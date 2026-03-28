IPL डेब्यू पर 6 विकेट लेकर मचाई तबाही, फिर अचानक हुआ 'गुमनाम', 7 साल से अमर है ये महारिकॉर्ड; जानते हैं कौन है वो गेंदबाज?

Alzarri Joseph IPL Record: इंडियन प्रीमियर लीग अपने 19वें सीजन में एंट्री कर चुका है. 2008 में शुरू हुई ये लीग 2026 तक अनवरत जारी है. आज से 19वें सीजन का आगाज होने जा रहा है. ओपनिंग मुकाबला RCB vs SRH के बीच होने वाला है. इस सीजन कई रिकॉर्ड बनेंगे और टूटेंगे भी. ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं, जिन पर फैंस यकीन नहीं कर पाते और वो पिछले कई सालों से अमर हैं. एक ऐसा ही एक कीर्तिमान पिछले 7 सालों से अमर है. ये रिकॉर्ड आईपीएल डेब्यू मुकाबले में सबसे बेस्ट स्पेल वाली बॉलिंग का है, जो किसी और ने नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने बनाया था. उन्होंने महज 22 साल की उम्र में 2019 के सीजन में कुछ ऐसा किया था, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था.

इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर कहा भी जाता है कि यह एक ऐसा मंच है, जो रातों-रात किस्मत बदल देता है. इस मंच पर आए गुमनाम खिलाड़ी सुपरस्टार बन जाते हैं, जबकि कभी-कभी दिग्गज भी फीके पड़कर गायब हो जाते हैं. अल्जारी जोसेफ आईपीएल में डेब्यू मैच से ही हीरो बन गए थे. उन्होंने जो पहले ही मुकाबले में बेस्ट स्पेल का रिकॉर्ड बनाया था, वो पिछले 7 सालों (2019 से) में कोई छू तक नहीं सका है.

बात आईपीएल 2019 की है. 6 अप्रैल के दिन मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला था. उस मैच में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर केवल 136 रन टांगे थे. टारगेट छोटा था और हैदराबाद के पास डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो जैसे इन-फॉर्म ओपनर्स थे. हर किसी को लगा कि हैदराबाद की टीम यह मैच आसानी से जीत लेगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आईपीएल डेब्यू कर रहा एक 22 साल का लड़का ना सिर्फ मैच का रुख पलटेगा बल्कि इतिहास भी रच देगा.

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अल्जारी जोसेफ ने आईपीएल डेब्यू मैच में क्या किया था?

22 साल के अल्जारी जोसेफ ने डेब्यू मैच में मुंबई इंडियंस के लिए कमाल कर दिया. उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर डेविड वॉर्नर को बोल्ड कर हैदराबाद को सबसे बड़ा झटका दिया. फिर बैक टू बैक विजय शंकर, दीपक हुड्डा जैसे बल्लेबाजों को भी चलता किया. उनकी सटीक लाइन-लेंथ और अतिरिक्त उछाल के चलते बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पा रहे थे.

जोसेफ ने महज 3.4 ओवर में 12 रन देकर 6 विकेट झटके. यह आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा (Best Bowling Figures) बन गया. उस वक्त उन्होंने सोहेल तनवीर के 11 साल पुराने रिकॉर्ड (6/14) को ध्वस्त कर दिया था. उस मुकाबले में जोसेफ ने वॉर्नर, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल को आउट किया था.

रातों-रात बन गए थे ग्लोबल स्टार

अपने डेब्यू मुकाबले में ही जोसेफ रातों-रात ग्लोबल स्टार बन गए थे. उस वक्त फैंस को लगा था कि मुंबई इंडियंस को मलिंगा और बुमराह के बाद एक और नया घातक हथियार मिल गया है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था.

उसी सीजन के कुछ मैचों में जोसेफ की खूब पिटाई हुई. फिर फील्डिंग के दौरान उन्हें कंधे में गंभीर चोट लग गई, जिससे ना सिर्फ वो बाहर हुए बल्कि उनका आईपीएल करियर एक तरह से पटरी पर चढ़ने से पहले ही भटक गया.

अब गुमनाम हो गए अल्जारी जोसेफ

2019 के बाद अल्जारी को अगले कुछ सालों तक आईपीएल नीलामी में वो ‘भाव’ नहीं मिला, जिसकी उम्मीद उनके रिकॉर्ड को देखकर की जाती थी. वो कभी गुजरात टाइटंस तो कभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का हिस्सा रहे, लेकिन 2019 वाली धार दोबारा नजर नहीं आई. वे टीम के अंदर-बाहर होते रहे और धीरे-धीरे आईपीएल की मुख्य चर्चाओं से ‘गुमनाम’ हो गए. आईपीएल 2026 में वो किसी टीम का हिस्सा नहीं हैं. वो नीलामी में अनसोल्ड रहे थे. इस लीग में उन्होंने 22 मैच खेलकर 21 विकेट निकाले हैं.

IPL डेब्यू पर टॉप 5 बेस्ट बॉलिंग फिगर्स

6/12 - अल्जारी जोसेफ (MI बनाम SRH, 2019)

5/17 - एंड्रयू टाय (GL बनाम RPS, 2017)

4/11 - शोएब अख्तर (KKR बनाम DD, 2008)

4/24 - अश्वनी कुमार (MI बनाम KKR, 2025)

4/26 - केवोन कूपर (RR बनाम KXIP, 2012)

मैच का लेखा-जोखा

उस मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 136 रन बनाए थे, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम सिर्फ 96 रन पर ऑलआउट हो गई थी. अल्जारी जोसेफ की घातक गेंदबाजी ने मैच का पूरा रुख ही बदल दिया था. उनकी बॉलिंग के दम पर मुंबई इंडियंस ने यह मैच 40 रन से जीत लिया था.

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