्रिक लेने वाला दुनिया का इकलौता गेंदबाज, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर

Three Hat-tricks in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 का मंच तैयार है. कल यानी 28 मार्च से नए सीजन का आगाज होगा. अगले 2 महीने क्रिकेट फैंस के लिए रोमांच से भरे रहेंगे. इस बार एक तरफ जहां कई युवा खिलाड़ी पहली बार मैदान में उतर रहे हैं, तो कई सीनियर खिलाड़ियों का भी जलवा दिखेगा, लेकिन फैंस उस दिग्गज को मिस करेंगे, जो आईपीएल में तीन हैट्रिक लेने वाला इकलौता बॉलर है.

अमित मिश्रा आईपीएल इतिहास के इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने तीन बार हैट्रिक ली है. सबसे पहले उन्होंने 2008, फिर 2011 और फिर 2013 में यह कमाल किया था. यह आईपीएल के उन रिकॉर्ड्स में शामिल है, जिन्हें तोड़ पाना नामुमकिन के बराबर होता है.

अमित मिश्रा का ये रिकॉर्ड इसलिए खास है, क्योंकि किसी भी बॉलर को आईपीएल जैसी लीग में, जहां बल्लेबाज पहली गेंद से छक्के उड़ाते हैं, उसमें लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेना मुश्किल होता है. एक या दो बार ऐसा कोई भी बॉलर कर सकता है, लेकिन 3 दफा लगातार 3-3 विकेट लेना किसी चमत्कार से कम नहीं है.

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अमित मिश्रा ने आईपीएल में कब-कब ली हैट्रिक?

पहली हैट्रिक (2008)- दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ अपनी पहली हैट्रिक पूरी की थी. उस मैच में मिश्रा ने रवि तेजा, प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को आउट किया था.

दूसरी हैट्रिक (2011)- इस बार मिश्रा डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलते हुए किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ हैट्रिक ली थी. उन्होंने 16वें ओवर में रयान मैकलारेन, मनदीप सिंह और रयान हैरिस को आउट किया था.

तीसरी हैट्रिक (2013)- सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए पुणे वारियर्स इंडिया के खिलाफ तीसरी हैट्रिक ली थी. उन्होंने 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार, राहुल शर्मा और अशोक डिंडा को लगातार आउट किया था.

आईपीएल में अमित मिश्रा ने क्या किया?

अमित मिश्रा आईपीएल के सफल गेंदबाजों में शुमार हैं. वह 2008 से लेकर 2024 तक इस लीग का हिस्सा रहे. इस दौरान 162 मैचों में 174 शिकार किए. उनके पास सबसे बड़ा हथियार गुगली और लेग स्पिन रहा, जिसे सालों तक बल्लेबाज समझ नहीं पाए और उनके सामने आउट होते रहे. आईपीएल में यह दिग्गज दिल्ली, हैदराबाद, डेक्कन और लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी टीमों के लिए खेला.

अमित मिश्रा का इंटरनेशनल करियर कैसा रहा?

अमित मिश्रा एक शानदार लेग स्पिनर रहे. उन्होंने भारत के लिए साल 2003 में अपने इंटरनेशनल करियर का पहला मैच खेला. टीम इंडिया के लिए उन्होंने टेस्ट में 22 मैचों की 40 पारियों में 3.31 की इकॉनमी से 76 विकेट लिए. जबकि वनडे के 36 मैचों में 4.48 की इकॉनमी से 64 विकेट निकाले. भारत के लिए टी20 में उन्होंने 10 मैच खेलकर 16 विकेट लिए. वह 2003 से लेकर 2017 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे.

Zee Extra

जी एक्सट्रा के जरिए हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आईपीएल इतिहास की पहली हैट्रिक किसने ली थी? ये कमाल 2008 यानी पहले ही सीजन में हुआ था और इसे करने वाले बॉलर का नाम लक्ष्मीपति बालाजी है, जो उस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले थे. उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के खिलाफ किया था. उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में सिर्फ 24 रन देकर 5 विकेट लिए थे. इरफान पठान, पीयूष चावला और वीआरवी सिंह को लगातार तीन बॉल पर आउट करके उन्होंने हैट्रिक पूरी की थी.

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